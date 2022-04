Een WK voetbal in Qatar, júíst heel mooi!

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Er ontstond deze week commotie rond oud-profvoetballers die zich positief uitlieten over het WK in Qatar. Ronald de Boer relativeerde bij Jinek het aantal overleden gastarbeiders in voorbereiding op het toernooi, Clarence Seedorf waagde het in NRC te zeggen dat hij hoopt op een waar voetbalfeest.

Dat wij, Oud Profs Voor Qatar (OPVQ), ons mengen in het debat wordt niet gewaardeerd. We zouden useful idiots zijn van het regime en alleen maar dergelijke standpunten innemen omdat we ervoor betaald krijgen. Graag plaatsen we een aantal kanttekeningen.

Traditionele opiniemakers stellen dat wij onze mening niet in hún kranten en hún talkshows mogen verkondigen, omdat wij niet onafhankelijk zijn. En natuurlijk, De Boer wórdt betaald door Qatar en Seedorf hééft zakelijke belangen in die regio. Maar is uw mening dan wel zo onafhankelijk? Krijgt u niet net zo goed betaald voor uw standpunt? En wordt u dan niet aangemoedigd om lekker contrair te zijn? Daarbij is het geen geheim dat wij het al lang niet meer voor het geld hoeven te doen, en u wel.

Opiniemakers die klagen over Qatar baseren zich meestal op onderzoek van Amnesty International en The Guardian. Dat is natuurlijk niet verboden, maar wij doen liever zelf onderzoek. Wij hebben met eigen ogen gezien dat Qatar stappen maakt op het gebied van mensenrechten. Dat mag u dan weer tegenspreken, zo werkt dat toch in een democratie?

De Volkskrant stelt in haar statuten dat onderwerpen van zoveel mogelijk kanten belicht dienen te worden. Waarom zou dat niet gelden voor dit WK? Wij doen geen claim op de waarheid, we wijzen er alleen op dat je het ook op een andere manier kunt bekijken. Is daar nou echt iets mis mee?