Een sprankje hoop gloort boven het slagveld, maar Europa moet bij de les blijven

Nu Oekraïne aan een opmars bezig is, moeten Europese leiders het land voorzien van zwaarder materieel en munitie, meer dan het nu krijgt.

Het verbluffende Oekraïense offensief in de provincie Charkiv is een bemoedigend moment in een voortgaande, verwoestende en bloedige oorlog. Onverwacht, maar wel passend in een bekend patroon: de Oekraïense wil te vechten voor zijn voortbestaan, gekoppeld aan tactisch vernuft en toegenomen westerse wapenhulp tegenover het op papier materieel superieure Russische leger dat kampt met alle kwalen van een corrupte autocratie: laag moreel, inflexibiliteit in de hele bevelslijn, en onrealistische aannames. Dit succes sloopt het Russische moreel verder en bevordert dat de vraag ‘wat doen we hier?’ steeds verder de Russische bevelslijn, en Rusland zelf, binnendringt.

Terwijl zijn troepen werden verjaagd uit hun stellingen, vierde Poetin de opening van een nieuw groot reuzenrad in Moskou: ‘Zoiets hebben ze in Europa niet.’ Het is Orwell voorbij en roept de vraag op welke gevolgen deze mislukte oorlog zal gaan hebben in Rusland. Daarbij past realiteitszin: veranderingen in zo’n vergaand repressieve maatschappij komen soms snel, maar kunnen ook heel, heel lang uitblijven.

De komende dagen zal duidelijk worden in hoeverre het Russische front in Donbas instort. Dan nog blijven grote delen van Oekraïne, inclusief de Krim, bezet door een groot land met het blijvende vermogen (ook vanaf eigen grondgebied) Oekraïne pijnlijk te raken. Blijvende tegenslag kan Poetin alsnog verlokken tot een algehele mobilisatie, al kleven daar voor hem ook evidente risico’s aan.

Hoe het zij, voor de westerse de facto bondgenoten van Oekraïne is het nu zaak bij de les te blijven. Het is oorlog in Europa en de aanstichter ervan, president Vladimir Poetin, zet het hele continent onder druk om de steun aan Oekraïne te staken. Hij rekent erop dat Europeanen hun energierekening meer gaan vrezen dan het oorlogsgeweld.

Het is daarom niet alleen voor Oekraïne, maar voor alle Europeanen een moment van de waarheid. Een oorlog en een crisis waarin politici, instellingen en burgers op de proef gesteld worden. Het moment om sleetse retoriek over een ‘geopolitiek Europa’ en ‘strategische autonomie’ om te zetten in daden – met cruciale hulp, ironisch genoeg, van de Verenigde Staten.

De meeste Europeanen, ontwaakt uit de droom dat dit continent de oorlog voorbij is, beseffen dat Oekraïne meer en zwaarder materieel nodig heeft en een constante stroom munitie. Meer dan het nu krijgt. De vraag wat Europese landen, met hun relatief kleine legers en beperkte voorraden, meer kunnen doen, blijft urgent. Europese landen zouden bjvoorbeeld ook hun industriële capaciteit kunnen mobiliseren. Berlijn en Parijs hebben, zacht uitgedrukt, hier een kans op een leidersrol laten liggen – met wellicht blijvende gevolgen voor de Europese politiek.

Voor politici ligt ook de belangrijke opgave ervoor te zorgen dat Poetin hun burgers niet in de energiearmoede duwt. In veel Europese landen leeft dit besef en worden hiertoe grote staatsinvesteringen gedaan en moeilijke, onorthodoxe besluiten genomen. Nederland lijkt zover nog niet.

Poetin zal weer dreigen met escalatie, maar zijn opties zijn beperkter – ook op nucleair gebied – dan de Russische propaganda ons wil doen geloven. Hij denkt dat wij geen ruggegraat hebben, omdat we modern en in vrijheid leven en niet zijn achterlijke KGB-waarden aanhangen. Het is aan ons allen om zijn ongelijk te bewijzen.