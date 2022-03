Een verwijzing naar het verleden kan een juiste analyse van het heden in de weg staan

In tijden van oorlog biedt de kennis van historici nog minder houvast dan de kennis van epidemiologen ten tijde van corona. Soms kunnen verwijzingen naar het verleden begrip van hedendaagse ontwikkelingen zelfs in de weg staan.

Daar sta je dan als historicus in bange tijden: je kunt welbeschouwd niet zo heel veel zinnigs zeggen over de actualiteit. Zelfs niet als je weet dat die actualiteit een of meer hoofdstukken zal beslaan in de geschiedenisboeken van de toekomst. De achterliggende weken is al veelvuldig gesmaald over Maarten van Rossem, die daags voor de Russische inval in Oekraïne nog meende dat Poetin wel zo verstandig zou zijn om van zo’n hachelijke onderneming af te zien. Van Rossem had zich beter niet aan kremlinologie kunnen wagen. Het verleden is een vreemd land, maar de actualiteit is dat soms in nog sterkere mate. Historici stellen zich bij de analyse van actuele ontwikkelingen in de regel dus bescheiden op. Ze wijzen hooguit op constanten in de geschiedenis van een land. Op overeenkomsten van actuele gebeurtenissen met vroegere episoden. Op historische ironieën die het altijd goed doen aan de borreltafel of bij talkshows. Maar in elke uitspraak ligt de disclaimer besloten dat de geschiedenis zich nooit herhaalt. En historici kunnen minder stellig zijn naarmate ze het voltooid verleden verder achter zich laten.

Toch zijn historici de laatste weken nauw betrokken geweest bij de pogingen enige orde te scheppen in de verwarring van het moment. Daarbij kwamen ze – elkaars standpunten betwistend – te spreken over de eeuwige Russische angst voor omsingeling. Over de nationale identiteit van Oekraïne – die door Poetin wordt ontkend. Over de vraag of Rusland na het einde van de Koude Oorlog door het Westen is belazerd. Over de betrouwbaarheid van Rusland als verdragspartner. Over Stalin en over het bittere lot van Oekraïne als onderdeel van de Sovjet-Unie. Over de Fins-Russische Winteroorlog van 1939/1940, die voor de agressor ook niet zo lekker liep. Over Peter de Grote en Catharina II. En zelfs over het (Nederlandse) Rampjaar 1672, waaruit de belaagde Oekraïners hoop zouden kunnen putten.

Oorlog in Oekraïne vraagt om duiding

Zeker: een enorme gebeurtenis als de Russische invasie van Oekraïne vraagt om een historische duiding. Als historicus – afgestudeerd in 1985 – ben ik de laatste om het belang daarvan te ontkennen of te relativeren. Mijn beroepsgroep kan zich er zelfs over verheugen (al is dat woord in deze context misschien niet helemaal gepast) dat de oorlog in Oekraïne aanleiding geeft tot historische bespiegelingen waaraan Nederlandse commentatoren – burgers van een vlak land waar vrede eeuwen de regel was – zich doorgaans niet snel overgeven. En ongetwijfeld hebben alle historische parabels en analyses ook bijgedragen aan kennisvermeerdering en voortschrijdend inzicht.

Maar als analytici van de toestand in de wereld zijn historici niet zo onontbeerlijk als de epidemiologen dat zijn (of waren) tijdens de pandemie – al was hun autoriteit ook niet onomstreden. Waar epidemiologen als beoefenaren van een harde wetenschap gefundeerde uitspraken kunnen doen over het verwachte verloop van een epidemie, begeven historici zich op glad (en dun) ijs als zij zich wagen aan een proeve van de geschiedenis die nog moet worden geschreven.

Soms kan een verwijzing naar het verleden een deugdelijke analyse van eigentijdse ontwikkelingen zelfs in de weg staan. Zo verloor het containerbegrip ‘fascisme’, voor alles wat indruiste tegen de modieuze progressiviteit van de jaren zestig en zeventig, door veelvuldig gebruik elke betekenis - nog afgezien van het feit dat het ten onrechte als synoniem van nationaal-socialisme werd gebruikt. Wethouders die opdracht gaven tot de ontruiming van kraakpanden werden weggezet als fascist. Consumenten die zich tijdens de apartheid onttrokken aan de boycot van Zuid-Afrikaanse sinaasappels, of vakantiegangers die zich naar het Spanje van Franco of het Griekenland van de kolonels lieten vliegen, waren slippendragers van het fascisme. Hans Janmaat, stichter van de Centrumpartij, was per definitie een fascist omdat de multiculturele samenleving hem niet zo kon bekoren. En als fascist viel hem geen enkel mededogen ten deel nadat het hotel waarin hij in 1986 met enkele geestverwanten congresseerde door ‘antifascistische’ betogers in brand was gestoken (een politieke gewelddaad waarbij de latere vrouw van Janmaat ernstig gewond raakte).

‘De term fascisme is verworden tot een scheldwoord zonder inhoud’, schreef neerlandicus Willem Huberts in zijn studie van het Nederlands fascisme. Hijzelf citeerde in dit verband wijlen Hermann von der Dunk: ‘Eerst bleek de fascist een duivel. Nu blijkt de duivel een fascist.’ Forum voor Democratie schurkt beduidend dichter tegen het fascisme aan dan de Centrumpartij van Janmaat destijds. Maar het adjectief ‘fascistisch’ is onderhand dermate uitgehold dat het als karakteristiek van FvD niet meer voldoet. In die zin is FvD het fascisme voorbij.

Verwachte kiem van noodlottigheden

Ikzelf ben als historicus gesocialiseerd in een tijd waarin nog een rechte, causale lijn werd getrokken tussen de grote beurskrach van 1929, Depressie, fascisme/nationaal-socialisme, oorlog en Shoah. Voor mij lagen in het woord ‘krach’ de kiemen van alle noodlottigheden van de twintigste eeuw besloten. Vandaar dat ik zeer ontdaan was over de koersval – dieper dan die van 1929 – die op maandag 19 oktober 1987 alle toonaangevende beurzen trof. Ik was destijds werkzaam als redacteur Binnenland bij NRC Handelsblad, toen nog gevestigd aan de Westblaak in Rotterdam. Vanachter mijn computer, een dikbuikig monster dat zoemend gifgroene lettertjes produceerde, was ik getuige van de onrust die zich aan het eind van de ochtend een paar tafels verderop meester maakte van de redactie Economie, waar doorgaans een serene rust heerste.

Bekommerd keken de collega’s naar hun beeldschermen en naar elkaar. Hun jasjes gingen uit, en gaandeweg werd de ernst van het beursnieuws met steeds grotere kopletters tot uiting gebracht. Toen uiteindelijk hoofdredacteur Wout Woltz bij wijze van uitzondering zijn werkkamer verliet om zich persoonlijk te bemoeien met de opening van de krant, wist ik zeker dat ik getuige was van history in the making. Voor mijn geestesoog voltrokken zich opnieuw de rampen van de jaren dertig. Omdat de geschiedenis zich nooit volgens hetzelfde draaiboek herhaalt, vermoedde ik wel dat het fascisme van toen nu een andere verschijningsvorm zou aannemen (mogelijk die van het antifascisme, zoals historicus Jacques Presser twee decennia eerder al had geopperd). En het leek mij ook niet waarschijnlijk dat de ellende nu opnieuw van (overwegend) Duitse makelij zou zijn. Maar dat met de krach een bange tijd was ingeluid, stond voor mij wel vast.

Op weg naar huis, na een koortsige werkdag, stelde ik vast dat niemand op straat mijn zorgen leek te delen. Passanten likten vergenoegd aan een ijsje. Een bloemenhandelaar prees zijn samengestelde boeketten aan. En bij de bioscoop waar sinds kort The Untouchables draaide, stond een lange rij mensen bij de kassa. Ik had de neiging om hun toe te roepen: ‘Weten jullie dan niet welk onheil op jullie afkomt.’ Maar al heel snel werd duidelijk dat de zieltjes zonder zorg de situatie beter hadden aangevoeld dan ik, met mijn historische sjablonen. Waar ik meteen aan moet toevoegen dat mijn beoordeling van de beurskrach destijds geen gemeengoed was onder historici.

Terugbrengen tot ware proporties

De beurskrach van ’87 is inderdaad in enkele dagen tijd teruggebracht tot zijn ware proporties. Van andere gebeurtenissen kun je je echter afvragen of hun historisch belang niet door tijdgenoten wordt overschat. Dat geldt niet alleen voor natuurrampen, machtsgrepen en oorlogen die na enige tijd in de vergetelheid raakten, maar mogelijk ook voor het nieuwsthema bij uitstek van de afgelopen twee jaren: corona. Voor al diegenen die er rechtstreeks door zijn getroffen – ernstig zieke patiënten, nabestaanden van mensen die aan corona zijn bezweken, zorgmedewerkers, politici, sommige journalisten – was corona een heel ingrijpende gebeurtenis. Maar de meeste mensen hadden geen last van de ziekte zelf, maar uitsluitend van haar maatschappelijke, politieke en economische gevolgen: de (al dan niet intelligente) lockdowns, de mondkapjesplicht, de avondklok, de QR-code, de complottheorieën waarvan corona de wegbereider was, en het verzet tegen alle maatregelen waarmee de opmars van het virus tot staan moest worden gebracht. De directe impact van corona, uitgedrukt in het aantal slachtoffers als percentage van de (wereld-) bevolking, was beperkt in vergelijking met de pestepidemieën in het grijze verleden en de Spaanse griep van 1918-1920. Ook omdat door adequaat ingrijpen erger is voorkomen. Het is zelfs de vraag of corona überhaupt zou zijn opgemerkt toen de samenleving nog aanhoudend door epidemieën en volksziektes werd geteisterd. In die duistere tijden zou corona mogelijk een naamloos onderdeel zijn geweest van de alledaagse calamiteiten die de mensheid nu eenmaal bedreigden.

De epidemieën van voorbije eeuwen troffen iedereen – al liepen paupers een grotere kans om er het slachtoffer van te worden dan de beter gesitueerden. Corona daarentegen was geen collectieve ervaring, zeker niet op mondiaal niveau. Bij de een wekt de lockdown associaties met vrijheidsverlies, bij de ander met memorabele wandelingen door een stille stad, of met fijne spelletjesavonden in besloten kring. De een leefde in grote angst voor corona, de ander kon zich er goed voor afsluiten. Corona schiep geen lotsverbondenheid, maar onmin tussen burgers. Corona zal ongetwijfeld in het collectief geheugen worden opgeslagen, maar niet als een eenduidig verhaal. En toekomstige historici zullen mogelijk vaststellen dat de allesoverheersende aandacht die het thema twee jaar heeft genoten, niet door zijn intrinsieke betekenis werd gerechtvaardigd. Maar daarin kan déze historicus zich ook grondig vergissen.

Verrast door gebeurtenissen

‘Mij is nooit opgevallen dat historici betere analisten van hun eigen tijd waren dan niet-historici’, schreef Maarten van Rossem jaren geleden al in het naar hem vernoemde periodiek. ‘Zij waren onveranderlijk even verrast door de gebeurtenissen in hun eigen tijd als niet-historici.’ Zelfs over tamelijk overzichtelijke kwesties worden historici, of mensen die zich bij hun argumentatie op de geschiedenis beroepen, het maar zelden met elkaar eens.

Zo was ik in 2008 getuige van een debat in Potsdam, het Versailles van Berlijn, over de vraag of de plaatselijke Garnizoenskerk – die in 1945 zwaar beschadigd was geraakt en in 1968 is gesloopt – in oude luister moest worden hersteld. Het was broeierig warm. Bij de EK-wedstrijd Spanje-Italië, die spektakel beloofde, kon elk moment worden afgetrapt. Maar zo’n tweehonderd historisch onderlegde mensen stonden te popelen om in een bedompte zaal hun zegje te doen over de wenselijkheid of onwenselijkheid van de reconstructie van de Garnizoenskerk. Daarbij ging het om de Pruisische barok. De architectonische verdiensten van de Plattenbau die in DDR-tijden op de plek van de gesloopte kerk was verrezen. Over het Duitse Keizerrijk, de Weimarrepubliek, en de Dag van Potsdam (21 maart 1933), toen Hitler in de Garnizoenskerk de symbiose van het oude en het nieuwe (nationaal-socialistische) Duitsland celebreerde – een gebeurtenis waaraan de tegenstanders van herbouw hun voornaamste argument ontleenden.

Mensen die hun klassieken kenden, wisselden hun argumenten uit. Geen historisch vergezicht bleef ongenoemd. En toch tekende zich tijdens de debatavond nog geen begin van een vergelijk af. Met de wederopbouw van de toren is nu, 14 jaar later, weliswaar een begin gemaakt, maar het project geldt nog altijd als ‘omstreden’ en gaat met zoveel onmin gepaard dat het twijfelachtig is of het ooit tot een goed einde zal worden gebracht.

‘Inzicht in de eigen tijd is een kwestie van gezond verstand en gevoel voor verhoudingen’, schreef Van Rossem. En daarmee zijn historici niet in ruimere mate behept dan niet-historici. Ook als het, zoals in Potsdam, over het verleden zelf gaat, komen zij er niet uit. Het verleden biedt nauwelijks meer houvast dan het heden of de toekomst. Eén ding kunnen we – met of zonder historische kennis – gevoeglijk aannemen: als de oorlog in Oekraïne nog verder buiten zijn oevers treedt, zal alles waar we ons de afgelopen jaren druk over hebben gemaakt worden gereduceerd tot een voetnoot bij de geschiedenis.