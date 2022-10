Een wetenschapper die het verleden wil begrijpen in plaats van ideologisch duiden – wat een verademing

Het Nederlands kent bij mijn weten geen term voor een verschijnsel dat in het Frans idées reçues heet: wijdverbreide theorieën die heel plausibel lijken maar het niet zijn.

Neem het verhaal dat sinds jaar en dag opgeld doet over de Europese heksenvervolgingen. Vooral feministen hoor je steevast beweren dat die voortkwamen uit vrouwenhaat. Kort samengevat: omdat het patriarchaat grote weerzin koesterde tegen eigengereide dan wel eigenzinnige vrouwen konden zij zomaar eindigen op de brandstapel of in een diepe waterpoel.

Hoe logisch die verklaring ook klinkt, erg overtuigend is ze nooit geweest. Naar schatting een kwart van de vermeende heksen was immers man en ook kinderen moesten er bij tijd en wijle aan geloven. Toch weet de mythe zich tot op de dag van vandaag te handhaven.

Nog afgelopen dinsdag verscheen op de website van Atria, gerespecteerd kenniscentrum voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, een lange verhandeling over heksen. Dat van die mannen komt daarin even langs, maar verder heet het dat de heksenvervolgingen ‘een gewelddadige manifestatie van mannelijke overheersing en genderongelijkheid’ waren. Voor vrouwen die in uiterlijk of gedrag afweken ‘van de patriarchale gendernormen’ volgens welke zij ‘stil, onderdanig en met mate mooi moesten zijn – allemaal eigenschappen die mannen wenselijk achtten’ heerste er ‘een constante dreiging van beschuldiging’. Kennis van de heksenvervolgingen, aldus het centrum, ‘kan ons helpen het verband tussen vroegere en huidige onrechtvaardigheden te begrijpen, terwijl we blijven streven naar een gelijkwaardige wereld waarin mensen van alle geslachten veilig zijn’.

En niet alleen Atria kan er geen afscheid van nemen, ook elders woekert de mythe voort. Zie bestsellerauteur Susan Smit, die zich sinds 2001 afficheert als heks en menig boek over het thema schreef. (Juist deze week verscheen haar Magisch dagboek. Ontdek de heks in jezelf.) In een manifest dat nogal de aandacht trok pleitte ze recentelijk voor een ‘nationaal heksenpardon’. In navolging van onder meer Catalonië en Schotland zou de Nederlandse staat de slachtoffers van destijds in ere moeten herstellen en hun postuum vrijspraak moeten verlenen.

Belangrijkste argument: de heksenprocessen waren een vorm van femicide (vrouwenmoord) en een uiting van ‘geïnstitutionaliseerde vrouwenhaat’ waarvan de gevolgen nog altijd merkbaar zijn. ‘Een restje van de traumatische vrouwelijke onderdrukking is in ons onderbewustzijn en in het collectieve veld blijven hangen; een residu dat de kracht en moed van vrouwen ondermijnt.’ Zo zouden vrouwen tot op de dag van vandaag last hebben van ‘brandstapelangst’: uit vrees voor negatieve reacties maken ze zichzelf kleiner of houden ze hun mond. Een nationaal heksenpardon zou volgens Smit bijdragen aan ‘het helen en integreren van het collectieve en intergenerationele trauma van heksenvervolging’.

Brandstapelangst? Een collectief en intergenerationeel trauma dat heling en integratie behoeft? Echt, ook wat mij betreft kan er niet genoeg aandacht zijn voor geweld tegen vrouwen en andere vormen van misogynie. Maar die misstanden hebben aan zichzelf meer dan genoeg. Die kunnen heel best zonder klepkolder over hekserij.

U begrijpt, met des te meer genoegen las ik zaterdag in de Volkskrant het interview met cultuurhistoricus Steije Hofhuis. Hij deed uitgebreid onderzoek naar het fenomeen en promoveerde vorige week in Utrecht op de dissertatie Qualitative Darwinism. An Evolutionary History of Witch-hunting. Heel bedaard legt hij uit hoe het volgens hem wél zit. Uiteraard ontkent hij niet dat vrouwen tijdens de heksenvervolgingen beduidend groter risico liepen dan mannen en dat behoorlijk akelige opvattingen over het vrouwelijk wezen daarin meespeelden. Maar door heksen af te schilderen als feministen avant la lettre ga je volgens hem ‘volledig voorbij aan het oprechte geloof in magie dat toen alomtegenwoordig was’. Als er al parallellen met vandaag te trekken zijn, begrijp ik, dan met de heropleving van complottheorieën.

Een wetenschapper die het verleden probeert te begrijpen in plaats van ideologisch te duiden – het zou geen verademing moeten zijn. Maar dat is het wel.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.