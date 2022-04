Een tv-serie kan niet zonder goed intro, dus weg met die skip-knop

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het hoogtepunt van álle afleveringen van de HBO-serie The White Lotus, van zichzelf al een hoogtepuntje in het serie-aanbod, kwam steeds vroeg en zelfs een beetje voortijdig. Het fantastische intro bereidde de kijker voor op een afdaling in de gestoorde belevingswereld van de rijke medemens, rommelend in een resort op Hawaii. Met hypnotiserende muziek van componist Cristobal Tapia De Veer, vol trommels en percussie, verbaasd honkende vogels en apen die al het rare gedoe rond die luxe zwembaden aanschouwden en er zo te horen het hunne van dachten: ‘Oeh oeh, ha ha ha.’

Ook briljant: het symfonische en meeslepende intro van de HBO-serie Succession van componist Nicholas Britell. Een ontstemde piano speelt een spookhuisriedeltje, op dikke triphopbeats en schrille violen die je een mes in de rug lijken te steken: de perfecte soundtrack voor een serie over groot familieverraad.

De seriewereld zit vol muzikale minimeesterwerkjes. En de grootste componisten, liedschrijvers en popmusici staan in de rij om hun stempel te mogen drukken op een nieuw epos. Vorige week verscheen het nummer Strange Game van Mick Jagger voor de nieuwe Apple-serie Slow Horses. Alweer zo’n gaaf introlied, zinderend van spionage-spanning.

Het vervelende voor Jagger en alle serie-componisten: er schijnt niemand naar hun werk te luisteren. De streamingdienst Netflix maakte vorige maand bekend dat per dag 136 miljoen keer een intro bij een serie wordt overgeslagen. De seriekijker wíl helemaal geen intro en drukt gewoon op ‘skip’. Waarom, vraag je je af. Het simpele antwoord: omdat het kan.

Netflix introduceerde de ‘Skip Intro’-knop vijf jaar geleden, als een service voor bingewatchers die weliswaar bingewatchen maar hun tijd kennelijk tóch beter kunnen gebruiken. De verwende kijkers hoefden na de introductie van Skip Intro niet zelf meer te fastforwarden om van die ellendige veertig seconden themamuziek af te geraken, maar konden nu direct overgaan tot keiharde serie-actie.

Na Netflix volgden de andere streamingdiensten. En nu ze toch bezig waren: het einde van een serie-aflevering, ook met stemmige aftitelingsmuziek, werd niemand meer gegund. Het ‘uitro’ vliegt tegenwoordig bij vrijwel alle streamingdiensten van het scherm voordat het begonnen is. Je hoeft er niet eens voor op een knop te drukken: nog makkelijker.

Wie denkt dat het de gemiddelde componist geen bal kan schelen of seriekijkers nu wel of niet op die skip-knop drukken, vergist zich. De Succession-componist Britell zegt deze week in The Guardian dat de knop hem een gruwel is. ‘Ik ben er zeer tegen. Intromuziek bij een serie is ongelooflijk belangrijk’, zegt hij. ‘In een intro hoor je het DNA van een serie. Het zet de toon voor wat volgen gaat.’

En dat niet alleen. Een treffende muzikale inleiding maakt even een schakeling in de hersenen van de kijker. Het leven van alledag mag er even uit, en de sfeer van de serie kan worden opgepakt. Een intro is zélf een soort knop: een reset-button voor het kijkbrein. En zelfs al je een serie wilt bingen, zijn veertig seconden bezinningstijd tussen twee afleveringen door welkom. Je kunt je even afvragen wat er nu net gebeurd is, en hoe het verder moet. Maar nee. We skippen.

Dat is dus niet alleen een belediging aan al die briljante componisten maar ook aan onszelf, als serieuze filmkijkers. Als Disney, HBO, Netflix en Amazon hun kunst nog een beetje hoog willen houden, moeten ze die naargeestige en luie uitvinding na vijf succesvolle maar mensonterende jaren gewoon afschaffen. Skip die skip-knop.