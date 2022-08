Een rijk land met zoveel armoede, dat is beschamend

‘Waarom hangt bij de buren zo vaak een rij witte sokken aan de waslijn?’, vroeg ik mijn moeder. Nou ja, hagelwit waren ze niet, die langwerpige badstoffen gevallen. In het midden waren ze van een goor grauwgrijs. ‘Dat zijn geen sokken’, lachte mijn moeder. ‘De buurvrouw heeft geen geld voor maandverband.’ Ik vroeg niet verder. Maandverband, dat moest ik voor mijn moeder regelmatig kopen. Geen idee waarvoor ze het gebruikte; ze wikkelde haar lijf niet maandelijks in het verband. Maar omdat de drogist het zachte pak in een bruine zak stopte en die dichtplakte, moest het wel iets geheims of schandelijks zijn.

God verhoede dat die tijd van ‘sokken’ tijdens de menstruatie terugkomt. In Schotland gebeurt dat niet. Daar is nu bij wet geregeld dat tampons en maandverband gratis zijn. Veel vrouwen en meisjes konden die niet betalen. Ook in Nederland is er ‘menstruatiearmoede’. Het is dan ook geen gek idee om die spullen, zoals in Rotterdam al gebeurt, op scholen en in buurthuizen gratis aan te bieden.

Maar tamponuitdeling bij wet? Dat lijkt me symbolisch. Je kunt, bij stijgende armoede, evengoed tramkaartjes uitdelen, of condooms, of winterjassen. Even welkom als vernederend voor mensen die financieel verzuipen door de hoge inflatie en de verdubbelde energierekening. Die de dagelijkse boodschappen, het eten voor hun kinderen, niet meer kunnen betalen. Volgens het Nibud dreigen 2,5 miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Dat is beschamend, in een schatrijk land. Het zou hier onmogelijk moeten zijn, ook in een crisis, om door de bodem van het bestaan te zakken. Iedereen zou van het inkomen de boodschappen, kleding, woonlasten en verwarming moeten kunnen betalen.

Wie kan daar nou tegen zijn? Een motie met die strekking werd eind juni ingediend door Pieter Omtzigt: over ‘een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens’. De gehele Kamer stemde voor, behalve de coalitiepartijen. Deze week stelt Omtzigt interessante Kamervragen. Hoe het toch komt dat bij ons de energieprijzen en de energierekeningen van de burgers de hoogste van Europa zijn. Waar komen de miljardenwinsten op energie terecht, terwijl huishoudens meer betalen? En waarom is de inflatie bij ons hoger dan in andere landen?

Nu het zomerreces voorbij is, moeten ze wel erover praten. De ministers Rutte en Kaag en staatssecretaris Van Rij kunnen niet langer zuchten dat ze niet nóg meer kunnen betekenen voor de burger, dat die een ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft. Zíj kunnen er toch niks aan doen dat Poetin een oorlog is begonnen en gas als wapen inzet? Plannen die in andere landen wél werken, zoals een ‘profiteurstaks’ voor bedrijven die woekerwinsten maken, subsidie voor lagere inkomens of een maximum aan de hoogte van de energierekening, vinden ze ‘onuitvoerbaar’.

Ik ben geen econoom, ik weet niet wat de beste oplossing is. Maar ik weet wel dat er meer ‘knoppen’ zijn om aan te draaien. Meer belasting op de grootste vermogens bijvoorbeeld, en op de hoogste bedrijfswinsten. Dan kunnen de minimumlonen en uitkeringen omhoog. Het kabinet stelt liever het investeringsklimaat veilig, voor bedrijven die aandeelhouders niet willen ontrieven. Je kunt het beschavingspeil van een land aflezen aan de bereidheid te zorgen voor mensen die het zonder hulp niet redden.