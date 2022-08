Een paspoort zonder m of v: veel plezier ermee!

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Transgenderwet

De omstreden transgenderwet gaat het misschien mogelijk maken dat iedereen die dat wil zijn geslacht bij de burgerlijke stand kan laten wijzigen. Martin Sommer is er bezorgd over. Hij vraagt zich of iedereen dan zonder tussenkomst van deskundigen kan kiezen voor medische behandelingen rond geslachtsverandering.

Ik ben het roerend eens met Liesbeth Woertman die voorstelt die hele m/v uit alle paspoorten te halen. We houden gewoon op met het onzinnige, achterhaalde gebruik bij iemands geboorte bij de burgerlijke stand te laten registreren wat de boreling tussen de beentjes heeft. Dat doen we toch ook niet met, bijvoorbeeld, huidskleur? Het is niet relevant en het gaat niemand iets aan.

Je mag zijn wie je bent, worden wat je wil en liefhebben hoe je verlangt, zonder dat jouw kleur of je geslachtsdelen je mogelijkheden bepalen of belemmeren. Ieders lichaam is dan meteen goed zoals het is. Veel plezier ermee!

Heleen Vellekoop, Dwarsgracht

Solide

Complimenten voor de zeer solide, zes pagina’s tellende reconstructie door Gijs Beukers van het ‘Verraad van Anne Frank’-project. Toch een paar kritiekpuntjes: het boek is in veel meer talen en landen verschenen dan gemeld: het is in ook in alle Spaanstalige Midden- en Zuid-Amerikaanse landen verkrijgbaar, in Portugal en in alle Scandinavische landen. Het terugroepen van een boek door een uitgever is beslist geen unicum: twee jaar geleden trok uitgeverij Aspekt het boek Hitlers diamanten, dat bol stond van antisemitische complottheorieën, terug na kritische berichtgeving in The Post Online door Jaap van den Born, Bas Paternotte en ondergetekende.

Bart F.M. Droog, onderzoeksjournalist, Eenrum

Overlastgevers

‘Als een kop zo anders wordt begrepen dan je bedoelt, heb je iets verkeerd gedaan’, aldus hoofdredacteur Pieter Klok naar aanleiding het stuk over een groep asielzoekers. Ik ben het daar niet mee eens. Niets verkeerd. Het is juist de menselijke blik van de Volkskrant die dit groepje overlastgevers uit veilige landen ook durft te belichten. Want die zijn er en daar mogen, nee, moeten we onze ogen ook niet voor sluiten.

Tonny Rodermond, Nieuw-Vennep

Mojo

Kunnen we de opvang en afhandeling van de registratie van vluchtelingen in Ter Apel niet laten doen door Mojo? Zij zijn bedreven in het registreren van honderdduizenden concertbezoekers, accommoderen van tienduizenden mensen op terreinen, bouwen van tenten, aanleggen van infrastructuren als toiletten, catering, et cetera.

Hans Hartzheim, Den Haag

Tragedies

Dankzij Otgaar e.a keek ik naar Zomergasten, met Bessel van der Kolk. Als sociaal pedagoog ken ik de strakke denklijnen van het recht en de soms absurde situaties hierdoor voor vluchtelingen. We zouden welhaast vergeten dat achter al die lastige situaties voor het krakende systeem dat juristen hebben bedacht, individuele tragedies schuilgaan.

We zagen in de zomergast een genuanceerde wetenschapper die niet verkondigde dat hij het antwoord had, maar uitlegde hoe traumatiserende ervaringen doorwerken in het dagelijks leven en hoe die dagelijkse herbeleving van het lichaam mensen blokkeert verder te gaan met hun leven. Dank NPO, voor een verrijkend programma. En dank Volkskrant voor het ruimte geven aan rechtspsychologen die pretenderen dat wat niet in hun systeem past, schadelijk is voor de maatschappij. Zwart-witter kan het in Nederland niet worden.

Ton Pennings, Zweden

Vertrekken

Onder de kop ‘Premier Rutte, u heeft uw record, maar moet nu toch echt vertrekken’, richt Teun van de Keuken zich tot Rutte. De column is mij uit het hart gegrepen, maar beter was geweest als de pijlen niet op Rutte maar op de kiezers waren gericht. Immers, ‘elk volk krijgt de regering die het verdient’. Die gedachte komt niet toevallig voort uit een conservatieve stroming tijdens de Franse Revolutie.

Tamar van Raalte, Den Haag

Maan

‘De mens gaat weer naar de maan.’ Laat dat ‘weer’ maar weg.

Sylvia Lammers, Nijmegen