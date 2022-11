Een overheid die intervenieert in de markt zonder die te reguleren, snijdt in eigen vlees

Het energieplafond dat het kabinet met ingang van 1 januari invoert, heeft een wonderlijk neveneffect. Terwijl bijna iedereen van mening is dat het verstandiger is om langlopende energiecontracten af te sluiten, zodat consumenten minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen, stimuleert het prijsplafond juist kortlopende contracten. Steeds meer energiebedrijven bieden die ook aan. Zo gaat Greenchoice de gasprijs elke maand aanpassen, Essent gaat dat elke drie maanden doen, in plaats van een keer per halfjaar zoals nu.

Zodra de gasprijs daalt, profiteert de consument met een kort contract direct mee. Als de gasprijs omhoogschiet, blijft de schade beperkt omdat de overheid alles boven het prijsplafond voor haar rekening neemt. De consument steekt de winst in de zak, de belastingbetaler betaalt het verlies. Zo wordt risico’s nemen wel heel aantrekkelijk. Het is een klassiek voorbeeld van het privatiseren van de winsten en het socialiseren van het verlies, waar we de afgelopen decennia veel meer voorbeelden van hebben gezien, onder meer bij het redden van de banken in 2008.

Met het energieplafond wordt het voor energiebedrijven ook aantrekkelijk om hogere prijzen te rekenen dan nodig. Consumenten zullen daar weinig van merken, omdat de gasprijs voor hen is gemaximeerd. De politiek wil daarom graag dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nauwgezet in de gaten houdt of de overheidssteun ten goede komt aan de winsten van de energiebedrijven. De toezichthouder heeft daarvoor bedankt. Met zestig energiebedrijven en 27 duizend tariefswijzigingen is een goede controle eenvoudigweg onmogelijk. De concurrentie op de energiemarkt heeft geleid tot een oncontroleerbaar gedrocht.

Het vertrouwen in de vrije markt was begin deze eeuw zo groot dat energiebedrijven geen strobreed in de weg werd gelegd. Iedereen die energie wilde verkopen kon bij wijze van spreken dezelfde dag nog beginnen. Serieus toezicht werd niet nodig geacht. Dat moet veranderen vindt de ACM nu. En terecht.

De ACM, die van oudsher zoveel mogelijk concurrentie nastreeft, vanuit de gedachte dat de consument daarvan profiteert in de vorm van een lagere prijs, is inmiddels tot de conclusie gekomen dat consumenten in de eerste plaats snakken naar zekerheid. De toezichthouder pleit er daarom voor energiebedrijven te verplichten jaarcontracten aan te bieden.

Een overheid die intervenieert in de markt zonder de markt tegelijkertijd te reguleren, snijdt in eigen vlees. Doordat de overheid ineens garant staat, passen marktpartijen hun gedrag aan. Ook consumenten zullen meer risico’s nemen, precies wat je als overheid niet wilt omdat de prijs voor de garantstelling dan snel oploopt. Minister van Energie, Rob Jetten, zou er daarom goed aandoen de adviezen van de ACM zo snel mogelijk over te nemen.