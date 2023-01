Een potentiële uitbraak van infectieziekten en een dode baby zijn sterke troeven als je de boel in beweging wil krijgen

Beeldvorming. In de Van Dale wordt dit woord omschreven als de geleidelijk ontstane opvatting over iets. Wikipedia definieert het als een ontstaansproces van een beeld over een persoon, organisatie of zaak, dat niet noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid of de feiten hoeft overeen te komen. Beide definities zijn aardig, maar ook wat begrensd.

Beeldvorming was de reden om afgelopen zomer geen tenten te plaatsen voor het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. Uit documenten die de NOS en RTV Noord met een beroep op de Wet open overheid (Woo) hebben opgevraagd, is nu gebleken dat de gemeente Westerwolde en de Veiligheidsregio Groningen er bewust voor kozen de asielzoekers buiten te laten slapen. Destijds werd met veel verontwaardiging gereageerd op de erbarmelijke omstandigheden waarin honderden mensen werden opgevangen. Toen er vervolgens op 24 augustus een baby overleed, kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in actie, die na een bezoek in Ter Apel direct alarm sloeg.

De inspectie constateerde een groot risico op de uitbraak van infectieziekten als gevolg van ‘het totale gebrek aan hygiëne op het terrein’. In een bericht aan Koen Schuiling, de voorzitter van de Veiligheidsregio, schreef de hoofdinspecteur: ‘(...) gezien de verslechterde weersomstandigheden is de situatie daar op het veld zeer zorgelijk. Verschillende zorgverleners geven ons zeer ernstige signalen af (Rode Kruis-medewerkers die spreken over totaal verkleumde mensen zonder geschikte kleding die wanhopig zijn).’

Gelukkig kon het COA snel voor tenten en douchefaciliteiten zorgen, maar de Veiligheidsregio stak daar een stokje voor. De reden? Beeldvorming. Door extra maatregelen te treffen zou de indruk kunnen ontstaan dat de situatie in Ter Apel weer onder controle was, en dat was juist níét de bedoeling. Het is sympathiek hoor, om in oplossingen te denken, maar de echte slimmerik denkt strategisch. Toevallig zijn een potentiële uitbraak van infectieziekten en een dode baby sterke troefkaarten als je de boel in beweging wil krijgen.

Het functioneren van de politiek, publieke besluitvorming en de manier waarop grote bedrijven zichzelf verkopen: alles staat of valt met beeldvorming. Het is de reden om 100 miljoen euro uit te geven aan een dubieuze mondkapjesdeal, in de hoop dat een blaffende twitteraar/talkshowklant voortaan van binnen naar buiten gaat plassen in plaats van andersom. Het is de reden voor overheidsinstanties om Woo-verzoeken eindeloos te traineren en bij een onwelgevallig vonnis liever dwangsommen te blijven betalen. Het is een middel om een initiatiefwet voor verantwoord ondernemen onderuit te halen, door als directeur van Boskalis niet op de inhoud van het wetsvoorstel in te gaan maar het tamelijk belachelijke beeld te schetsen dat ondernemers pardoes in de gevangenis zullen worden gesmeten zodra er ergens in Nigeria een slechte leverancier blijkt te zitten.

Beeldvorming is de sterkste katalysator geworden in de manier waarop zaken worden geregeld in ons land. Dat is best knap, gezien de kwetsbare en veranderlijke aard ervan. Mensen zijn niet voor niets wantrouwend geworden, het beeld van iets of iemand kan zo weer omslaan.

Koen Schuiling was trouwens weinig verguld met de bemoeienis van de IGJ. Zo schreef hij het volgende bericht aan de hoofdinspecteur: ‘Als het frame gezet gaat worden dat Westerwolde of de regio zich niet maximaal uitstrekt of (de situatie) heeft genegeerd, dan zal ik een ander boekje opendoen en ook gedocumenteerd.’

Hij had ook kunnen zeggen: ‘Kom maar door met die tenten, maar daarna wil ik wel graag weten waarom er éérst een gevaar voor de volksgezondheid en een overleden baby voor nodig zijn voor we in Nederland in actie komen.’