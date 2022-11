Een weerbare staat en solidariteit onder de bevolking zijn cruciaal in deze tijd van crises

De huidige crisis biedt een kans om terug te keren naar een gezondere wereld, waarin elke burger zich gewaardeerd voelt, of hij nu sociaal stijgt of niet, betoogt Peter Giesen.

In december 1973 staakte de BBC om half elf haar uitzendingen om elektriciteit te sparen. In geheel het Verenigd Koninkrijk mocht de thermostaat in kantoren niet hoger staan dan 18,5 graden en werd de helft van de straatverlichting uitgezet. De historicus Dominic Sandbrook vergeleek de donkere feestdagen van 1973 met ‘de laatste dagen van Pompeii, met berichten over mensen die buiten in de rij voor winkels stonden voor brood, kaarsen, paraffine, toiletpapier en blikken soep.’

Het Verenigd Koninkrijk kreunde onder de inflatie en de oliecrisis, nog eens aangewakkerd door een staking van mijnwerkers waardoor de stroom op rantsoen moest. Zes jaar later kwam premier Margaret Thatcher aan de macht, het begin van de neoliberale omwenteling in Europa.

Aan het einde van 2022 kampt Europa opnieuw met een energiecrisis. Er komt een winter aan van inflatie, hoge energieprijzen en economische tegenspoed. Zoals de oliecrisis van de jaren zeventig naar het neoliberalisme leidde, zo zal ook nu een andere wereld ontstaan. De eerste contouren daarvan zijn al zichtbaar: de staat probeert weer greep te krijgen op de energiemarkt, en burgers en bedrijven te beschermen tegen de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Natuurlijk moeten verhalen die betogen dat er iets goeds kan komen uit een crisis worden gewantrouwd. Ze neigen naar calvinistische kitsch: lijden loutert, we moeten door een diep dal alvorens we het licht zien. Na de financiële crisis van 2008 werd door veel mensen een heropleving van links voorspeld, omdat het kapitalisme zo in diskrediet was geraakt. Het tegendeel gebeurde.

Toch is de situatie nu anders. De crisis van 2008 was een financiële crisis, die van 2022 een veiligheidscrisis. Europa voelt zich onveilig in een wereld waarin Rusland agressief is, China steeds assertiever wordt en de steun van Amerika minder vanzelfsprekend is geworden. Veiligheid vraagt om een staat die zijn strategische belangen veiligstelt en zich weerbaar opstelt tegenover de buitenwereld. Die weerbaarheid begint met interne cohesie. Veiligheid vraagt om broederschap: je kunt de bevolking geen offers vragen in de strijd tegen de buitenwereld als de solidariteit in eigen land niet is gewaarborgd. Anders gezegd: burgers moeten de democratie de moeite van het verdedigen waard vinden.

Actieve staat is nodig

Een aantal grondslagen van de maatschappelijke ordening na de val van de Muur is weggeslagen. Europa kan niet meer vertrouwen op de aanvoer van goedkope producten die elders worden geproduceerd, nu gebleken is hoe gemakkelijk die aanvoerlijnen kunnen worden doorgeknipt. Als Europa in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen niet afhankelijk wil zijn van China, de Verenigde Staten en andere landen zal het zijn eigen defensie en technologiesector moeten opbouwen. Ook zal het de toegang tot schaarse grondstoffen moeten waarborgen. Daarnaast is er een klimaatcrisis die de mondiale stabiliteit bedreigt. Dat vraagt allemaal om een actieve staat, die niet alleen optreedt als marktmeester, maar de samenleving ordent. Zo breekt de oorlog het primaat van de markt dat zo kenmerkend was voor de periode 1989-2022.

Ook een andere grondslag van het neoliberalisme, het primaat van de eigen verantwoordelijkheid, is door de oorlog gebroken. Iemand met een laag inkomen die in een tochtig huisje woont, kan er niets aan doen dat hij in financiële moeilijkheden komt door een oorlog waarvoor hij geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Oorlog is altijd een grote gelijkmaker geweest. Wie de bevolking om steun vraagt, zal haar moeten beschermen en belonen.

Het verhaal van het neoliberalisme is het verhaal van een generatie waartoe ik zelf ook behoor. Het is niet te begrijpen zonder de intense malaise waaraan de Europese verzorgingsstaten in de jaren zeventig en tachtig ten prooi waren gevallen. Tegenwoordig wordt gesproken over het quiet quitting van jonge werknemers die geen zin meer hebben om zich over de kop te werken voor een baas. In de jaren van no future hadden we onze eigen vorm van quiet quitting: de bijstand. Omdat de sociale dienst toch niet controleerde of iemand serieus probeerde werk te vinden, leefden veel jongeren onbekommerd van een uitkering, bij wijze van basisinkomen. ‘Het is asociaal om te gaan werken’, zei een vriend tegen me. ‘Want dan neem je de plaats in van iemand die graag werkt.’

Het neoliberalisme bracht nieuwe energie in een gedemoraliseerde samenleving. Leunen op de staat maakte plaats voor een geloof in de creativiteit en het persoonlijk initiatief van het individu, in het bijzonder de ondernemer. Vrijwel iedereen ging erin mee, ook ter linkerzijde van het politieke spectrum. De nieuwe ideologie had misschien haar lelijke kanten, maar alles was beter dan een terugkeer naar het doffe crisisgevoel van de vroege jaren tachtig.

Karikatuur neoliberaal Nederland

Van het huidige neoliberale Nederland wordt vaak een karikatuur gemaakt, alsof we terug zijn in de tijden van Kruimeltje, met een kleine, volgevreten elite en een grote verarmde massa die zich nauwelijks een dak boven het hoofd kan permitteren. Natuurlijk zijn er mensen die niet kunnen meekomen. Volgens het CBS had in 2020 6,8 procent van de huishoudens een inkomen beneden de armoedegrens, 3,1 procent langdurig. Maar loop door een willekeurig dorp, ook een dorp waar de vlaggen ondersteboven hangen, en zie hoe netjes de huizen in de verf zitten, hoe keurig de tuintjes zijn aangeharkt en hoe de auto staat te glimmen op de oprit. De brede massa gaat het goed, ook omdat vrijhandel en globalisering de meeste producten en diensten veel goedkoper heeft gemaakt. Elektronica kost nog maar een habbekrats, terwijl ik in de jaren tachtig een maandsalaris betaalde voor een videorecorder.

Beeld Dan Page

Toch is het duidelijk dat het neoliberalisme in zijn eigen staart heeft gebeten doordat politici de regie over de samenleving uit handen gaven. Toen ik van 2013 tot 2018 correspondent in Frankrijk was, leverde ik regelmatig commentaar op de Franse radio. Ik werd gezien als de vertegenwoordiger van een succesvolle, pragmatische Noord-Europese natie die zich moeiteloos leek aan te passen aan de moderne tijd, terwijl Frankrijk steeds verder achteropraakte door zijn ideologisch gedreven verzet tegen de globalisering. In Frankrijk wordt de boel meteen platgegooid, in Nederland werden de bakens tijdig verzet na een rondje door de polder.

Van dit positieve beeld is niets meer over na de toeslagenaffaire, de stiktstofcrisis, de wooncrisis en de jeugdzorgcrisis. In het land van de permacrisis is de staat de greep op de samenleving kwijtgeraakt. De jeugdzorg is misschien het beste voorbeeld. De landelijke overheid liet de jeugdzorg over aan de gemeenten, nadat er eerst flink op was bezuinigd. Vervolgens werd marktwerking geïntroduceerd. Gemeenten kochten zorg in voor hun burgers. Dat leidde tot een wildgroei aan goedkope zorg voor lichte psychische kwalen, soms aangeboden door bureaus die in handen zijn van ‘durfinvesteerders’, terwijl kinderen met ernstige problemen op een wachtlijst kwamen te staan. Zo werd de maatschappelijke solidariteit ondergraven. Of een kind geholpen wordt, is afhankelijk van de vraag in welke gemeente hij woont en of er nog geld over is.

Ook in sociaal-cultureel opzicht beet het neoliberalisme in zijn eigen staart. In de jaren tachtig ervoeren de winnaars de nieuwe ideologie als een mentale bevrijding. Ze hoefden zich niet meer in te houden, ze mochten concurreren om hun plaats op de apenrots en hoefden zich niet meer te schamen voor de vruchten die ze daarvan plukten. Het yuppen-tijdperk brak aan. Sociaal prestige werd gekoppeld aan materieel bezit en uitgedragen met BMW’s, Armani-kostuums en andere dure en gelikte producten.

Meritocratie werd het sleutelwoord. Maatschappelijke posities werden niet meer verdeeld op basis van afkomst, maar op basis van verdienste. Linkse politici als Wim Kok, Tony Blair, Bill Clinton en Gerhard Schröder gingen er enthousiast in mee. Ongelijke uitkomsten waren niet bezwaarlijk meer, zo lang de kansen maar gelijk waren.

Meritocratie is echter een zeer problematisch begrip. Ten eerste is er nooit sprake van werkelijk gelijke kansen: het belang van sociale afkomst is verminderd, maar niet verdwenen. Ten tweede zal ook een perfecte meritocratie spaak lopen, zoals de uitvinder van de term, de Britse socioloog Michael Young, al aan het einde van de jaren vijftig voorzag. Winnaars geloven dat zij hun positie louter aan eigen inspanningen hebben te danken, waardoor zij zich niet meer om de verliezers hoeven te bekommeren. Verliezers zullen zich miskend en geminacht voelen.

Ook aan de bovenkant is de meritocratie niet altijd even vriendelijk. Een steeds grotere groep hoogopgeleide potentiële winnaars vecht om topposities die per definitie schaars blijven. Veel mensen zijn niet bestand tegen de druk of voelen zich mislukt als hun leven niet aan hooggespannen verwachtingen voldoet. Daardoor neemt het aantal psychische klachten sterk toe, schreef de Duits-Koreaanse denker Byung Chul-Han. In de 21ste eeuw lijden we niet meer aan cholera, tyfus of tbc, maar aan adhd, depressie of burn-out: ‘Excessieve prestatiedruk leidt tot een infarct van de ziel.’

Crisis biedt kansen

De huidige crisis biedt een kans om terug te keren naar een gezondere wereld, waarin elke burger zich gewaardeerd voelt, of hij nu sociaal stijgt of niet. Een wereld waarin de staat ervoor zorgt dat alle burgers fatsoenlijk zijn gehuisvest, niet zijn overgeleverd aan een flexibele arbeidsmarkt en hulp krijgen bij psychische problemen.

Dankzij de coronacrisis durven we weer over zo’n wereld te dromen, schreef de Portugese denker Bruno Macaes in zijn boek Geopolitics for the End of Time uit 2021. Plotseling bleken politici veel meer te kunnen dan zij ons de afgelopen decennia verteld hadden. De mens hoeft geen speelbal te zijn van onpersoonlijke economische krachten als ‘de’ globalisering, aldus Macaes: ‘Als de held in een Bildungsroman moesten we wachten op een onverwachte crisis om de ware omvang van onze kracht te ontdekken.’

Toch beseft ook Macaes dat politici voor een enorme opgave staan. Het neoliberalisme is een kop van Jut geworden, maar de periode tussen 1989 en 2022 werd gekenmerkt door vrede en welvaart. In een rauwere wereld met meer conflicten, oorlogen, geopolitieke en economische schokken zal die welvaart moeilijker te handhaven zijn. Bovendien vraagt het klimaat om het intomen van de consumptie die zo’n centrale rol is gaan innemen in het zelfbeeld van de westerse burger.

Politici moeten een nieuwe wereld creëren in een gefragmenteerd politiek landschap dat de bestuurskracht niet ten goede komt. De rente stijgt waardoor het moeilijker wordt onvrede af te kopen met geleend geld. Immigratie is een splijtzwam waarvoor nog geen oplossing gevonden is. Ondertussen staan populistische nationalisten klaar om de onvrede te exploiteren. Als zij winnen, zal de wereld verder versplinteren en het aantal conflicten nog meer toenemen.

Maar na de Tweede Wereldoorlog stonden politici evenzeer voor een enorme opgave, in een verwoest Europa dat bedreigd werd door de Sovjet-Unie. Ook toen was de interne cohesie een probleem: in landen als Frankrijk en Italië kon het communisme op de steun van een kwart van de bevolking rekenen.

Het Westen verdedigde zich tegenover het communisme, maar bond zijn burgers aan het westerse model door de opbouw van de verzorgingsstaat. Met de val van de Muur verdween de vijand en werd de wereld een grote markt.

De oorlog in Oekraïne heeft de vijand weer teruggebracht. We ervaren angsten die we vergeten waren, zoals de angst voor kernwapens. Maar de oorlog biedt ook de kans om een betere wereld tot stand te brengen, met minder markt en meer ordening, met minder concurrentie en meer solidariteit en oog voor het gemeenschappelijk belang. Hoe onveiliger de buitenwereld, hoe groter de noodzaak van een veilige binnenwereld. Komende winter moet blijken of de prille nieuwe wereld bestand is tegen de spanningen die de oorlog oproept. Het zal een belangrijke test zijn.