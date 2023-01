Een staat die zich niet aan de wet houdt bedreigt iedereen, boer of vluchteling

Het was een ontluisterend beeld dat verslaggevers Jurre van den Berg en Fleur Damen schetsten in hun reportage over de handel in stikstofrechten: zogenoemde stikstofmakelaars die door het land crossen op zoek naar boerderijen waar geen koe meer staat, maar die formeel nog wel een vergunning hebben om stikstof uit te stoten. Zulke rechten worden opgekocht en gebruikt, bijvoorbeeld voor een gasboring op spuugafstand van een natuurgebied. Met als uitkomst dus feitelijk méér uitstoot in een tijd dat alles er zogenaamd op is gericht om die terug te dringen.

Je bent geneigd te denken: gladde jongens die de mazen in de wet zoeken, heb je nu eenmaal altijd. Die stikstofhandel is begrijpelijkerwijs bedacht om nog een klein beetje economische activiteit mogelijk te maken nu Nederland aan zijn stikstofplafond zit. En de norm is streng: elke keer dat een vergunning van eigenaar wisselt, gaat er 30 procent van de stikstofrechten af, dus zo draagt de regeling nog bij aan het verminderen van de uitstoot ook. Klinkt niet gek allemaal.

Maar wat blijkt: het gesjoemel zit in de regels gebakken. Op sites van de overheid wordt er expliciet op gewezen dat je de rechten kan kopen van bijvoorbeeld een stal die als opslag wordt gebruikt. Het ligt dus niet aan die gladde jongens, maar aan het ministerie van Landbouw, waar kennelijk niemand met voldoende overtuiging heeft gezegd: jongens, is dit nou wel helemaal de bedoeling?

De overheid krijgt hier de burgers die zij verdient. En ondermijnt vakkundig de eigen geloofwaardigheid. Of moeten we het desondanks voor zoete koek blijven slikken wanneer bewindslieden straks weer grote offers vragen van boeren omdat dat zo hard nodig is ‘voor de natuur’?

Jarenlang heeft de overheid in het stikstofdossier er alles aan gedaan om zich maar niet te houden aan wetten en regels waaraan zij zich zelf had gebonden. Met als geschiftste uitwas het aanmoedigen van bedrijven om zonder vergunning van start te gaan.

Veel aandacht gaat uit naar de praktische gevolgen van dat ‘beleid’. Logisch, want die zijn dramatisch: het gaat slecht met de natuur, boeren moeten gedwongen stoppen of koers wijzigen en de bouw is lamgelegd. Maar de schade zit dieper, in wat de overheid heeft voorgeleefd, namelijk dat de wet er is om te ontduiken.

Zo moeten ook de koppige pogingen van het kabinet worden gezien om gezinshereniging van erkende vluchtelingen te traineren. Afgelopen week tot de hoogste bestuursrechters bij de Raad van State aan toe. Persoonlijk vind ik niet dat je het kunt maken om als overheid kinderen bewust bij hun voor oorlog gevluchte ouders weg te houden, maar zelfs als je daar minder moeite mee hebt, zou het je zorgen moeten baren hóé het kabinet hiermee probeert weg te komen.

Bij wijze van verdediging stond de landsadvocaat van de week te beweren dat ‘zodra’ eigenlijk helemaal geen ‘zodra’ betekende, dat kon eigenlijk ook wel na een maand of zes zijn. Stel je voor dat wij zo’n verweer zouden voeren als we onze belasting te laat betalen.

Er is een wet. Die wet is democratisch tot stand gekomen. Die wet zegt dat iemand die recht heeft op asiel zijn gezin zo snel mogelijk mag laten overkomen. Dat is geen ongelukje, dat is de bedoeling van die wet. Nu zegt het kabinet: zal allemaal wel, wij gaan zo veel als we kunnen dwarsliggen.

Als politici het zo belangrijk vinden dat gezinnen zich niet bij erkende vluchtelingen mogen voegen, dan moeten ze langs diezelfde democratische weg de wet veranderen. En ja, desnoods internationale verdragen opzeggen of uit de EU stappen of wat er allemaal maar voor nodig is. Dat kun je moeilijk vinden, taai, vervelend, maar dat is de weg.

En het is viezig dat rechters uitgerekend in deze zaak worden beschuldigd van politiek bedrijven, onder meer door oud-minister en VVD-prominent Uri Rosenthal. Eerst houd je je als staat niet aan je eigen regels, dan zegt de rechter logischerwijs dat dat wel moet en dan maak je vervolgens die rechter maar verdacht. Dat is met een sloopkogel de rechtsstaat te lijf gaan. Belangrijkste verworvenheid is nu juist dat de regering niet maar een beetje willekeurig met ons burgers mag aanrommelen, maar zich net als wij aan de wet moet houden. En dat die alleen kan worden veranderd met goedkeuring van de volksvertegenwoordiging.

Daarbij heeft de staat lange tijd nota bene weinig te klagen gehad. In geschillen met burgers heeft hij lange tijd, minstens tot en met het toeslagenschandaal, het voordeel van de twijfel gehad. Bestuursrechters gingen er al te vaak van uit dat de overheid wel netjes zou hebben gehandeld. Dat heeft de Raad van State zelfs met zoveel woorden erkend. De burger moest het tegendeel maar bewijzen. En het is zeer de vraag of hierin al genoeg verandering is gekomen.

Dat is gevaarlijk, ongeacht wie de staat tegenover zich heeft. Onthoud dat voor de komende jaren, wanneer boeren rechtszaken zullen voeren over onteigening. Een staat die de wet schendt, een stap op weg naar wetteloosheid, dat zou je ongeacht je politieke kleur onaanvaardbaar moeten vinden. Anders kan iedereen – afhankelijk van de mode van het moment – aan de beurt komen.