Een typisch probleem van corona is dat hotels een verlengstuk van de disco zijn geworden

Het hotel stond aan de rand van onze eigen stad, op het dak stond een toekan en het hotelwinkeltje stond in het teken van de kers, want de toekan en de kers, die horen bij dit hotel.

In een opwelling hadden we er een kamer geboekt, want je moet soms even uitrusten, maar het schema was te vol om de eigen stad te verlaten. Maar een hotel aan de rand van je eigen stad, in een industriegebied: dat is óók weer eens wat anders.

In de lobby heerste een rustige sfeer, er was een bar die Moqum heette. Op de balie van de receptie stond een opvallende folder, in honderdvoud, met de titel ZERO TOLERANCE POLICY.

Je mocht niet op je hotelkamer zijn met meer mensen dan het aantal bedden, drugs en lachgas waren verboden, en ook roken, geluidsoverlast en ‘onhebbelijk gedrag’ waren niet toegestaan. Op roken stond een boete van 250 euro. De boete op onhebbelijk gedrag was niet gespecificeerd.

Een typisch probleem van corona, dacht ik, dat hotels een verlengstuk van de disco zijn geworden. Een gerieflijke kamer, mooi uitzicht, je gaat de lift in met een tas vol bier, ketamine en McDonald’s en je hebt een geweldige nacht nadat de clubs om 12 uur in een pompoen zijn veranderd.

Wij gingen uit eten, zagen een opera, legden onszelf in het hotelbed, en om 7 uur ’s ochtends werden we wakker door geklop. We deden niet open. Nog meer geklop. Boze stemmen op de gang. Ik keek door het spionnetje. Twee jonge hotelmedewerkers stonden voor de deur van de kamer naast ons.

Ik vermoedde dat er sprake was van onhebbelijk gedrag.

Ik deed de deur op een kier en vroeg of ze iets minder hard wilden roepen. Tegelijkertijd zwaaide de deur van de kamer naast ons open. Een dikke wolk sigarettenrook dreef de gang op. Ik deed mijn deur gauw weer dicht.

Erna was het nog lang onrustig met dwingende verzoeken, rinkelende telefoons en uiteindelijk hoorde ik een groep mensen in de vroege ochtend hun kamer verlaten.

‘We gaan ons geld terugvragen’, zei ik tegen mijn man.

Het meisje van de receptie, half verschanst achter de honderd folders over de zero tolerance policy, wist over welke kamer we het hadden. ‘Dat waren Franstalige gasten.’

Ah ja.

‘Ik vroeg me af of we korting kunnen krijgen’, zei ik met de stenen glimlach die ik bewaar voor geld terugvragen.

Ze ging naar achteren voor overleg.

Ze kwam terug en zei dat we gratis mochten parkeren.

We pakten onze fietsen, reden naar huis, naar stapels wasgoed, vieze theekopjes, een bed met een wirwar aan lakens, allemaal niet krakend en hotelwit, maar wat een rust.