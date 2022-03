Een trigger warning ontslaat musea niet van hun verantwoordelijkheid

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Voor wie visueel is ingesteld, en dat zijn de meeste museumbezoekers, is het een verademing dat musea weer ‘ontstickerd’ zijn: de felgekleurde pijlen van coronaveilige looproutes en de instructies over het maximale aantal personen zijn weg. Ik zal ze niet missen. Zo kan niks meer afleiden van de kunst. Alhoewel, bijna niks. Ik ben nu al meer dan een week boos over iets wat ik in Kunstmuseum Den Haag zag. En dat was geen kunst.

Omdat musea het beste voorhebben met hun kunstwerken en bezoekers, wordt er nog steeds voor van alles gewaarschuwd. Waarschuwingen die ik regelmatig zie, grofweg gerangschikt op meestvoorkomend, zijn: niet aanraken, afstand houden, niet flitsen, niet fotograferen, pas op de natte vloer, pas op dit afstapje, pas op de lichtflitsen. Duidelijke taal, ik neem er geen aanstoot aan.

Een andere categorie waarschuwingen gaat over de inhoud van kunst in een tentoonstelling, als die schokkend of kwetsend kan zijn. Expliciet naakt wordt bijvoorbeeld soms afgeschermd met een gordijntje, een beetje zoals vroeger in de videotheek. Inmiddels volstaat zo’n gordijn niet meer en verwachten mensen een tekst, een trigger warning. Hoe pak je dat aan?

Kunstmuseum Den Haag heeft nu een tentoonstelling van de Russisch-Amerikaanse kunstenaar Boris Lurie (1924-2008) en de Duitse kunstenaar Wolf Vostell (1932-1998). Die tentoonstelling heet Kunst na Auschwitz, aangezien de kunstenaars bijvoorbeeld foto’s van de Holocaust in hun kunst verwerken. Dat heeft te maken met hun eigen trauma’s, legt de zaaltekst uit. Het museum besloot tot een waarschuwing op de deur naar de tentoonstelling. Daarin staat deze opmerkelijke zin: ‘Als u verdergaat, bent u zelf verantwoordelijk voor uw reactie op de inhoud die u aantreft.’

Dit zorgde voor een lichte kortsluiting in mijn hoofd. Sinds wanneer ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn reactie op kunstwerken? Ga ik niet juist naar het museum om verrast te worden, om te ontdekken hoe ik reageer? En als ik de tentoonstelling geweldig zou vinden, was dat dan ook helemaal mijn eigen schuld of kon zo’n reactie wel op conto van de kunstenaars en het museum geschreven?

Het is ook zo onnodig onaardig en streng geformuleerd, er had even goed kunnen staan: ‘Raakt dit u? Eigen schuld! Val ons er niet mee lastig.’ Hoe kun je een tentoonstelling programmeren over oorlogstrauma’s en dan zo weinig empathisch met je eigen bezoekers omspringen? Het lijkt me raadzaam om, wanneer je iets confronterends of mogelijk kwetsends wilt laten zien, daarover een gesprek te faciliteren in plaats van bezoekers bij binnenkomst de mond te snoeren.

De Ierse tentoonstellingsmaker Margaret Middleton heeft onlangs een paar handige do’s en don’ts op een rijtje gezet voor musea die bezoekers willen waarschuwen voor de inhoud van hun exposities. Ik kwam ze tegen op twitter. De eerste tip: wees concreet, vertel wat bezoekers kunnen verwachten. Tip twee: speculeer niet over voor wie deze inhoud schokkend is. Tip drie: bied een alternatieve route aan. Ik vermoed dat Middleton de tip ‘aardig blijven’ overbodig achtte.