Een weerbare democratie mag zich hard opstellen tegen krachten die haar om zeep willen helpen

Terroristische dreiging komt nu ook van complotdenkers uit extreem-rechtse hoek. Terecht was David Icke in Nederland niet welkom.

Het gevaar van terrorisme komt niet alleen meer van het jihadisme, maar ook van extreem-rechtse complotdenkers, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in zijn laatste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. ‘Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting’, aldus de NCTV.

Net als het jihadisme moet de dreiging van extreem-rechts zeer serieus worden genomen. De democratie moet niet schromen hard op te treden tegen mensen die de democratische samenleving proberen te ondermijnen met haatzaaiende boodschappen. Terecht werd de Britse complotdenker David Icke onlangs de toegang tot Nederland ontzegd. Evenzeer moet het mogelijk zijn omroepen of zelfs politieke partijen te verbieden die zich consequent schuldig maken aan het ondermijnen van de democratische rechtsorde.

Wie politieke tegenstanders afschildert als ‘reptielen’ die een complot tegen het volk smeden, zet de deur open naar geweld. Als iemand serieus in zulke ideeën gelooft, zal hij het bijna als een plicht opvatten het recht in eigen hand te nemen.

Hoewel de groep extreem-rechtse complotdenkers in Nederland volgens de NCTV tamelijk klein is – ongeveer twintig opruiers, tienduizenden actieve volgers en honderdduizend ad-hocvolgers – is de kans op geweld verre van denkbeeldig, getuige onder meer extreem-rechtse aanslagen in Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Vorige maand nog schoot een extreem-rechtse terrorist in Slowakije twee bezoekers van een homobar dood.

Natuurlijk moeten een verbod op extreem-rechtse politieke activiteiten niet lichtvaardig worden toegepast. Tot het wezen van de democratie behoort dat vrijwel alles gezegd moet kunnen worden, inclusief standpunten die veel mensen onwelgevallig zijn. Maar tolerantie heeft een grens, zoals de Amsterdamse hoogleraar George van den Bergh al in 1936 zei in een befaamde rede over het gevaar van het nationaal-socialisme. Een weerbare democratie mag zich hard opstellen tegen de krachten die haar om zeep proberen te helpen.

In strategisch opzicht is het verbieden van spreekbeurten, omroepen of partijen lastig. David Icke was er als de kippen bij om zichzelf af te schilderen als slachtoffer van een ‘elite’ die onwelkome opvattingen verbiedt. Verboden bevestigen het wereldbeeld van complotdenkers: de elite vestigt een dictatuur over ons.

Maar de tolerantie van de afgelopen jaren heeft evenmin veel opgeleverd. In Nederland zijn complotdenkers alleen maar sterker geworden. Het voorbeeld van de Verenigde Staten laat zien dat ook een oude en gevestigde democratie in gevaar kan komen als ondemocratische krachten vrijwel ongehinderd hun werk kunnen doen. Doordat de Republikeinen kiezers mobiliseren met leugens over de ‘gestolen’ presidentsverkiezingen van 2022, staat nu de kern van de democratie, de machtsoverdracht door de verliezer, op het spel.

Als strategische overwegingen geen uitsluitsel geven, is het beter om te kiezen voor een principiële stellingname die de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de democratie versterkt. Ondemocratische krachten hebben de afgelopen jaren meer kans gekregen omdat het vertrouwen in de politiek gedaald is. Niettemin heeft de overgrote meerderheid van de Nederlanders vertrouwen in de democratie als systeem. De democratie is een groot goed dat zich weerbaar moet opstellen tegenover zijn vijanden.