Een van de excessen is het gebruik van Engelse woorden in het – neeee nee nee lees nog even door

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week maakt Katinka Polderman zich druk over het gebruik van Engelse termen voor belangrijke zaken.

Misschien moeten we toch maar eens een Baas van Taal aanstellen.

Liefst niet in de vorm van een staatssecretaris of minister, ik denk dat we iemand moeten zoeken die ervoor heeft gestudeerd, een vriendelijke figuur die de huidige taalregels kent en kan inschatten hoeveel taalverandering op jaarbasis zo ongeveer acceptabel is. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe de Baas van Taal te werk moet gaan, misschien moeten eerst youtubers op cursus worden gestuurd om ervoor te zorgen dat ze geen constructies meer gebruiken als ‘bevangen met’ en ‘aversie over’, gewoon wat lessen waarin ze het verschil tussen letterlijk en figuurlijk uitgelegd krijgen en leren wanneer achter wil een ‘t’ komt – en wanneer vooral ook niet.

Dan sijpelt het correcte taalgebruik dat ze daar opdoen hopelijk door naar alle andere taalgebruikers en kan de taalpolitie de rest van de bevolking met zachte hand en lichte boetes bijsturen. Al lijkt me de inzet van de ME en hun trouwe waterkanon nu en dan best geoorloofd.

Een van de excessen waarover de Baas van Taal zijn licht zou moeten laten schijnen, is het gebruik van Engelse woorden in het – neeee nee nee lees nog even door, ik wil hier niet het grijsgedraaide bezwaar tegen Engelse woorden die Nederlandse zinnen binnendenderen nog grijzer draaien, ik ben specifieker, ja bent u er nog? Luister: Engelse woorden in het Nederlands dus. En dan niet de woorden waarmee onbelangrijke dingen worden opgeklopt om zo degene die ze uitspreekt een zweem van belangrijkheid mee te geven.

Ik heb het dus niet over challengen, human resource, empoweren en dat soort lege hulzen – die strijd hebben we verloren, het is niet anders.

Nee, ik heb het over Engelse termen voor dingen die wél belangrijk zijn en die prima in het Nederlands kunnen worden uitgedrukt, maar die om onbegrijpelijke redenen worden aangeduid in het Engels.

Daardoor klinken ze als onbelangrijke aanstellerij, en dat is zonde. Victim blaming is zo’n begrip. White privilege ook, net als mental health issues.

Bij het horen van zo’n woord gebeurt er iets bij mij waar vast nog meer mensen last van hebben: mijn reptielenbrein of prefrontale cortex of iets anders waar ik de boel op kan afschuiven categoriseert het Engels automatisch als oninteressante dikdoenerij en zonder verder te luisteren ga ik dan over tot de orde van de dag.

Terwijl psychische problemen, privileges van bepaalde maatschappelijke groepen en de schuld geven aan het slachtoffer hartstikke belangrijke onderwerpen zijn. Geef ze een Nederlands woord en ik denk: dit gaat ook over mij, hier moet ik iets mee, dit is niet alleen voor managers in kantoortorens/aanstellers/de jeugd in Amsterdam – dit gaat ook over mij en mensen in mijn omgeving.

In het Engels verliezen ze aan betekenis, in het Nederlands treffen ze doel.

Dus laten we afspreken dat we, als er ook maar enigszins een Nederlandse term voor iets is, die dan zullen gebruiken. Zodat iedereen zich aangesproken voelt en iets aan zijn gedrag, perceptie en/of wereldbeeld kan veranderen. Dat is tenslotte wat de mensen die zulke begrippen gebruiken meestal willen bereiken.

Zo niet, dan zal ik, als voorlopige Baas van Taal, alsnog de ME moeten inschakelen. And they may just bring their water cannon.