Eenzame man die Twitter ververst, dat is géén goede look

De man naast me in het vliegtuig had toch echt hetzelfde formulier moeten invullen als ik. Met vragen als: Moet u hoesten? Heeft u écht geen hoestje? Ook niet een klein beetje? Zeker weten? Ook geen kriebel in de keel? Belooft u het ons te vertellen als u ineens wél moet hoesten?

En nu zat hij te hoesten alsof hij auditie deed voor de rol van ‘chronisch hoestende man’. Misschien had het hem overvallen in het vliegtuig. Misschien was hij allergisch voor mijn deodorant. Maar waarschijnlijker was dat hij het stukje ‘Aldus naar waarheid ingevuld…’ niet helemaal serieus had genomen.

Met een mondkapje op moest de hoest nog steeds ergens heen, en dat was de zijkant, waar ik zat. Met elke hoest voelde ik een windstoot mijn wang strelen. Als ik mijn ogen sloot, leek het alsof hij elke keer even zijn hoofd draaide om expres naar mij toe te hoesten.

Na drie uur werd ik vrijgelaten in Málaga Airport, en nam ik de taxi naar Pedregalejo, een dorpje buiten Málaga. Nou ja, het was gewoon Málaga: dat stond ook op de prullenbakken. Waar de ene kustplaats begint en de andere eindigt, is in Spanje niet te zeggen. Van Gibraltar tot aan Frankrijk is het één lange boulevard met restaurants. En Pedregalejo was niet veel meer dan dat: geen pleintjes, geen kerken, geen kasteeltjes: alleen een rij restaurants met een nieuwbouwwijk erachter.

Geen reet te doen dus, maar daarom was ik er ook. Ik moest werken. Mijn appartementje was donker en lag aan een drukke straat. Aan de overkant was een supermarkt, en zo’n winkel die ze in alle warme landen hebben, waar je batterijen, chips, mierenverdelger, strandballen, gloeilampen en slippers kunt kopen.

Voor vermaak deden Pedregalezen waar Spanjaarden zo goed in zijn: eten en drinken. Lunch begon om twee uur ’s middags en ging door tot een uur of zes. Dan aten ze ijs en taart, en zo tegen tienen begon het avondeten. En niemand was dik. Hoe? Spanjaarden tarten de natuurwetten, met name die van behoud van energie. Al die calorieën moeten toch ergens heen. Ik denk dat ze na het avondeten de hele nacht door loeihard werken. Dat deden in ieder geval de wegwerkers onder mijn raam. Die zetten om middernacht een dieselgenerator aan, en begonnen dan te graven, te hakken en te schelden. Zes uur ’s ochtends stopten ze – waarschijnlijk omdat de lunch straks alweer begon.

Ik dacht dat ik het heerlijk zou vinden om even alleen te zijn in Spanje. Tussen het werken door beetje de wereldreiziger uithangen die op een terrasje melancholiek over de zee staart, ’s avonds in een restaurantje in een hoekje zitten met een gebakken inktvisje en een glas rode wijn. In die fantasie had ik echter alle andere mensen weggelaten. In je eentje tussen grote groepen kwekkende dronken mensen zitten, laat weinig ruimte voor melancholie. En bij het avondeten stond mijn eenpersoonstafeltje nooit in een hoekje, maar steevast midden in de eetzaal, zodat ik wel héél opzichtig alleen was. Eenzame man die Twitter ververst, dat is géén goede look.

Twee wapenfeiten: ten eerste heb ik er veel werk gedaan gekregen. Ten tweede had ik voor de terugvlucht wél een plekje voor mijn handbagage gereserveerd en een stoel voorin gekocht, zodat ik op Schiphol als tweede uit het vliegtuig kwam. Als tweede! Toch nog een beetje wereldreiziger.