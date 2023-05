Een zeldzame blik op onze verre kosmische toekomst: astronomen zien hoe een ster zijn planeet verzwelgt

Zelfs de aarde heeft niet het eeuwige leven. Die voor het gevoel onwrikbare planeet onder onze voeten gaat er op termijn rücksichtslos aan. Eerst wordt hij verkoold en uiteindelijk wordt hij zelfs verzwolgen door een steeds grotere zon. Aan het thuis van alle mensen, dieren, planten en bacteriën, sinds onze gemeenschappelijke eencellige voorouders zo’n 3,7 miljard jaar geleden in de oersoep verschenen, komt dan zomaar een eind.

Ik zal dat niet meemaken. U ook niet. Niemand die nu leeft. Het gebeurt op z’n vroegst namelijk pas over een jaar of 5 miljard. En tóch voelt erover nadenken een beetje ongemakkelijk.

Datzelfde ongrijpbaar unheimische gevoel drong zich aan me op bij de ontdekking die astronomen donderdagmiddag beschreven in het vakblad Nature. Een primeur: voor het eerst zagen wetenschappers hoe een ster zijn eigen planeet verzwelgt. Een unieke blik op onze eigen verre toekomst.

Denk daarbij overigens niet aan een sterrenkundige die door zijn telescoop tuurt en in het oculair plots een kosmische horrorscène ontwaart. Het verschijnsel dook slechts op in de ruwe meetgegevens van verschillende telescopen. Die telescopen turfden de helderheid van meerdere sterren door de tijd. Eén daarvan werd plots helderder, iets dat je normaliter alleen ziet bij een sterexplosie of wanneer twee sterren op elkaar botsen.

De totale hoeveelheid energie die vrijkwam, bleek echter klein. Zo’n duizendmaal kleiner dan je zou verwachten bij een botsing van sterren. Ergo: het verzwolgen object moet een planeet zijn geweest. Een fikse gasplaneet waarschijnlijk, met tot tien keer meer massa dan zonnestelselbewoner Jupiter.

Zo’n dood van een planeet is een langdurig proces. Eerst groeit de ster, precies zoals onze eigen zon over vijf miljard jaar zal doen. Voor de mensheid, als die er dan nog is, is het daarmee direct klaar. De aarde transformeert dan in een zwartgeblakerd, levenloos hellandschap. Maar de ster verzwélgt de planeet nog niet. Alsof hij een kat is die nog even met zijn prooi wil blijven spelen, volgt het definitieve eind pas later, wanneer de planeet door de buitenlagen van de steratmosfeer trekt, afremt en uiteindelijk in de ster valt.

De planeet die de astronomen in hun artikel beschrijven, stond zo’n 12 duizend lichtjaar bij ons vandaan. De ster straalde na het verzwelgen ervan tien dagen lang honderdmaal feller dan normaal. Toch was het verdwijnen van die complete wereld bij ons slechts te zien door wat verschuivende waardes in reeksen meetgegevens.

Net zo zal het verdwijnen van de aarde op het kosmisch toneel straks nauwelijks invloed hebben. Zelfs de mens is er tegen die tijd niet meer om zijn passeren te berouwen. Des te meer reden om in het hier en nu volop van de aarde te genieten. En om ons enige thuis met alle egards te blijven behandelen.