Een wietplantage om het nieuwe ggz-gebouw te financieren. Je hebt een zorgplicht, tenslotte

‘We gaan de trap op, toch voelt het alsof we een kelder in gaan’, zei mijn nieuwe collega. Ik leidde haar rond in de kliniek en we waren onderweg naar de slaapkamers van de patiënten op de eerste verdieping. ‘En die lucht!’, zei ze, en ze verborg haar neus en mond achter de stof van haar hoofddoek.

‘We krijgen een nieuw gebouw, hoor’, zei ik. ‘Dat wordt heel ruim, met grote ramen en frisse lucht. Dit wordt gesloopt.’

Maar dat nieuwe gebouw komt er voorlopig niet. Het geld in de ggz is op. De wachtlijsten zijn gigantisch, maar klinieken moeten sluiten: nog nooit heeft de ggz er zo beroerd voorgestaan.

In de schemering wandel ik met Patrick (47) over het ggz-terrein. Emma (42) slentert achter ons aan – we moeten telkens op haar wachten.

‘Doorlopen!’, roept Patrick over zijn schouder.

Ze staat stil.

‘Waarom moest je zo nodig met ons mee, als je toch niet van plan bent te lopen?’

Emma kijkt steeds triomfantelijker. We wachten maar weer een poosje, totdat ze verder loopt.

Ik heb Patrick gevraagd om me te laten zien waar het zwembad is. Hij wijst een groot gebouw aan dat tussen de dennenbomen staat te verkrotten. De gevel is begroeid met onkruid en struiken, de ramen zijn stuk en op de deur zit een grote gele sticker: GEVAAR ASBEST.

Het zwembad is al lang niet meer in gebruik, maar ik heb er een nieuwe bestemming voor bedacht. Ik ga het zwembad vullen met tuinaarde: ik ben van plan de bouw van onze nieuwe kliniek te financieren met een wietplantage.

Op mijn tenen probeer ik door de ramen te kijken, maar ik zie niets. ‘Hoe groot is dat zwembad?’

‘Heel groot’, zegt Patrick. ‘Diep, ook. Je kon erin duiken.’

‘Is het rechthoekig met banen?’

‘Ja, baantjes trekken.’

Dat klinkt als een kortebaanbad: 25 meter. ‘Weet je nog hoeveel banen er waren?’

‘Een stuk of zes, denk ik.’

Een baan is meestal 2,5 meter breed, dus dan hebben we het over 375 vierkante meter. Ik heb me nog niet verdiept in de ideale plantafstand van hennep, maar als het vergelijkbaar is met andijvie, kunnen er in het zwembad wel 5.000 planten groeien.

In mijn ooghoeken zie ik dat Emma languit op het pad gaat liggen.

‘Wat doe jij nou?’

‘Ik ben flauwgevallen’, zegt ze.

‘Opstaan, Emma. Hup, we moeten naar huis.’

Ze staat op en slentert weer langzaam achter ons aan. Telkens als we omkijken, staat ze stil.

‘Kom’, zegt Patrick, ‘we gaan achter de bosjes staan.’ Hij vertelt dat hij vroeger weleens een hond uitliet die ook niet wilde lopen, en dan verstopte hij zich achter een boom. Als de hond in de gaten kreeg dat Patrick uit het zicht was verdwenen, trok hij een sprintje.

Tussen de takken door kijk ik naar Emma. Het bos langs het pad is donker en boven de boomtoppen staan de eerste sterren al aan de hemel. Ze staat in het licht van een lantaarnpaal. Hoe ze daar op haar spillebeentjes naar de grond staat te kijken met haar handen gevouwen op haar rug, en de schrik op haar gezicht als ze opkijkt en ons niet ziet – God, het gaat me door merg en been. Met haastige passen begint ze te lopen.

‘Het werkt’, zegt Patrick.

‘De volgende keer doe ik jou aan een tuigje’, zeg ik tegen Emma.

Als de kliniek eindelijk in zicht is, begint ze weer te dralen.

‘Kom, we zijn bijna thuis. Ik ga chocolademelk voor je maken.’

‘Hoef ik niet.’

‘Ik wil wel chocolademelk’, zegt Patrick.

Terug op de afdeling werk ik verder aan mijn rapportage over de haalbaarheid, kosten en opbrengst van de akker in het zwembad, zodat ik het plan binnenkort kan pitchen bij de directie. Ik weet in elk geval zeker dat er geen risico’s aan zijn verbonden. Misschien wordt de plantage ontdekt door de politie, maar dan kunnen we gewoon uitleggen dat we wel een zorgplicht hebben, maar geen geld.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.