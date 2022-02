Een reparatieprijsspiraal dreigt, het is aan het ministerie van Financiën die te breken

Een tankstation langs de A7 bij Scheemda in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hoewel de inflatie de afgelopen week het hoogste punt in meer dan veertig jaar bereikte, is er van paniek nog geen sprake. ECB-voorzitter Christine Lagarde sprak deze week wederom de verwachting uit dat de inflatie tijdelijk is – al zei ze er voor het eerst eerst wel bij dat deze verwachting mogelijk niet uitkomt. Minister van Financiën Sigrid Kaag maakte bij talkshow Beau ook geen zorgelijke indruk. In april zou ze eens gaan kijken of het financiële beleid moet worden bijgesteld vanwege de snel stijgende prijzen.

In de Verenigde Staten zijn centrale bankiers en politici inmiddels wel in de hoogste staat van paraatheid. De rente gaat langzaam omhoog en politici – vooral ter rechterzijde van het politiek spectrum – roepen op tot spaarzaamheid. Maar, sussen economen, de VS hebben ook veel meer reden zich zorgen te maken, want de lonen gaan daar inmiddels hard omhoog, waardoor de gevreesde loonprijsspiraal dreigt.

In Europa stijgen de lonen veel minder snel. Voor een scenario als in de jaren tachtig, toen de inflatie uiteindelijk met een astronomische rente moest worden beteugeld, lijkt daarom niemand bang. In tegenstelling tot in de jaren tachtig heeft Nederland een uitstekende concurrentiepositie en draait de economie op volle toeren. De vakbonden nemen vooralsnog genoegen met loonstijgingen die achterblijven bij de prijsstijgingen.

De geschiedenis zal zich waarschijnlijk ook in dit geval niet herhalen, het gevaar komt meestal uit een nieuwe en daarmee onverwachte hoek.

Lagarde lijkt te vergeten dat de ECB in 2012 – toen haar voorganger Mario Draghi beloofde alles te zullen doen om de euro te redden – een geheel nieuwe monetaire wereld heeft gecreëerd. Door de historisch lage rente kunnen overheden bijna kosteloos schulden maken. Daarom konden ze tijdens de coronacrisis zo royaal alle schade compenseren. Neveneffect daarvan is dat de indruk is ontstaan dat de overheid vanaf nu zo’n beetje álle schade vergoedt. Toen de gasprijzen omhoogschoten, kwam de politiek direct te hulp. Voor de lagere inkomens die weinig financiële speelruimte hebben is dat goed te verdedigen, maar voor de rest van Nederland niet.

In de jaren zeventig en tachtig liep de inflatie vooral uit de hand door de Automatische Prijscompensatie (APC). Werkgevers en bonden waren overeengekomen dat de lonen automatisch zouden meestijgen met de prijzen. Dat automatisme is er niet meer, maar er lijkt een nieuw automatisme voor in de plaats gekomen: de Automatische Koopkrachtreparatie (laten we die AKR noemen).

Zodra de koopkracht daalt, roepen politici op maatregelen te nemen, zelfs de fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans. De Nederlandse burger gaat daardoor ervan uit dat de koopkracht niet achteruitgaat, niet tijdens de coronacrisis en niet tijdens perioden van inflatie zoals nu.

Daardoor dreigt dit keer een reparatieprijsspiraal. Door de royale overheidssteun tijdens de coronacrisis circuleert er zo veel geld in de economie, dat de prijzen vanzelf omhooggaan, waarna de overheid nog meer steun moet verlenen. Het nieuwe kabinet lijkt voorlopig niet van plan de geldkraan dicht te draaien. Nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belasting op spaargeld niet deugt, moet de overheid 1,3 miljoen spaarders compenseren, waardoor nog eens 5 miljard euro de economie in stroomt.

Het zou verstandig zijn als het ministerie van Financiën nadenkt hoe dit kan worden voorkomen, hoe er langzaam geld uit de economie kan worden gehaald – door hogere belastingen op vermogen en milieuvervuiling bijvoorbeeld – in plaats van nog meer geld over de Nederlandse samenleving te laten vloeien.