Een schokkend, ongelooflijk plan: Schiphol gaat krimpen, met zeker 10 procent

‘Schiphol’ en ‘krimpen’ was lang een onwaarschijnlijke woordcombinatie. Maar het stond er donderdag echt, in de digitale Telegraaf: ‘Kabinet zet mes in Schiphol: luchthaven moet zeker 10 procent inkrimpen’. Ik schoot meteen in een ontkenningsmodus, zeker De Telegraaf weer, Schiphol kan helemaal niet inkrimpen, ze hebben daar geen idee wat dat inhoudt. Maar even later had de Haagse redactie van de Volkskrant het bericht gecheckt en wat bleek: het klopte.

Het was ongelooflijk, schokkend nieuws. Jarenlang erger je je kapot aan het hondsbrutale Schiphol, dat zich alles meende te kunnen permitteren, dat loog en bedroog – in de wetenschap dat er altijd een Haagse lobby was die de luchthaven in bescherming nam. Altijd was er die lispelende directeur, de PvdA’er Dick Benschop, die het had over ‘gematigde en gebalanceerde groei’, en die al droomde van de 550 duizend vliegbewegingen per jaar, 10 procent meer dan het huidige maximum. In de groeigrafieken kon je zien hoe dat geleidelijk moest worden opgevoerd naar 780 duizend in de nabije toekomst.

Dat daarmee een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland onleefbaar zou worden, was niet Benschops en Schiphols zorg. Bovendien waren er altijd de beloftes van vliegtuigen die stiller zouden zijn dan een Tesla en die in de lucht werden gehouden door superschone biobrandstof of zonnepanelen. Wij burgers werden geacht dat te geloven.

Schiphol moest groeien, want het was immers de ‘banenmotor’ van Nederland, een boodschap die er jaar in jaar uit werd ingehamerd, hoe er in het ene rapport na het andere ook op werd gewezen dat het wel meeviel, met die banen, met die bijdrage aan het BBP en met het belang van de hub-functie voor het vestigingsklimaat.

En opeens zijn ze er niet meer, de groei-ambities van Schiphol. Als sneeuw voor de zon verdwenen. Het aantal vliegbewegingen moet van het kabinet naar 450- misschien wel 420 duizend. Een wonder!

Wist staatssecretaris Mark Harbers het ook niet meer, zat hij klem? Was hij vastgelopen in het dossier van de stikstofuitstoot en de natuurvergunning, het rampzalige rapport over de productie van fijnstof dat eraan zit te komen, de geluidsoverlast rond de luchthaven en de problemen die dat veroorzaakt in de huizenbouw?

Iedere Nederlandse bewindsman of -vrouw met Schiphol in de portefeuille heeft door de decennia heen maar één opdracht: leg de luchthaven in de watten, gedoog en zie door de vingers, faciliteer groei. Dat Mark Harbers nu voor structurele krimp kiest, komt niet doordat hij plotseling is geradicaliseerd.

De omstandigheden zijn veranderd en wel vrij plotseling.

In maart zei Harbers nog tegen de Tweede Kamer dat Schiphol mocht groeien, mits er werd verduurzaamd en de overlast zou afnemen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleitten toen al voor krimp, maar dat was volgens Harbers voor het kabinet ‘geen vertrekpunt’. Hij wilde alleen maar ‘krimp van de negatieve effecten’: de typische luchtfietserij waarop Schiphol en Den Haag ons jarenlang hebben getrakteerd.

Drie maanden later is er opeens krimp.

Misschien heeft Harbers door de chaos op Schiphol ingezien dat verdere groei helemaal niet mogelijk is. Misschien heeft hij van stikstofminister Christianne van der Wal gehoord dat je de boeren niet de strop om de nek kunt leggen en intussen Schiphol zijn goddelijke gang kunt laten gaan. Misschien heeft Hugo de Jonge een hartig woordje met hem gesproken over de huizenbouw.

Misschien is er iets anders en heeft hij een alternatief plan achter de hand, met Lelystad, Rotterdam/Den Haag of Maastricht.

Schiphol, krimp en verder niks, het wil er bij mij nog niet in.