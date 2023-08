‘Een stagnatie’ kan van alles behelzen: stiekem even een andere klus tussendoor doen, of in de gevangenis zitten

Het beuken, zoals aangekondigd door de schilder die ik via internet had gevonden, zou dus dinsdag (‘Tuestag’) aanvangen. Het was van groot belang, deelde hij mee, dat het huis schoon was en er niemand aanwezig zou zijn. Nadat we in allerijl de vloer hadden afgemaakt, het houtwerk hadden geschuurd en vervolgens alles netjes hadden opgeruimd, appte ik De Beuker op maandagavond dat het huis helemaal klaar was. ‘Top woensdag klaar’, appte hij terug, ‘groetjes’.

Dinsdag in de loop van de dag belde hij me om te zeggen dat hij me woensdag in de loop van de dag zou bellen. Het beuken was overigens nog niet begonnen, zei hij, want er was sprake van ‘een stagnatie’. Om wat voor stagnatie het precies ging vertelde hij dan weer niet en omdat ‘een stagnatie’ van alles kan behelzen – stiekem even een andere klus tussendoor doen, of in de gevangenis zitten vanwege een uit de hand gelopen echtelijke ruzie – durfde ik er ook niet op door te vragen, wat waarschijnlijk zijn bedoeling was.

Over de auteur

Julien Althuisius is schrijver en voor de Volkskrant columnist over het dagelijks leven.

Woensdag rond het middaguur ging inderdaad de telefoon. Om 4 uur zou alles af zijn. Groetjes. Iets voor half 3 belde hij weer. Toch niet gelukt, want nog een stagnatie. ‘De moeder van de jongens is jarig en ik wil ze niet te lang bezighouden.’ Donderdagochtend, zo beloofde hij plechtig, donderdagochtend om 8 uur zou het beuken volbracht zijn.

Omdat we toch wel benieuwd waren, reden mijn vrouw en ik aan het eind van de middag naar het huis om te kijken hoever het werk gevorderd was. Nadat ik de voordeur had geopend, zag ik dunne vellen bruin papier wapperen in de deuropening naar de keuken. De kast bij de voordeur was afgedekt met plastic, net als de ramen en het volledige aanrecht. De trap was bedekt met karton, bij elkaar gehouden met lange stukken tape. Er hing een doffe en onheilspellende stilte.

Ook boven, in de slaapkamers, waren alle deuren en ramen zorgvuldig afgeplakt met vellen papier en plastic. Precies hoe een seriemoordenaar voorbereidingen zou treffen op zijn pièce de résistance; nog één keer een gigantisch bloedbad aanrichten om daarna voorgoed te verdwijnen. Geschilderd was er in elk geval niet. ‘Nee’, zei De Beuker toen ik hem belde en vertelde dat ik dat toch wel wat vreemd vond, ‘dat is ook het minste werk.’ Ook hier vroeg ik maar niet op door.

Maak je geen zorgen. Morgenochtend zou het af zijn, echt. Voorzichtig, zonder sporen of vingerafdrukken achter te laten, verlieten we het huis. ‘Het zal wel goed komen’, zei mijn vrouw, zonder enkele overtuiging in haar stem. Morgen komen we terug en dan kleuren alle muren en de plafonds een fris en stralend wit. Of, in dat andere scenario, bloedrood. Maar dat zal uiteindelijk ook wel een kwestie van wennen zijn.