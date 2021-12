De executie van Bigler Stouffer verliep zonder problemen, zo konden de autoriteiten van Oklahoma opgelucht melden nadat hij op 8 december een verdovingsmiddel, een spierverslapper en iets waar het hart van stopt ingespoten had gekregen. Stouffer was 79, hij zat al dertig jaar in de dodencel omdat hij een vrouw had vermoord en hij was de elfde en laatste terdoodveroordeelde in de Verenigde Staten die in 2021 door de staat werd omgebracht.

De mededeling ‘zonder problemen’ wordt belangrijk gevonden. Omdat er te vaak meldingen zijn van geëxecuteerden die minutenlang stuiptrekken, kokhalzen en kreunen voordat ze gaan. Twee maanden voor Stouffer lag op dezelfde plek John Grant een kwartier lang over te geven voordat hij het bewustzijn verloor.

Zo’n lange doodsstrijd geldt als marteling – mensen decennia in ledigheid in de dodencel vasthouden valt daar gek genoeg niet onder – en de VS proberen krampachtig een beschaafde natie te zijn. In die beschaafde natie is met de doodstraf in 27 staten de geweldscultuur weliswaar verankerd in het juridische systeem, en beëindigen de autoriteiten weliswaar elk jaar opnieuw met geweld mensenlevens ter vergelding, maar wel netjes. Een terdoodveroordeelde die een kwartier lang ligt te stuiptrekken, strookt niet met de illusie van de humane executie.

Met Kerst 2011 schreef ik voor het eerst op deze plek over de doodstraf in Amerika, het laatste bastion van het vrije Westen dat nog burgers executeert. De Europese Unie had net exportrestricties uitgevaardigd van narcosemiddelen en andere farmaceutica naar de VS wanneer het vermoeden bestond dat die gebruikt zouden worden voor de doodstraf per naald. Dat was een heldendaad met gevolgen.

Elektrische stoel

Grote farmaceuten die hun naam niet aan de dodenkamers van Amerikaanse gevangenissen wilden verbinden, volgden het voorbeeld van de EU. Tekorten noopten tot opschorting van executies, tot debatjes over terugkeer van de elektrische stoel en het vuurpeloton (niet beschaafd, was het oordeel), tot de herinrichting van Arizona’s gaskamer (met ‘het gas van de nazi’s!’, schreven de kranten), en tot experimenten met alternatieve middelen die slecht afliepen (zie John Grant). Resultaat: het draagvlak voor de doodstraf brokkelde rap af.

Sindsdien lees ik elk jaar onder de kerstboom het jaarverslag van het Death Penalty Information Center, dat de veroordelingen en executies nauwgezet documenteert, en de verklaringen die de EU namens ons, Europeanen, steevast doet uitgaan wanneer er bij onze grote bondgenoot weer een executie is. Daarin wordt onvermoeibaar beargumenteerd dat het barbarij is, zo’n gruwelijke en onomkeerbare straf.

Het goede nieuws is dat het aantal veroordelingen gestaag blijft dalen, net als het aantal doodstrafstaten en het aantal executies. Het slechte nieuws is dat de excessen blijven. Geëxecuteerden zijn in hoofdzaak zwarte mannen die witte slachtoffers maakten, ze zijn relatief vaak zwakbegaafd of psychiatrisch patiënt (dit zou gelden voor tien van de tien mannen en één vrouw die dit jaar werden gedood), en op de rechtsgang is vaak iets aan te merken.

Niettemin, en dat is een mooie gedachte voor aan de kerstdis, gaat het elk jaar een stukje beter met de doodstraf in Amerika.

Met de doodstraf in die nieuwe wereldmacht uit het Oosten tot wie we ons zullen moeten zien te verhouden, gaat het evenwel gruwelijk slecht. Daar kan een instantie als het Death Penalty Information Center niet opereren zonder gevaar. Maar tegen China durven we niks.