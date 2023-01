Een veilig begin van het nieuwe jaar is te verkiezen boven het plezier van vuurwerk

Het afsteken wel verbieden maar niet handhaven is een bestuurlijk gedrocht dat nergens toe leidt.

Ook regeringspartij D66 is nu om en steunt een landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is nog geen Kamermeerderheid bereikt, maar stapje voor stapje lijkt het land tot bezinning te komen: vuurwerk afsteken is allang geen onschuldig gebruik meer.

Natuurlijk zijn er de bekende argumenten van de voorstanders. Vuurwerk in de Oudejaarsnacht is een traditie, waarmee een betuttelende overheid zich niet zou moeten bemoeien. Sinds 1 december 2020 zijn onder meer losse vuurpijlen en Chinese matten al verboden, voor velen een forse aderlating. Er is bovendien een economisch belang in het geding; de liefhebbers sloegen deze jaarwisseling voor 110 miljoen euro aan vuurwerk in.

‘Pak ons niet ook het vuurwerk af’, is dan het sentiment. Maar daar staan de nuchtere feiten tegenover. De Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber sprak van ‘een ouderwetse horrornacht’, na twee relatief rustige coronajaren. Veel oogletsel is zelfs met een operatie niet meer te ‘repareren’. Ook valt op dat jonge kinderen soms zware verwondingen oplopen.

Voor D66 weegt het geweld tegen politie en brandweer zwaar. Agenten die fietsen naar hun hoofd gesmeten krijgen of gehoorschade oplopen, hulpverleners die worden gehinderd bij hun heilzame werk. En de traditie is een ‘uitgevonden traditie’, eentje die in de jaren zestig is ontstaan met de naoorlogse groei van de welvaart.

Daar komt de milieuschade bij, de angst die dieren wordt aangejaagd en het feit dat vuurwerk, zeker het illegale, almaar zwaarder wordt. Vuurwerk met de explosieve kracht van een wapen, daarvan kun je moeilijk volhouden: ‘Het hoort erbij, met Oud en Nieuw.’ De conclusie moet zijn, ook al vergt dat gewenning, dat het zonder vuurwerk een stuk gezelliger zal zijn op straat.

Wat in elk geval niet de oplossing is, is het bestuurlijke gedrocht dat dit jaar van kracht was. Vuurwerk kon overal worden gekocht, maar mocht in steden als Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem niet worden afgestoken. Dit verbod werd vervolgens dan weer niet gehandhaafd. Als de overheid ongeloofwaardig wil zijn, moet ze vooral zo doorgaan.

Het is van tweeën één. Het particuliere vuurwerk blijft bestaan en de samenleving neemt de nadelen op de koop toe. Maar dat station lijkt gaandeweg gepasseerd. Blijft over de oproep van burgemeesters en politie om een algeheel verkoop- en afsteekverbod. Organiseer desnoods in elke gemeente een professionele show van een kwartier en laat zo het nieuwe jaar voor iedereen veilig beginnen.