Een slecht onderzoek en de haast van politici om er iets van te vinden

De Amerikaanse organisatie Claims Conference, die opkomt voor de rechten van de Holocaust-overlevenden, maakte woensdag bekend dat bijna een kwart van de na 1980 geboren Nederlanders, de millennials en Generatie Z, gelooft dat de moord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog een ‘mythe’ is, of het aantal van zes miljoen slachtoffers ‘sterk overdreven’. Na vergelijking met soortgelijk onderzoek in de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk en Canada bleken jonge Nederlanders er het meest naast te zitten.

De Tweede Kamer, de ministers Yesilgöz en millennial Dennis Wiersma, premier Rutte, het Niod en Joodse organisaties reageerden onmiddellijk gealarmeerd. ‘We mogen over alles debatteren, maar het is van belang dat we het in ieder geval over de feiten met elkaar eens zijn’, zei Rutte, die in zijn jonge jaren het recht op vrije meningsuiting van Holocaust-ontkenners nog krachtig verdedigde, zij het dat hij die groep wel omschreef als ‘idioten’.

Over de remedie waren alle betrokkenen het eens: educatie, educatie, educatie. Kennelijk schiet de voorlichting over de Holocaust op middelbare scholen ernstig tekort, is de kennis over de Shoah weggezakt, en is er zodoende ruimte gekomen voor onzin, onwetendheid en ontkenning. ‘Ronduit schrikbarend’, vond het Niod.

Alleen: het onderzoek van het Amerikaanse marketingbureau Schoen Cooperman Research (SCR), dat in opdracht van Claims Conference tweeduizend mensen had gebeld, deugde van geen kant. Maarten Keulemans ging donderdag namens de Volkskrant te rade bij Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens de huisstatisticus van deze krant. Die liet weinig heel van de SCR-methoden.

Dat Nederlandse jongeren qua kennis van de Holocaust in een soort niemandsland verkeren, bleek een conclusie die niet op onderzoek was gebaseerd: de echte jongeren was niets gevraagd, er waren alleen 18+’ers gebeld. Van de respondenten was 60 procent 40 jaar of ouder, studenten waren sterk oververtegenwoordigd en van de zogenoemde Generatie Z was de helft genegeerd.

Slecht onderbouwd onderzoek bereikt het tegendeel van wat het beoogt: bewustwording. Het is onduidelijk of het adagium ‘leugens, smerige leugens, statistieken’ hier opgaat – dat is juist het punt. Het onderzoek bracht ons geen stap dichter bij de werkelijke stand van zaken, en liet daardoor alle ruimte voor paniekzaaierij en heet-van-de-naaldreacties waarover slecht was nagedacht. Dat is niet zo raar. Politici en organisaties krijgen onderzoeksresultaten voorgelegd met het verzoek onmiddellijk te reageren. Veel meer keuze dan ‘geschokt’ is er op dat moment niet: niemand wil ervan worden beschuldigd dat hij de aangetroffen feiten bagatelliseert. Dat leidt tot de ziekte van deze tijd: er is haast bij, er valt voor een oordeel geen tijd te verliezen, de talkshows wachten ongeduldig en eisen heldere taal, er moet in drie regels iets krachtigs worden getwitterd.

De enige, voorzichtige conclusie die uit het onderzoek valt te trekken, is dat onder een minderheid van de Generatie X, de tussen 1980 en 1997 geboren millennials, en Generatie Z (geboren tussen 1997 en 2012) historische kennis over de Holocaust te wensen overlaat. Daaronder zitten ongetwijfeld ‘jongeren’ die ten prooi zijn gevallen aan notoire Holocaust-ontkenners, antisemieten, complotdenkers en fakenieuwsverspreiders. Maar in de meeste gevallen betreft het mensen voor wie de oorlog iets is uit een steeds verder verleden, voor wie de noodzaak van kennis over wat er is gebeurd minder evident is dan bij hun ouders en grootouders.

Gelukkig, zo valt uit de onderzoeksresultaten óók te leren, vindt 77 procent van de ondervraagden dat, om herhaling te voorkomen, het onderwijs aandacht moet blijven besteden aan de Holocaust. Er is nog hoop.