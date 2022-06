Een schoonmaakster verovert de Franse politiek; ze schoof van extreem-rechts naar radicaal-links

Rachel Keke Raïssa arriveert na haar verkiezingsoverwinning bij het Franse parlement. Beeld AP

Ooit – nog niet zo lang geleden, maar een tijdperk kan soms plots ten einde komen – was het de troefkaart van Emmanuel Macron. De jongste president uit de Franse geschiedenis (Macron was 39 bij zijn aantreden) beloofde bij zijn verkiezing in 2017 een nieuwe politiek. Niet links, niet rechts, maar pragmatisch zou hij Frankrijk uit de impasse en door een heuse revolutie leiden.

Daar was natuurlijk ook een nieuw soort grondtroepen bij nodig. De marcheurs die zijn La République en marche in de Franse Tweede Kamer zouden vertegenwoordigen, waren nadrukkelijk outsiders. Geen doorgewinterde beroepspolitici, die geen andere wereld kennen dan de politiek, maar mensen uit het echte leven, klaar om met de frisse moed van de amateur het vastgeroeste systeem van binnenuit te veranderen.

Vijf jaar later lijkt van die nieuwe politiek nog weinig sprake. Macron is voor veel Fransen de verpersoonlijking van een afstandelijke politieke elite, zijn partij kreeg een pijnlijk verlies te verwerken bij de parlementsverkiezingen afgelopen zondag. Maar de aantrekkingskracht van de buitenstaander – die de echte problemen van echte mensen een stem geeft – is onverminderd groot. En dus domineerde van alle 577 nieuwe Kamerleden één vrouw in het bijzonder het Franse nieuws.

Ultieme outsider

Rachel Keke Raïssa (48) is de ultieme outsider. Geboren in Ivoorkust, in 2000 naar Frankrijk geëmigreerd en in 2015 genaturaliseerd, en schoonmaakster in een Ibis-hotel in Parijs. Zonder politieke ervaring wist Keke in haar kiesdistrict in Val-de-Marne een politiek zwaargewicht te verslaan: Roxana Maracineanu, Macrons voormalig minister van Sport. Nu maakt ze als eerste schoonmaakster ooit haar intrede in de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer.

Niet voor niets verdrongen de camera’s zich dan ook rond Keke toen de nieuwe parlementariërs maandag hun opwachting maakten bij Palais-Bourbon. Keke is ‘klaar om de Assemblée nationale te doen beven’, kopte nieuwszender France Info, naar Keke’s eigen zeggen. Een 48-jarige schoonmaakster die toetreedt tot ‘een van de meest prestigieuze functies van de Republiek’, schreef Le Monde, laat zien dat ‘alles mogelijk is’. In de Franse politiek, die volgens dagblad Le Parisien nog altijd ‘zeer genormeerd’ is, is de entree van ‘het fenomeen’ Keke, ‘schoonmaakster, zwart, moeder van vijf kinderen’, ontregelend.

Dat fenomeen werd ze vorig jaar zomer al, toen een groep Ibis-schoonmaaksters na bijna twee jaar strijd voor betere arbeidsomstandigheden een overwinning boekte op de hotelgigant. Keke’s charisma viel op – zo ook bij de talentscout van het radicaal-linkse La France Insoumise, die haar rekruteerde. Haar belofte de ‘stem van de stemlozen’ te zullen zijn, werd deze week veelvuldig in Franse media gedeeld.

Facebookpagina

Maar plots kantelde het beeld. Op websites van extreem-rechtse groepen doken screenshots op van een Facebookpagina op Keke’s naam, waarbij ze tussen 2016 en 2019 berichten zou hebben geliket uit de campagne van Marine Le Pen, leider van het extreem-rechtse Rassemblement National. Ook zou ze een steunbetuiging aan de Syrische dictator Assad hebben gedeeld, homofobe opmerkingen hebben gemaakt over de kinderen van een Ivoriaanse politica, en een post hebben gedeeld met de tekst ‘er is niets racistischer dan een Algerijn’.

Was Keke het slachtoffer geworden van een extreem-rechtse lastercampagne?

Woensdagavond volgde de ontknoping. Via een Facebookbericht erkende Keke dat ze ‘enkele jaren geleden op sociale media berichten heeft gedeeld die absoluut niet reflecteren wie ik ben en waar ik vandaag voor sta in mijn politieke strijd.(...) Racistische, seksistische en lhbti-fobe ideeën moeten zonder ophouden worden bestreden!’

Kan Keke een boegbeeld blijven? ‘Ze is heel representatief voor de Fransen die in hun ideeën zijn geëvolueerd’, oordeelde Figaro-journalist Sophie de Ravinel, die met Keke sprak. ‘Voor de insoumis (aanhang van La France Insoumise, red.) is dat geen probleem. Zij zeiden me: ‘Onze hoop is ideeën te veranderen. Als zij deze bekering belichaamt, is dat geweldig.’

Eline Huisman is correspondent in Parijs.