Een vlag gevaarlijk voor het verkeer? Welnee, maar respectloos is het wel

Een Union Jack-vlag wappert in het oosten van Belfast, Ierland. Beeld Getty Images

Een vlag die aan een lantaarnpaal is bevestigd kan losraken en op een autoruit komen, waarna er kans is op een ernstig ongeluk. Dit hoor je steeds meer als reden om de omgekeerde vlaggen te verwijderen, nu ook weer uit de mond van Tanja Haseloop-Amsing, burgemeester van Oldebroek. Het is nogal vergezocht.

In Noord-Ierland wapperen al decennia vlaggen aan lantaarnpalen zonder dat een dergelijk ongeluk ooit heeft plaatsgevonden. Het gaat dan vooral om Britse vlaggen die de protestanten gebruiken om hun gebied af te bakenen. Zo is het dorp Drumahoe één grote vlaggenzee, nota bene pal langs de belangrijke verkeersader van Belfast naar Derry. Voor het verkeer heeft het geen enkele consequentie. Waarom niet gewoon stellen dat een vlag omdraaien afbreuk doet aan het respect dat men voor de nationale driekleur hoort te hebben?

Overigens, ook in Noord-Ierland wil men van de vlaggen af, maar daar gebruikt men een simpele maar valide reden: lantaarnpalen zijn rijkseigendom en daar blijf je met je fikken vanaf. Geen speld tussen te krijgen.

Frits Beutick, Ramelton, Ierland

Veganisme

Met twee opiniestukken (‘Melk en kaas zijn niet zo gezond en zeker niet zo duurzaam als de sector beweert’ en ‘Het afschaffen van de veehouderij is nuttig en zinnig’) en een column heb ik het wel weer even gehad met de dwang tot veganistisch eten. Straks mag Volkskok Onno Kleyn geen recepten als ‘Spanje verstopt zijn eetgeluk’ meer schrijven – mijn uitgeknipte lievelingsrecept voor geroosterde procureurlapjes in droge sherry en kilo’s knoflook.

Natuurlijk moeten plof-kippen, -varkens, -koeien en -boeren de wereld uit. Maar er is nog een weg tussen zigeunerschnitzels formaat wagenwiel en vieze kartonnen kipstuckjes en havermelk. Zaterdag ga ik naar de boerenmarkt om voor een eerlijke prijs vlees en kaas te kopen bij kleinschalige boeren die hun producten met veel zorg en aandacht voor dier, mens en milieu maken. Zondag een klein biefstukje, maandag een kaastaart en dinsdag soep van een restpartijtje tomaten zonder vlees of zuivel. En dat mag ook.

Heleen den Beer Poortugael, Soest

Boeren vs. fabrikanten

Wordt het geen tijd dat we onderscheid maken tussen boeren en fabrikanten? Boeren houden van de natuur en hun dieren, ze vergiftigen hun land niet, sluiten hun dieren niet op en stoppen ze niet vol met krachtvoer en hormonen. Ze blokkeren de wegen niet, dumpen geen asbest, steken geen rotzooi in brand, kappen geen bomen en zijn niet lomp en agressief.

Het zijn de fabrikanten die de boosdoeners zijn. Varkensvleesfabrikanten, melkfabrikanten, plofkipfabrikanten, eierfabrikanten, krachtvoerfabrikanten, de megabedrijven die heel veel geld verdienen. Als we deze groep stoppen, kunnen alle echte boeren hun bedrijf voortzetten. Liefst biologisch en met liefde, niet met alleen winstoogmerk.

Lucy Jacobs, Malden

Excuses maken

Excuses voor misdaden in het verleden zou een dagtaak zijn voor de paus volgens briefschrijver Paul Gerbrands, die opheffing van de katholieke kerk suggereert. Maar overheids- en andere instellingen begingen dezelfde fouten vanuit dezelfde tijdgeest en vooroordelen. En bovendien andere en grootschaliger, zoals kolonialisme, slavernij, oorlogen en dictaturen steunen.

De kerk heeft massaal excuses aangeboden, slachtoffers gesproken, herstelbetalingen gedaan en uitgebreide protocollen ontwikkeld ter voorkoming en afhandeling. Overheden bleven hierbij vaak achter.

Nederland is nog bezig met excuses voor en verwerking van het slavernijverleden en de politionele acties. Rapporten over misbruik en mishandeling in zorginstellingen van de overheid (door onder andere de commissie-Samson) kregen weinig aandacht, want die ging uit naar de kerk. Moeten we alle overheden en instellingen ook maar opheffen?

A. van Daal, Overloon

Asbest

Als een individu iets op de snelweg gooit wordt diegene opgepakt. Doet een hele groep het, dan lijkt het een ander verhaal.

Marieke Doomen, Oosterbeek

Huwelijk

Het homohuwelijk bestaat niet. Toch kom ik in verschillende media, ook in deze krant, nog regelmatig het woord ‘homohuwelijk’ tegen. Ik begrijp wel dat zo in twaalf karakters heel compact het ‘huwelijk tussen partners van gelijk geslacht’ wordt samengevat. Het impliceert echter dat het een ander soort huwelijk betreft dan het reguliere burgerlijk huwelijk.

Toen vanaf 1 april 2001 partners van gelijk geslacht mochten trouwen, ging het juist over gelijke rechten voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur. Homo’s trouwen dus onder dezelfde voorwaarden, met dezelfde rechten en plichten, zonder aparte of bijzondere status. De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijk geslacht gaat over gelijkheid. Schrappen van het woord ‘homohuwelijk’ zou bijdragen aan emancipatie.

Edwin Hanssen, Amsterdam