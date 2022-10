Een taakstrafverbod leidt tot minder maatwerk, meer bureaucratie en soms tot te hoge straffen

Een taakstrafverbod is in hoge mate symboolpolitiek. Juist de Eerste Kamer zou daar niet zo makkelijk in moeten meegaan.

Vreemd was het niet dat het voorstel enkele jaren geleden kwam bovendrijven na weer zo’n uit de hand gelopen Nieuwjaarsnacht waarin agenten, ambulancemedewerkers en brandweermensen van alle kanten werden belaagd: er kon niet hard genoeg worden gestraft, was de algehele stemming in de Tweede Kamer. En dus was het tijd om rechters een taakstrafverbod op te leggen voor elke vorm van fysiek geweld tegen publieke dienstverleners. Wie daarvoor wordt veroordeeld, moet in alle gevallen minstens een paar dagen achter de tralies.

Het voorstel heeft een lange weg afgelegd, maar belandt vandaag dan toch bij de finale stemming in de Eerste Kamer. En daar zal minister Yesilgöz er normaal gesproken een meerderheid voor halen, want de fracties die altijd al voor waren (VVD, CDA, PVV, SGP, 50Plus en de voormalige FvD-senatoren) zijn nog steeds voor. Dat is ruim voldoende.

Vreemd is dat wel, want het voorstel gaat volledig voorbij aan alle politieke voornemens van het afgelopen jaar om bij wetgeving voortaan beter te luisteren naar de werkvloer, naar de mensen die weten hoe regels uitpakken in de praktijk. En die mensen hebben zich rond dit wetsvoorstel nogal geroerd. Advocaten, rechters en reclasseringsambtenaren trokken eensgezind aan de bel: een taakstrafverbod ontneemt rechters in hoge mate de speelruimte om de omstandigheden te laten meewegen in hun vonnissen, evenals het profiel van de dader, de beweegredenen en de gevolgen van een straf op zijn of haar verdere leven. Om het concreet te maken: een licht verstandelijk gehandicapte scholier die onder invloed van zijn vrienden een politieman een duw geeft, is iets anders dan een volwassene die afspraken maakt om met stenen bewapend ten strijde te trekken tegen de politie.

Al met al leidt een taakstrafverbod tot minder maatwerk, soms tot onevenredig zware straffen en tot meer bureaucratie voor gevangenisdirecteuren die te maken krijgen met mensen die ze slechts een paar dagen moeten huisvesten. Bovendien stijgt de kans dat rechters het taakstrafverbod omzeilen door helemaal geen straf te geven.

Dat zou allemaal nog tot daar aan te zijn als een taakstrafverbod dan ten minste zou bijdragen aan een veiliger samenleving. Maar ook dat is niet geval, zoals maandag bleek uit onderzoek van de Erasmus School of Law en de Universiteit Leiden. Bij jongeren – en daar gaat het hier vooral over – helpen taakstraffen juist aantoonbaar beter tegen recidive dan celstraffen.

Nodig is een verbod ook helemaal niet, want in de praktijk wordt geweld tegen hulpverleners sinds enkele jaren al fors bestraft. Rechters hebben die roep vanuit de samenleving allang verstaan. Een taakstrafverbod is daarom niet veel meer dan symboolpolitiek. Juist de Eerste Kamer, die zegt altijd zo streng te letten op de uitvoerbaarheid van wetten, zou daar grote bedenkingen bij moeten hebben.