Een pijnlijke inkijk in de winter van Bruce Willis’ carrière: ging hij te laat met pensioen?

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Ook twee onderzoeksjournalisten van de Los Angeles Times waren vorige week verrast, toen de familie van Bruce Willis bekendmaakte dat de steracteur per direct met pensioen ging vanwege zijn afasie.

Niet vanwege die nare hersenaandoening, die Willis hinderde bij het spreken; dat was ze inmiddels al bekend. Wel vanwege de timing. Had het mogelijk iets van doen met het artikel dat ze in de maak hadden?

Amy Kaufman en Meg James waren al wekenlang aan het rondbellen en hadden zo’n twee dozijn mensen gesproken die met Willis op de set hadden gestaan, over hoe het toch kon dat de 67-jarige ster de ene na de andere flutrol speelde in beroerde actiefilms, zo’n acht stuks per jaar. En ze hadden de portee van hun artikel al in de steigers staan: dat kon eigenlijk helemaal niet.

Een dag na de bekendmaking van de familie verscheen het stuk in de Amerikaanse krant, enigszins ondergesneeuwd door de hausse aan andere berichten over Bruce Willis in de overige media. De Los Angeles Times bood een pijnlijke inkijk in de winter van Willis’ acteercarrière. Hoe diens dialoog kort voor het draaien drastisch diende te worden ingekort, omdat het anders niet ging. Hoe de verwarde ster tijdens opnamen tegen crewleden had gestameld: ‘Waarom ben ik hier?’ Of geen idee had waar de tekst van zijn personage, die hem door middel van een oortje werd ingefluisterd, op sloeg. Volgens actrice Lala Kent, die zijn dochter speelde in Hard Kill, vuurde Willis tweemaal te vroeg een met losse flodders geladen vuurwapen af op een bad guy, nog vóór zijn te beschermen filmdochter kon wegduiken. Niemand raakte gewond.

Het meest onthutsende aan het artikel was dat niemand ingreep. Jarenlang ging het zo voort. Hollywood wist ervan, of in ieder geval een flink deel van Hollywood. Het Willis-werkmodel werd zoveel mogelijk gestroomlijnd: de ster draafde gemiddeld twee draaidagen op per film, waarin dan al zijn scènes werden geperst. Soms werden die twee dagen nog teruggeschroefd tot twee halve dagen, als het écht niet ging. Ook dan ontving de ster een gage van zo’n twee miljoen dollar. Dat was hij ook meer dan waard: met Willis op de filmposter verdienden de financiers hun inleg zo terug, ongeacht de kwaliteit van de productie.

Ook de vaste begeleider van Willis was er financieel bij gebaat dat zijn baas actief bleef; hij rekende voor zijn diensten tweehonderd duizend dollar per titel. De ster werd op de set consequent vergezeld door een forse entourage, inclusief zijn vaste oortjesinspreker, die vierduizend dollar per week betaald kreeg.

Misschien wilde Bruce Willis zelf niet stoppen met acteren, opperen de journalisten van The Los Angeles Times. En durfde niemand de ster te zeggen dat het genoeg was zo, uit eerbied. Dat hopen we dan maar.