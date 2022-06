‘Zullen we springen, Ismail?’

‘Vanaf deze hoogte lukt het waarschijnlijk niet.’

Op een dak staat de 25-jarige Hakan wat te ginnegappen met zijn 18-jarige collega Ismail over de uitzichtloosheid van hun werk. Beide jongens zijn een paar maanden eerder vanuit hun geboortedorpjes afgereisd naar een all-inclusiveresort aan de Turkse Rivièra om daar te gaan werken. Het zijn introverte jongens met ambities. We leren vooral Hakan kennen als een naar binnen gekeerde denker, een fanatieke lezer die verslingerd is aan het werk van Nietzsche en Schopenhauer. Maar in zijn werk als badmeester heeft hij weinig aan die filosofen. Zijn belangrijkste taak is het aanduwen van ongeduldige toeristen in een zwemband op de glijbaan. Eén keer probeert Hakan wat intellectuele smalltalk te voeren, wanneer hij een Russische toerist vraagt of die bekend is met het werk van Dostojevski. De toerist heeft geen idee, hij wil alleen maar glijden.

Het is een zeer treffende botsing van levensdoelen, in de prachtdocumentaire All-in van de Belgische regisseur Volkan Üce. Hij vond in Hakan en Ismail twee geweldige hoofdpersonages, die beide kanten van het werk in de hotelbusiness perfect belichamen. Hakan werkt er alleen maar om een beter leven te verdienen. Zijn ondankbare baantje moet hem aan genoeg geld helpen om de oversteek te maken naar de VS, waar hij wil studeren en uiteindelijk films wil regisseren. Ismail werkte in zijn geboortedorp als kapper, maar zag zijn baankansen verdampen door de toestroom van Syrische vluchtelingen. Met zijn baantje in de hotelkeuken wil hij geld verdienen voor zijn achtergebleven familie.

Hakan en Ismail in ‘All-in’. Beeld BNNVara

De toeristen blijven in dit alles vooral figuranten, die alleen in beeld komen als ze hongerig, gewond of behoeftig zijn. Maar diezelfde toeristen maken óók de dienst uit en moeten door het personeel elke seconde van de dag worden behandeld als prinsjes en prinsesjes. De rolverdeling is duidelijk: de gast neemt, de hotelmedewerker geeft.

Hakan heeft die rolverdeling na één seizoen wel bekeken en is alle levenslust kwijtgeraakt. Blijven is voor hem geen optie. Hij ziet zichzelf als een ‘slaaf van het systeem’, een systeem waarin niemand elkaar waardeert en iedereen egocentrisch is. De HR-manager reageert tamelijk laconiek: ‘Welkom in de 21ste eeuw.’

Je kunt All-in daarmee beschouwen als een portret van iemand die zich onttrekt aan het uitzichtloze perspectief van talloze lotgenoten, die nooit de kans zouden krijgen om zélf ooit aangeduwd te worden in een zwemband. Maar in het nieuwe toeristenseizoen staat ook Hakan gewoon weer bovenaan de glijbaan. Hij moet ten slotte érgens geld verdienen voor die volgende stap. Pas als hij op de universiteit zit, kan hij weer ‘een zuiver mens’ worden.

De ambitie was er gelukkig nog, maar door zijn terugkeer had het resort ook iets weg van Hotel California: binnenkomen is verdomd eenvoudig, maar ontsnappen lijkt een utopie. Welkom in de 21ste eeuw.