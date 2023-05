Het is aardig van Koning Charles dat hij ervoor heeft gekozen om het ‘eerbetoon van de adel’ uit de kroningsceremonie te schrappen. Zoals wel vaker bij Charles is de bedoeling sympathiek, maar de uitwerking megalomaan. Want in plaats van de adel moet nu het ganse volk eer betonen.

‘Het mág! Het moet niet!’ aldus de aartsbisschop van Canterbury. Oké, maar er komt dus een moment waarop de aanwezigen in de kerk roepen: ‘I swear that I will pay true allegiance to Your Majesty.’

Tot zo ver redelijk gênant, maar veel koninklijke tradities zijn nu eenmaal gênant. Het écht diep-vreemde is dat ook mensen thuis voor de tv worden opgeroepen die tekst mee uit te spreken. Een soort Nederland in beweging, maar dan zonder dat het goed voor je is.

Zou Charles niet iets kunnen terugdoen voor al die kijkertjes thuis? Dat ze bijvoorbeeld een glas water bij de tv zetten en dat hij dat dan instraalt?