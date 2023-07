Een Rusland dat ten prooi valt aan instabiliteit, is niet iets om ons al te vrolijk over te maken

Adolf Hitler is iemand die je liever niet citeert, maar nu moet het even. ‘Het begin van elke oorlog is als het openen van de deur naar een donkere kamer: men weet nooit wat er in de duisternis verborgen ligt.’ Dit zei hij vlak voordat hij de Sovjet-Unie aanviel. Hij opende de deur en het bleek de deur naar zijn einde.

Over de auteur

Arie Elshout is journalist en columnist voor de Volkskrant. Eerder was hij correspondent in de VS en Brussel. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Zal het Vladimir Poetin ook zo vergaan? Heeft de Russische president met zijn aanval op Oekraïne iets losgemaakt dat hij moeilijk in de hand kan houden en hem fataal kan worden?

In de 19de eeuw waren er nog romantici die oorlog een heilzame werking toedichtten. De Zwitserse cultuurhistoricus Jakob Burckhardt zag oorlog als een soort natuurverschijnsel, een onweer dat de atmosfeer reinigde. Van zulke ideeën zijn we inmiddels genezen. De totale oorlogen van de moderne tijd zijn vaak onvoorspelbaar en extreem ontwrichtend. Zij richtten keizerrijken te gronde, brachten oude dynastieën ten val en joegen volkeren op drift. Oorlogen laten zich moeilijk beheersen en keren zich niet zelden tegen de aanstichters ervan.

Poetin, die graag de geschiedenis mag gebruiken als richtsnoer, kon dat allemaal weten. Toch waagde hij, gevangen als hij zit in zijn revanchistisch-nationalistische logica, de sprong in het duister. Hij opende de aanval. Om er vanaf de eerste dag achter te komen dat er niet gebeurde wat hij voor ogen had. De blitz mislukte, Kyiv viel niet, de regering-Zelensky werd niet onthoofd en de Russische invasiemacht liep zich na aanvankelijke terreinwinst vast.

De oorlog deed niet wat Poetin wilde. Sterker, op die spannende zaterdag twee weken geleden met de muiterij van Jevgeni Prigozjin en zijn Wagner-huurlingenleger, keerde de oorlog zich ineens tegen hemzelf, de man die hem begon. Het eerste regime dat onder druk van het krijgsgeweld barsten ging vertonen, werd dat van Rusland, niet dat van Oekraïne.

Poetin probeert nu zijn aura van dictatoriale almacht te herstellen, maar dat kortstondige moment waarop zijn kwetsbaarheid was te zien en te voelen, laat zich niet meer uitwissen. Ik zou zelfs willen stellen dat op dit moment de oorlog bedreigender is voor aanvaller Poetin dan voor de aangevallen Zelensky. Als het allemaal niet zo triest was, zouden we dit ironisch kunnen noemen en er zelfs een reden voor leedvermaak in kunnen zien.

Met die laatste emotie moeten we wel voorzichtig zijn. We kunnen ons verkneukelen bij de gedachte dat Poetin tijdens de opmars van de Wagner-rebellen even moet hebben gevreesd voor zijn leven en lot, even moet hebben gevoeld hoe het is om net als de Oekraïners in doodsangst een schuilplaats te moeten zoeken tegen Russische moordwapens. Maar een Rusland dat ten prooi valt aan instabiliteit is niets iets om ons al te vrolijk over te maken.

Op dag van de rebellie werden er prompt lijstjes rondgetwitterd met mogelijke gevolgen: burgeroorlog, afscheidingen, kernwapens. We kunnen dat met de achterafkennis over het snelle einde van de opstand bestempelen als voorbarig en overdreven, op dat moment was het alarmisme alleszins begrijpelijk en invoelbaar.

Rusland is Europa’s eeuwige kwelgeest en antagonist. Het immense Euraziatische land zal dat ook blijven zolang het maar geen fatsoenlijke democratische staat wil worden die genoeg heeft aan zichzelf. Het had aanvallen te verduren van Napoleon en Hitler maar andersom zijn er weinig volkeren in zijn nabijheid die niet ooit te maken kregen met zijn imperialisme. Vraag het de Polen, Balten, Zweden, Finnen, Hongaren, Tsjechen, Slowaken, Georgiërs, Oekraïners en Turken. Dat Finland en Zweden met hun lange traditie van neutraliteit na Poetins inval in Oekraïne in februari vorig jaar onmiddellijk het Navo-lidmaatschap aanvroegen, zei alles.

Met Rusland in de buurt lijken we nooit rustig te kunnen slapen. Ook deze oorlog staat het vooralsnog borg voor ellende. Hetzij als agressief-nationalistische staat onder het voortgezet leiderschap van Poetin, hetzij als mislukte staat vol chaos en geweld zonder Poetin. Over hoe het zal aflopen, valt niets te zeggen zonder op het drassige en verraderlijke terrein van de speculatie te belanden. Maar sinds de muiterij valt niet uit te sluiten dat de deur die Poetin met zijn Oekraïne-oorlog heeft geopend, leidt naar de donkere kamer van Damocles, waarin aan een flinterdunne paardenhaar het zwaard hangt dat hem zal vellen.