Een Twitterfittie op hoog niveau: Musk vs. Poetin

Sympathiek initiatief wel, maar natuurlijk zou hij dit niet winnen, filosofeerde een van Elon Musks 78 miljoen Twittervolgers. Musk had in een deels Russisch geschreven tweet het concept twitterfittie naar een hoger niveau proberen te tillen door Poetin uit te dagen voor een tweegevecht. ‘De inzet is Oekraïne.’ Om de kans te vergroten dat zijn voorstel ook echt bij de dictator terecht zou komen, richtte hij zich in een tweede tweet direct tot het account van het Kremlin: ‘Gaat u akkoord met dit duel?’ De Amerikaanse zakenman was hartstikke serieus, beweerde hij althans, al zou je bijna gaan twijfelen door de meme die hij later deelde. ‘Choose your fighter,’ stond er boven een foto van Poetin die met ontbloot bovenlichaam op een beer zit en Musk die maniakaal met een vlammenwerper zwaait. De beer mocht zelfs mee, stelde hij. En als Poetin nou te bang was om te vechten, dan wilde Musk best beloven alleen zijn linkerhand te gebruiken. En hij ís niet eens links.

Flauwekul natuurlijk, maar als de rijkste man ter wereld een van de machtigste mannen ter wereld publiekelijk uitdaagt voor een potje knokken, ben je toch geneigd te denken dat er iets belangwekkends gebeurt. Dat bleek ook wel uit de talloze reacties met voorspellingen over het hypothetische handgemeen, de uitlegvideo’s die op YouTube verschenen en de TikToks waarin bijvoorbeeld Musks leeftijd en lengte (bijna twintig jaar jonger en bijna twintig centimeter langer) tegen die van Poetin werden afgezet. Had Musk er trouwens wel over nagedacht dat hij het tegen een voormalig KGB-agent moest opnemen, getraind in de Oosterse vechtkunsten?

Door de massale voorbeschouwing van een matpartij die nooit zal plaatsvinden, kon je zomaar gemist hebben wat Musk wel had gedaan: de Oekraïners voorzien van grote hoeveelheden apparatuur om Starlink-satellietinternet te kunnen ontvangen, een van de diensten die zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX aanbiedt. Op de dag dat hij Poetin uitdaagde op Twitter, was Starlink de meest gedownloade app in Oekraïne.

Maar in deze ingewikkelde tijd is het natuurlijk best prettig om je te verliezen in een overzichtelijk vraagstuk waarop het antwoord ja of nee is, zwart of wit, goed of slecht. Om de uitkomst te beredeneren konden fysieke kenmerken, zwarte banden en beschikbaar wapentuig tegen elkaar worden weggestreept. Lekker feitelijk en concreet.

Kinderspel ook vergeleken bij het volgen van de echte oorlog op Twitter, waar desinformatie almaar gewiekstere vormen aanneemt en elke foto of video gewantrouwd moet worden. Terwijl factcheckers overuren draaien, strooit de nepfactcheck ons nog wat extra zand in de ogen. Zo retweette Thierry Baudet donderdag een video waarin de Oekraïners zogenaamd op het verspreiden van oorlogspropaganda betrapt zouden worden, met het in scène zetten van een container vol Russische soldaten in lijkzakken. Maar ho eens even, een van de ‘doden’ ligt daar rustig een sigaretje te roken. Een heterdaadje! Dat de video in 2020 in Moskou werd gemaakt tijdens de opnames voor een rapclip, zal Baudet worst wezen en veel van zijn aanhangers zijn ontgaan.

Musk met zijn vlammenwerper en Poetin op zijn beer lijken in die wirwar aan (des)informatie best een verleidelijk alternatief. Het is een ondubbelzinnig beeld dat we kennen uit computerspelletjes met duidelijke regels, en bovendien zo hypothetisch dat je moeilijk de echtheid kunt betwisten. Behalve van die beer dan, die is duidelijk gefotoshopt.