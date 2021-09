Een vrouwenquotum voor de top is het begin van de gelijke behandeling

Het debat over de noodzaak van vrouwenquota in de top van het bedrijfsleven voltrekt zich nu al een jaar of vijftien volgens dezelfde patronen. Het kamp dat meent dat vrouwen er op eigen kracht moeten komen – omdat ze hun eigen positie anders juist zouden ondergraven – staat tegenover het kamp dat het geloof in ‘eigen kracht’ inmiddels is gepasseerd: er zijn simpelweg te veel hindernissen op de weg. Hindernis één is het feit dat mensen nou eenmaal geneigd zijn mensen op te zoeken die op hen lijken. Mannen verzamelen mannen om zich heen. En zolang er geen substantieel aandeel van vrouwen in de top is, staan vrouwen dus op achterstand.

De symbolische waarde van het moment mag dus best even worden gemarkeerd: in navolging van de Tweede Kamer ontstond dinsdag ook in de Eerste een ruime meerderheid die deze vorm van uitsluiting met regels aan banden wil leggen. Een veelkleurig politiek monsterverbond van VVD, CDA, D66, PvdA, Denk, GroenLinks, 50Plus, SP, Partij voor de Dieren en de OSF gelooft niet langer dat het vanzelf goed komt en wil daarom dat het kabinet overgaat tot dwingender maatregelen: beursgenoteerde bedrijven met minder dan 30 procent vrouwen in hun raad van commissarissen moeten voortaan bij vacatures op zoek naar een vrouw. En de vacature blijft open totdat er ook echt een vrouw gevonden is. De gedachte is dat meer vrouwen onder de commissarissen ook zullen zorgen voor meer vrouwen in de dagelijkse leiding van bedrijven.

Daarmee is het nog niet van vandaag op morgen geregeld, maar de dynamiek rond openstaande vacatures zal toch veranderen. Al is het maar omdat werving- en selectiebureaus andere opdrachten gaan krijgen en dus hun visvijvers moeten vergroten.

Voordat die extra vrouwen aan de top er zijn en dan ook een merkbaar effect hebben op de gelijke positie van vrouwen in de lagere regionen, zijn we wel weer jaren verder. Daarom dienen alle alle partijen die dinsdag voor stemden, zich te realiseren dat de benodigde meerderheid in de Tweede Kamer er anderhalf jaar geleden alleen maar kwam omdat de twijfelende SP harde toezeggingen kreeg dat er ook zal worden gewerkt aan maatregelen die het speelveld op de werkvloer gelijker maken.

Om te beginnen met betere kinderopvang en gelijke beloning voor gelijke prestaties. Dit is een mooi moment om daar nu ook meteen werk van te maken.