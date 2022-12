Een wapenwedloop in een post-hegemoniale wereld

Soms, in een nostalgische bui, grijp ik nog wel eens terug naar een vooroorlogs stuk waarin Haagse denkers vol bravoure aankondigden dat het afgelopen moest zijn met die status als ‘vazal’ van Amerika, omdat we ons gingen storten in de strategisch autonome omhelzing van Duitsland en Frankrijk.

Zorgeloze tijden toch? En zo kort geleden nog.

Nu is die grote Europese grondoorlog een feit en lopen de spanningen ook in Oost-Azië danig op, dus de tijd van dromen en vergezichten is even voorbij. De vorige keer dat West-Europa zo verrast werd, was acht jaar geleden, toen Rusland de Krim annexeerde en oorlog begon te stoken in Oost-Oekraïne. In de zomer werd MH17 neergehaald, de meest serieuze oorlogsdaad die Nederland in decennia trof. Minder dan een jaar later zei buitenlandminister Bert Koenders dat hij Rusland met ‘de vuist, de spierbal en de open hand’ tegemoet gingen treden.

Ook als je geen judoka bent, kun je vaststellen: deze aanpak heeft niet geholpen.

Verrassen

Hoe hadden we ons zo laten verrassen in 2014? Met eigen ogen had ik gezien hoe de Russen de Georgiërs verpulverden in 2008. En tussen een vluchtend leger gereden dat vanuit de lucht werd bestookt. Soldaten die uit brandende voertuigen sprongen. Een week daarna opende een analyse met een Oekraïense politicoloog: ‘Is nu Oekraïne aan de beurt?’

Een jaar nadat in 2014 de oorlog in Oekraïne begon, keerde ik in een stuk over China en Rusland terug naar een klassieke les uit de veiligheidsstudies over middelen en intenties. De optelsom van die twee geeft de potentiële dreiging aan van een land. Maar intenties kunnen veranderen of anders zijn dan ze lijken – middelen niet. Dit werkt trouwens alle kanten op, wat verklaart waarom Rusland zulke grote bezwaren had en heeft tegen plaatsing van Amerikaanse raketdefensiebases in Polen en Roemenië, ook al waren die gericht tegen Iran.

China en Rusland hoorden in 2015 al bij de drie landen met de hoogste defensieuitgaven én de vier landen met de snelst stijgende defensieuitgaven ter wereld. China’s defensiebudget liet toen al meer dan twintig jaar dubbele groeicijfers zien (van 10 procent of meer), en groeide vrijwel jaarlijks sneller dan de economie. Misschien was het een goed idee niet alleen naar publiek verwoorde intenties te kijken, maar ook naar de ontwikkeling van de middelen?

Aantallen tanks Rusland en Oekraïne 👇



Ter vergelijking:

Frankrijk 406

Duitsland 266

Nederland 18 (lease) pic.twitter.com/EK7WEtSvPs — Arnout Brouwers (@arnout_brouwers) 15 januari 2022

Voordat dit jaar de massale invasie begon, publiceerde de Financial Times een veelzeggend grafiekje over de aantallen tanks, gevechtsvliegtuigen, helikopters, militairen, etc. waarover Rusland en Oekraïne beschikten. Het waren verbazingwekkend grote aantallen. Neem tanks. Rusland: 13 duizend (heel oude meuk incluis), Oekraïne: 2.430. Vergelijk met Frankrijk: 406; Duitsland: 266; Nederland: 18 (lease). Natuurlijk geven die cijfers een vertekend beeld, ze zeggen niets over kwaliteit en inzetbaarheid, maar het schaalverschil is niettemin indrukwekkend.

Herbewapening

Inmiddels schieten de defensie-uitgaven omhoog. Hoe dichter bij het vuur, hoe groter de schok. Kijk naar de herbewapening van Duitsland en Japan, maar ook van Polen, dat de komende jaren meer dan duizend tanks en 600 houwitsers van Zuid-Korea wil gaan kopen. Denk dus bij sterke continentale machten niet alleen aan Frankrijk, maar ook aan Polen.

Zo verandert de oorlog ook de politieke realiteit. En zo zit de wereld in een soort begin 20ste-eeuwse wapenwedloop. De Chinese (en Noord-Koreaanse) dreiging is niet nieuw, maar door de Russische agressie heeft de Japanse omwenteling nu publieke steun. Die wapenwedloop heeft trouwens ook een belangrijke technologische component – met gevolgen die de directeur van ASML en het kabinet-Rutte IV zich nog niet volledig lijken te realiseren.

De Poolse en Duitse en Japanse investeringen hebben gemeen dat ze berusten op dezelfde inschatting: dat ze zich zullen moeten redden in een post-hegemoniale wereld. De Amerikanen hebben nog altijd het hoogste defensiebudget, maar de politieke onzekerheid over de Amerikaanse opstelling is enorm gestegen.

Spijt

Waar dit moet eindigen? Dat weet niemand. Maar vraag Oekraïners of ze spijt hebben dat ze na de Koude Oorlog braaf hun kernwapens opgaven in ruil voor loze veiligheidsgaranties. Zelfs in pacifistisch Japan hoorde ik in 2005 al van de directeur van de Japanse Nationale Defensie Academie: ‘De enige manier om ze te stoppen is nucleaire afschrikking.’

De Amerikaanse hegemonie beperkte de nucleaire proliferatie. Waar de grenzen liggen in het tijdperk dat voor ons ligt, is nog ongewis.

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.