Eén signaal van de kiezers springt eruit: lokaal moet het over lokale zaken gaan

Meer dan ooit werden het echte lokale verkiezingen. Na het politieke rampjaar 2021 bleef een grote afrekening uit. Maar niet alle partijen zijn zonder zorgen.

De VVD kon woensdagnacht opgelucht ademhalen. Ruim 11 procent van de stemmen, dat is allang niet meer de lokale triomftocht die in 2010 de opkomst van Mark Rutte inluidde, maar het is in politiek versnipperd Nederland nog altijd genoeg om procentueel de grootste van alle landelijke partijen te blijven. Aangezien Rutte het slechtste politieke jaar uit zijn loopbaan achter de rug heeft, inclusief dramatisch gekelderde vertrouwenscijfers, tellen de liberalen hun zegeningen.

Het is een van de tekenen dat dit meer dan ooit echte lokale verkiezingen waren. De gebrekkige media-aandacht en de lauwe landelijke campagne droegen ongetwijfeld bij aan de veel te lage opkomst, maar het voordeel is dat de kiezers niet werden afgeleid door allerlei landelijke strategische overwegingen en gewoon hun lokale voorkeur konden volgen. De plaatselijke partijen profiteerden volop en vrijwel overal, in de steden en op het platteland.

Het beste bewijs dat kiezers dit keer niet gediend waren van al te veel landelijke bemoeienis, ligt in de uitslag voor Forum voor Democratie. Dat sprokkelde in vijftig gemeenten niet meer dan 49 zetels bijeen. De partij voerde volop campagne, maar met nauwverholen dedain voor de lokale thema’s. En ook met nogal wat kandidaten zonder enige lokale worteling. Zo blijkt dat voor de meeste kiezers niet te werken.

Die lokale focus van de kiezers hielp ook het CDA, de partij die met Rutte een jaar lang deelde in de politieke malaise, en daarom een fikse afstraffing vreesde. Die kwam er, maar toch iets minder dramatisch dan voorspeld. Hoewel de christendemocraten opnieuw terrein verliezen, mogen ze hopen dat ze nog in heel wat gemeentebesturen blijven meedoen.

Voor de aloude lokale machtsbasis van de partij is dat van levensbelang, maar toch is er alle reden tot zorg. Want de lage opkomst was in het voordeel van de christendemocraten, met hun vergrijzende maar trouwe vaste achterban. Bovendien was er dit keer niet of nauwelijks concurrentie van politieke nieuwkomers als de BoerBurgerBeweging en JA21. Om nog maar niet te spreken van wat er kan gebeuren als Pieter Omtzigt een eigen partij begint.

Een waar politieke drama speelt zich intussen af bij de SP. De partij beschadigde zichzelf met de ver doorgevoerde ruzie met de ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ onder de eigen jongeren. Maar ook waar de lokale afdelingen wel op het stembiljet verschenen, ging het vrijwel overal mis. De teloorgang in Oss, de bakermat van de partij, zal nog lang nadreunen. Vooral omdat het allesbehalve een incident is. De partij rijgt nu al jaren de nederlagen aaneen. Van het perspectief om uit te groeien tot een bepalende stabiele factor op alle niveaus - een doel dat onder Jan Marijnissen dichtbij kwam - is inmiddels weinig meer over. Niet geruststellend is dat de partij in de eigen analyse alles en iedereen de schuld geeft en pas in laatste instantie zichzelf. Een grondige interne evaluatie kan haast niet uitblijven.

Dat zelfs uit het diepste dal altijd weer herstel mogelijk is, toonde de PvdA aan in steden als Amsterdam en Haarlem, nadat eerder Frans Timmermans al toesloeg bij de Europese verkiezingen. Met de juiste lijsttrekker zit er nog volop leven in de PvdA. Of dat heel geruststellend is voor partijleider Ploumen is wel de vraag. Indien landelijk herstel uitblijft, zal er vroeg of laat naar haar gekeken worden.