Een plannenmaker is een ambitieus mens. Hij neemt geen genoegen met de status quo

Woensdag had de wielerploeg Jumbo-Visma een plan. Het plan luidde als volgt: ze gingen de grote Tourfavoriet Tadej Pogacar proberen te isoleren en een overtalsituatie creëeren, met meer Jumborenners dan helpers van Pogacar. Zou dat lukken, dan konden de Jumborenners Pogacar om beurten gaan aanvallen en hem uitputten. Daarna kon een van de Jumbokopmannen op de laatste klim de genadestoot uitdelen aan de vermoeide drager van de gele trui en die zodoende van hem afpakken.

Aldus geschiedde. Na afloop van de etappe was de euforie groot, tenminste in Jumbo-Visma-kringen. Eindelijk was er eens een keer een plan gelukt. In het verleden had Jumbo-Visma in de Tour ook wel eens een geniaal plan, maar dat ging dan op de een of andere manier toch weer de mist in.

Er werd gewezen naar het resultaat, de ruim twee minuten voorsprong voor de Deen Vingegaard in het algemeen klassement. Allemaal dankzij het geniale plan. Dat was al weken geleden bedacht. Vingegaard had het er twee dagen geleden al over met Herman van der Zandt. Er was een plan, zei hij, maar dat was nog geheim. Logisch, je gaat je geniale plannen niet vooraf in de publiciteit gooien.

Je zou zeggen: bedenk elke dag een geniaal plan, dan win je met gemak de Tour en alle andere wedstrijden, mits de tegenstander geen plan bedenkt waarmee hij van jouw geniale plan een waardeloos plan maakt.

Want zo gaat het met plannen. Leiden ze tot het gewenste resultaat, dan was het een geniaal plan, leiden ze tot niets, dan was het vermoedelijk een prutsplan en hoor je er nooit meer iets over. De bedenker van een geslaagd plan staat vrolijk te shinen en maakt zelfs kans op een standbeeld, wie met een waardeloos plan is gekomen drukt zijn snor en ontkent elke betrokkenheid.

Terwijl het niet van de kwaliteit van een plan afhangt of het slaagt of niet. In de meeste plannen zitten zoveel onzekere factoren waar de plannenmakers geen invloed op hebben, dat het eigenlijk een wonder is dat er weleens een plan slaagt. De kans dat een plan de mist in gaat, is vele malen groter.

In de politiek worden plannen vaak gepresenteerd als oplossingen. Er is een probleem, maar feitelijk is dat al geen probleem meer, want er is namelijk een plan en als dat eenmaal tot uitvoering is gebracht, zijn de problemen verdampt. Hugo de Jonge is een typische plannenman wiens schitterende optimisme is gebaseerd op zijn plannen.

Hoeveel plannen zijn er al gepresenteerd in verband met de aardbevingsproblematiek in Groningen? Hoeveel plannen zullen er nog volgen in het stikstofdebat, de toeslagenaffaire, de woningbouw, het onderwijs, de zorg? De groeiende ongelijkheid?

De plannenmaker toont zichzelf een ambitieus mens. Hij neemt geen genoegen met de status quo, hij heeft een plan dat garant staat voor verandering.

De overvloed aan plannen is geen exclusief Nederlands fenomeen; ik ben in Frankrijk en de kranten hier staan elke dag vol plannen. De nieuwe regering van Emmanuel Macron presenteert het ene plan na het andere. Volgens de plannen zal Frankrijk langzaam maar zeker veranderen in een paradijs.

We kunnen niet zonder plannen. Als we het allemaal maar zonder plan op zijn beloop laten, wordt het een nog grotere puinhoop dan het al is. Plannen zijn landkaarten waarop de wegen nog moeten worden ingetekend, maar het is tenminste iets dat de steden en dorpen er al wel op staan.

Gisteren, in de etappe naar l’Alpe d’Huez, had niemand een geniaal plan. Alleen Pogacar deed alsof hij nog steeds een geheim plan heeft om de Tour te winnen, maar dat was een zelfhulpplan.