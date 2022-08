Een premier met een goed geheugen, die niet liegt én goed kan dansen – die is jaloersmakend

Afgelopen woensdag was de dag waarop de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne een half jaar oud was. Het was ook de dag waarop Oekraïne de onafhankelijkheid herdenkt. Een parade in Kyiv was onmogelijk, maar president Zelensky bedacht een superieur alternatief: een Russische roestparade, waarbij de resten schroot werden getoond van de Russische tanks waarmee Poetin de stad eventjes zou veroveren. Het was ook de dag waarop de Russen een raket afvuurden op een treinstation, waarbij 25 burgerdoden vielen.

De Finse premier Sanna Marin was een van de eersten die Oekraïne gelukwenste met Onafhankelijkheidsdag: ‘You are brave and unyielding. We stand with you’. Ook de vergadering met de Finse ambassadeurs opende ze met een steunbetuiging aan Oekraïne. Een paar dagen eerder besloot haar regering Russische toeristen te weigeren zolang dat land niet stopt met moorden in Oekraïne.

Maar met dit alles kwam Marin amper in het nieuws. Ze haalde de wereldpers met drie inkijkjes in haar privéleven, die viraal waren gegaan: een filmpje waarop ze vrolijk danst met vrienden, een waarop ze danst met iemand anders dan haar man en een foto waarop twee vrouwen met ontbloot bovenlijf elkaar zoenen, in Marins ambtswoning. Fijne vrienden trouwens, die gezellig komen feesten en je daarna verlinken.

De morele verontwaardiging was groot, bij de oppositie en de Finse conservatieven, maar vooral bij rechtse schreeuwers op westerse sociale media. Het ‘feestbeest’ Marin zou het landsbelang niet kunnen dienen, ze zou zich chantabel hebben gemaakt en een slecht voorbeeld zijn voor haar dochtertje. Ze zag zich na het dansfilmpje gedwongen tot een drugtest: negatief. Woensdag bood ze haar excuses aan voor de ‘ongepaste’ foto. Ze memoreerde fijntjes dat de Oekraïners ‘echte problemen hebben om van wakker te liggen’.

Het zijn ongekend benepen reacties, een uiting van giftige vrouwenhaat. Chantabel is iemand die geld verduistert of geheime minnaars afkoopt. De Finse premier verbergt niets; ze durft plezier te maken. Te verwachten was deze haatgolf wel. Marin (36) is een jaloersmakende vrouw. Zij is de jongste premier ter wereld, een sociaal-democraat én stemmenmagneet. In haar regering zijn elf van de negentien ministers vrouw. Zij wil een samenleving waarin ‘ieder kind alles kan worden’. Ze leidde Finland kundig de coronacrisis door.

Marin zal de geschiedenis ingaan met een daad van groot historisch belang: zij loodste haar land de Navo binnen. Ze weerstond de dreigementen van Poetin en verdedigde de westerse vrijheden. Driekwart van de Finnen staat achter haar; de inval van Stalins leger in 1939 zijn ze niet vergeten.

Dat Marin beeldschoon is, dat ze vanzelfsprekend het moederschap combineert met het premierschap, onbekommerd foto’s van zichzelf post in sexy outfits of terwijl ze borstvoeding geeft, wakkert de behoefte haar te vernederen aan bij het internationale loser-dom. Haar verwijten dat ze ‘bekakt’ of ‘elitair’ is, gaat niet: Marin is van eenvoudige afkomst en is de eerste in haar familie die ging studeren. Zij is een premier met een goed geheugen, liegt niet én kan goed dansen – vooral dat laatste moet onze premier groen van afgunst maken.

Het zijn laatste stuiptrekkingen, deze haatgolf. Ze komt van een groep die aan invloed verliest. De wereldwijde steun voor Marin, van mannen én vrouwen, overstemt met gemak het gepruttel van de machteloze haters.