Een spoornetwerk dat door één IT-storing helemaal platligt, is misschien iets te kwetsbaar geworden

De NS is op het Binnenhof al snel de gebeten hond. Een drukke avondspits op de snelwegen leidt zelden tot Kamervragen en verhitte spoeddebatten. Acceptatie en berusting strijden daar om voorrang. Op het spoor daarentegen is elke serieuze vertraging het startsein voor een paar dagen politieke opwinding. Vivianne Heijnen, de nieuwe staatssecretaris, ondervond het dinsdag toen zij subiet naar het Vragenuur werd geroepen om uit te leggen waarom de NS er zondag na het middaguur niet meer in slaagde een trein te laten rijden.

Nu was dat ook niet zomaar een storing. Ruim een half etmaal helemaal geen treinen is zelfs in de geschiedenis van de NS een unicum. Geen prettig moment voor topvrouw Marjan Rintel, die binnenkort waarschijnlijk overstapt naar KLM, temeer omdat het de laatste jaren juist steeds beter ging. De coronajaren 2020 en 2021, waarin de reizigers massaal wegbleven, zijn niet representatief, maar in 2018 en 2019 bereikte NS een historisch hoog niveau van punctualiteit: Ruim 90 procent van de treinen kwam met minder dan vijf minuten vertraging aan op de plaats van bestemming.

Dat de storing van zondag toch zoveel zorgen baart, komt vooral door de totaliteit: niets deed het meer. De NS was de greep kwijt op het personeel, op de treinen, op de reisinformatie en op het vervangend vervoer.

Heijnen gelastte meteen een onderzoek naar de oorzaak. Sabotage door vijandige hackers ligt niet voor de hand, haastte NS zich te zeggen. Maar wezenlijker nog dan de vraag naar de oorzaak, is de vraag of het gewenst is dat één storing in één IT-systeem meteen het hele netwerk plat legt. Automatisering brengt veel goeds, maar maakt een land ook kwetsbaar als na verloop van tijd niemand meer weet hoe essentiële infrastructuur zónder computers aan de praat kan worden gehouden. Machinisten die het nog wel wisten, boden aan om te gaan rijden, maar dat aanbod werd afgeslagen omdat het dan nog moeilijker zou worden om de boel weer op te starten.

‘Er is veel gevraagd van de zelfredzaamheid van de reizigers’, aldus Heijnen dinsdag met gevoel voor understatement. Van de zelfredzaamheid van de NS is de afgelopen jaren kennelijk te weinig gevraagd.