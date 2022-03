Een oud-Utregs gezegde: alle wegen leiden naar hetzelfde stemadvies

‘Het is een aanval op de democratie!’, tierde Stadsbelang Utrecht deze week op Twitter. Een begrijpelijke uitspraak nu er een kille dictator zit te fantaseren over welk kinderziekenhuis hij vandaag eens met de grond gelijk zal maken, maar dit ging over een andere kwestie. De agressor waarop de lokale politieke partij doelde was ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer. Die had namelijk per mail laten weten dat Stadsbelang Utrecht de geregistreerde merknaam StemWijzer niet mag gebruiken voor de stemhulp die de partij zelf in elkaar had geknutseld. Een stemhulp die de twijfelaar wel erg stevig bij het handje nam, want de uitkomst was altijd hetzelfde: Stadsbelang Utrecht. ‘Wat een gezeur’, vond de partij. ‘Wij hebben helemaal geen websites nagemaakt. Wij hebben sites gemaakt die de weg wezen naar de beste lokale partij van Utrecht. En dat zijn we zelf!’ Nou, leve de democratie dan maar.

Niets ten nadele van hun ambitie om van mijn geliefde Utrecht de bijenhoofdstad van Europa te maken, maar ik zou toch even moeten fronsen als het rechts-conservatieve Stadsbelang bij mij uit de kieswijzer kwam rollen. Toch zal niet iedereen meteen hebben gezien dat hun website stemwijzerutrecht.nl, inmiddels offline, geen onderdeel was van stemwijzer.nl. Hetzelfde geldt voor kieskompasutrecht.nl, dat wel erg leek op het neutrale utrecht.kieskompas.nl. Het logo van de Gemeente Utrecht maakte het helemaal af. Lijsttrekker Cees Bos noemde het in een gesprek met RTV Utrecht een ‘kwinkslag’.

Een dergelijke kwinkslag zagen we eerder, toen GeenPeil voor de landelijke verkiezingen van 2017 een parodie op de StemWijzer online zette. De vormgeving was precies hetzelfde, maar de uitkomst was altijd GeenPeil. De partij haalde destijds nog geen vijfduizend stemmen, dus het ludieke aspect zal de mensen op zijn zachtst gezegd niet zijn ontgaan.

Maar dat bleek niet het geval bij Stadsbelang Utrecht. Op Twitter zag ik een man – ‘buschauffeur’ en ‘boomer’ in zijn bio – twijfelen tussen die partij en het CDA. Lijsttrekker Cees Bos stuurde hem een link naar de zelfgefabriceerde stemwijzer, waarna de buschauffeur een schermafbeelding van de uitslag deelde. Warempel, het was Stadsbelang Utrecht geworden! ‘Welkom Cees. Sorry @CDAUtrecht’ schreef hij erbij. Toen iemand de man erop wees dat de ingevulde stemwijzer nep was, kwam Bos met een tweede nepstemwijzer op de proppen. ‘Veel mensen hebben het gedubbelchecked met http://kieskompasutrecht.nl. De uitslag was precies hetzelfde. Een prachtige onafhankelijke stemhulp met een betrouwbare uitkomst.’ Dat zijn zo veel kwinkslagen dat je het haast, tja, je reinste misleiding zou noemen.

De nepkieswijzer van Stadsbelang Utrecht. Dit is het screenshot van de buschauffeur die op Twitter zijn uitslag deelde. Beeld rv

Het zegt veel over hoe normaal we het zijn gaan vinden dat iedere internetgebruiker zich een weg moet zien te banen door een landschap vol desinformatie. Je moet een nepreview herkennen, inschatten hoe plausibel het is dat de oma’s van facebookers bij bosjes neervielen na hun eerste vaccinatie, begrijpen dat er deepfakes rondgaan, dat een woestmakend screenshot van de NOS gephotoshopt kan zijn en dat je idolen er op Instagram anders uitzien dan in het echt.

Wie zijn digitale vaardigheden niet blijft bijspijkeren, neemt geheid een keer een foute afslag. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, staat daar dan Cees Bos, pijl naar rechts in de hand, grote grijns op zijn gezicht, met de boodschap dat hij, heus waar, je vertrouwen in de lokale politiek komt herstellen.