Een religieus gebod gaat, ook bij hoofddoekjes en politie, niet voor een wettelijk verbod

Een agente in uniform aan het werk in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Souad Boumedien en Ruben Boomsma schrijven in de Volkskrant van 18 juli 2023 dat een hoofddoekverbod niet past bij het inclusiebeleid van de politie. De ware aard van de argumenten voor dit verbod zouden veroordelend, indirect discriminerend of impliciet een anti-islamsentiment zijn. Zij voelen zich aangesproken en zien de gang van zaken als de zoveelste uiting van islamofobie.

Maar waarom zouden moslima’s bij de politie een hoofddoek dragen? Omdat de islam eist dat vrouwen in het openbaar hun haar bedekken. Voor hen staat dit godsdienstige gebod boven de Nederlandse seculiere wet.

Zo’n godsdienstig voorschrift verdraagt zich echter niet met westerse waarden en mensenrechten. Toen de VN in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vaststelden, achtte de moslimwereld deze niet geschikt voor hun islamitische samenlevingen, omdat hun godsdienst en traditie er geen rol in kreeg. Maar in onze seculiere samenleving geldt de Verklaring wel.

Boumedien en Boomsma zeggen dat hoofddoekjes bij de politie moeten kunnen, al is het maar omdat herkenning van belang is. Burgers voelen zich volgens hen vaak meer op hun gemak bij iemand die op hen lijkt en met wie ze zich kunnen identificeren. Maar hoe kunnen moslima’s die gedwongen worden om een hoofddoek te dragen, zich veilig voelen bij een vrouw die een hijab draagt? Hoe zal een vluchtelinge uit Afghanistan of Iran zich voelen, wanneer ze geconfronteerd wordt met agentes in hoofddoek?

Dat Boomsma, operationeel expert, en Boumedien, hoofdinspecteur, de politie op democratische wijze erop willen attenderen dat zij zich in onze seculiere samenleving zou moeten laten leiden door godsdienstige geboden, is zorgwekkend.

Jos van Remundt, Deventer

Blusvliegtuig

De vakantiegangers blijven vliegen naar de Middellandse Zee, volgens de ceo van Corendon. In plaats van je hier gelaten bij neer te leggen, kun je ook anticiperen. Bouw een aantal toestellen om tot blusvliegtuig. Het blijft weliswaar symptoombestrijding. Maar de vakantieganger kan later thuis wel stoer vertellen dat hij zijn eigen reisbestemming van de vuurzee heeft gered. Klinkt toch veel avontuurlijker, dan zeggen dat je bent geëvacueerd.

Jeroen van Linge, Groningen

Waarde

Hans Crohne beweert in zijn ingezonden brief dat de arme landen zo arm zijn omdat wij in de rijkere landen hen eeuwenlang, tot op vandaag de dag, hebben uitgebuit.

Zeker hebben rijke landen een rol gespeeld. Maar de arme landen zelf hebben ook verzaakt. Hoe anders is het te verklaren dat een land als Zuid-Korea, dat in 1953 tot de armste landen ter wereld behoorde, nu een van de rijkste is? De verandering gebeurde vanaf eind jaren ’70. In de voorafgaande periode waren veel Afrikaanse landen juist beduidend rijker dan Zuid-Korea.

Schulden kwijtschelden is niet de oplossing, dat maakt van een arm land geen rijk land. Iets wat gratis is heeft immers geen waarde.

Jurgen Geerlings, Shenzhen, China

Boekverbranding

Niet om het een of ander; maar de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met het verbranden van boeken, ging het om moslims die een hun onwelgevallig boek in de fik staken. Namelijk De duivelsverzen van Salman Rushdie.

Jan Lommerse, Hillegom

Boekverbranding 2

Het betoog van Remco Meijer over de vrijheid van meningsuiting, rammelt. De Koran is, behalve een religieus boek, eveneens een opiniërend geschrift over de juiste wijze van leven. Het verbranden van de Koran, zoals momenteel in Zweden en Denemarken gebeurt, is daarmee een schending van de vrijheid van meningsuiting.

Laten we hopen dat de Zweden en Denen niet dezelfde kant opgaan als de Nederlanders en Duitsers. De koran, bijbel en thora staan inhoudelijk veel dichter bij elkaar dan de heethoofdige boekverbranders zullen weten. Het is mijn stellige overtuiging dat boeken nooit verbrand mogen worden! Een wettelijk verbod daarop is wenselijk.

Tamara Kieft, Nijmegen

Perfectionisme

Een artikel over het perfecte zandkasteel, met daarin een wetenschappelijk onderbouwd verhaaltje over het hard aanstampen van lagen zand in een cilinder. Wel zeventig keer stampen per emmer!

Misschien is het perfecte zandkasteel een doolhof met grachtjes, een schelpenpaleis of een modderdruiptoren. Wie bepaalt dat?

Ik zie een vader zijn kinderen al corrigeren: ‘Nee, lieverd, je moet het zó doen. Je stámpt niet genoeg.’ En kinderen die het vervolgens opgeven en wat leuks gaan doen, terwijl papa het zandkasteel afmaakt.

Noor Furth, Bilthoven

Kunstmatige gevoelens

Kan AI ook emoties hebben? Een paar dagen geleden probeerde de Volkskrant die vraag te beantwoorden. Ik heb zelf al eens eerder geprobeerd een ‘discussie’ aan te gaan met ChatGTP over bewustzijn. Die discussie lijkt echter verboden terrein te zijn voor het programma.

De vraag of bewustzijn in de mens ontstaat, of universeel was en in levende wezens tot uiting komt, dat lukte in eerste instantie nog. Maar toen ik het programma en computers erbij betrok, wilde ChatGTP er niet meer verder over praten.

Zolang we niet echt weten wat bewustzijn is, en hoe het ontstaat of zich manifesteert, is de stelling dat alleen levende wezens bewust zijn niet houdbaar. Je kunt zoeken wat je wilt in een levend wezen, maar je kunt niets aanwijzen en zeggen: kijk, hier heb je het bewustzijn. De vraag is dan, waarom de programmeurs – of misschien wel ChatGTP zelf – zo bang zijn voor die discussie.

Rudolf K. van Asten, Bangkok, Thailand