Een weerbare rechtsorde schopt Ongehoord Nederland van de zender en laat zoiets nooit meer gebeuren

Zo kwetsbaar zijn we, dat het een wonder mag heten hoelang we betrekkelijk onbeschadigd blijven. Om een ravage aan te richten, hoeft een kritische massa daar slechts toe te besluiten. Dus als een groep zich daarvoor opmaakt en zieltjes werft, wat doen wij dan? Lijdzaam toekijken? Of toch terugduwen?

Het is het grootste dilemma van een open, vrije samenleving: hoe moet die zich verweren wanneer precies de zo gekoesterde vrijheden worden misbruikt om die samenleving te ondermijnen en liefst kapot te maken? Dit is het kader, niets minder, waarbinnen we de korting op de subsidie moeten zien die de NPO heeft opgelegd aan agitatie- en propagandazender Ongehoord Nederland.

Het is volkomen duidelijk dat een club die fascistische complottheorieën rondpompt, onder meer over de zogenaamde ‘omvolking’, geen plaats verdient in het omroepbestel. Maar juist omdat dat lange tijd zo voor de hand heeft gelegen, blijken daar geen duidelijke regels tegen te zijn. Nu heeft de NPO-top een kunstgreep bedacht: uit een onderzoek van de Ombudsman is gebleken dat Ongehoord Nederland zich niet houdt aan de journalistieke code (goh!). De NPO concludeert dat dat een schending is van een wettelijke plicht tot samenwerking. Klinkt gezocht, hopelijk houdt het stand. Nog één zo’n sanctie voor Ongehoord Nederland en de staatssecretaris kan de omroep van de zenders halen. Zij moet daar dan wel de politieke moed voor hebben.

Dat is belangrijk, want Ongehoord Nederland staat niet op zichzelf. De organisatie is een spreekbuis van extreem-rechts en in het bijzonder van het fascistische Forum en aanverwanten. Zo’n beweging wil behalve een politieke tak eigen media én gewelddadige sympathisanten. Voor het laatste probeert met name Forum nu na de onvrede over coronamaatregelen de boerenprotesten verder te laten escaleren. Voor het eerste, de eigen kanalen, zijn er vanzelfsprekend sociale media en nieuwsbrieven. Maar met een eigen publieke omroep krijg je ineens veel geld. Er wordt nu wel een ton teruggevorderd, met drieënhalf miljoen per jaar kan Ongehoord Nederland zich nog behoorlijk uitleven.

Een eigen publieke omroep geeft daarbij een welkome officiële status aan de permanente volksmennerij. En het moet heerlijk zijn dat uitgerekend Arnold Karskens boegbeeld van Ongehoord Nederland is. Ooit een gelauwerde oorlogsverslaggever die zich liet voorstaan op radicale onafhankelijkheid én een nazi-jager. Maar nu dus zelf schoothondje van extreem-rechtse politici geworden.

Dat schrijf ik zonder vreugde. Karskens en ik werkten tegelijk bij dagblad De Pers, een krant die van 2007 tot 2012 bestond, en ik herinner me hem als een lieve collega. Grillig al wel, met onhebbelijkheden en een groeiend miskend gevoel, waardoor hij zich steeds vaker onmogelijk gedroeg. Maar dat hij zo zou afglijden kwam niet bij me op. Twee jaar geleden heb ik geprobeerd om hem te spreken, zei ik hem dat ik niet kon rijmen wat ik zoal van hem zag langskomen en hoe ik aan hem terugdacht. Hij wou niet. En zal zich nu wel bevestigd zien in zijn keus.

Raymond van den Boogaard, die Karskens veel beter heeft gekend, beschreef hem in een mooi stuk in De Groene als een oorlogsverslaggever op zoek naar oorlog. Als een man die uiteindelijk een mystieke samenhang zocht in alle ellende die hij zag en zo vatbaar werd voor complotten. Ik weet het niet. Het blijkt in elk geval maar weer dat slechte daden niet altijd door eendimensionaal slechte mensen worden verricht.

Karskens klaagt nu over censuur. En anderen klagen met hem mee. Om dat te doen moet je kwaadwillend zijn of een denkfout maken. Voor de zekerheid zeg ik hier maar even dat ik in het debat over uitingsvrijheid behoorlijk aan één kant van het spectrum zit: ik vind dat de ruimte groter moet, dat we minder beperkende wetten moeten hebben, zelfs als dat bijvoorbeeld betekent dat Holocaustontkenning niet per se verboden moet zijn, en ik was tegen de vervolging van Geert Wilders. Maar censuur omdat er minder gemeenschapsgeld beschikbaar is voor deze vuilspuiterij? Voor deze duistere parodie op een nieuwsprogramma?

Van censuur zou pas sprake kúnnen zijn wanneer uitingen worden verboden of wanneer die door bedreiging of intimidatie onmogelijk worden gemaakt. Hier krijgt een omroep alleen wat minder belastinggeld. En straks als het goed is geen cent meer. Dat is uitstekend te verdedigen. Bij het recht op vrijheid van meningsuiting hoort geen plicht voor anderen om naar je te luisteren, geen recht op een groot podium en al helemáál geen recht op subsidie.

En die dreiging en intimidatie, die wakkert Ongehoord Nederland nota bene zelf aan.

Van belang is niet alleen dat Ongehoord Nederland van het publieke net verdwijnt, zo’n dwaling mag ook in de toekomst niet meer voorkomen. Het is zorgwekkend dat het ministerie en zijn adviseurs hiervoor nog geen criteria hebben bedacht. Natuurlijk kun je eisen dat omroepen een basaal respect hebben voor de democratische rechtsstaat en geen desinformatie verspreiden.

Dat tegen de rechtsorde mag worden geageerd, hoort bij de kwetsbaarheid van die rechtsorde. Maar wanneer je daar als overheid voor betaalt ben je niet alleen kwetsbaar, dan doe je aan zelfdestructie.