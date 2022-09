Een opeenstapeling middenstandsvraagstukken: waar is de toonbank bijvoorbeeld?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week uit Katinka Polderman haar zorgen over onduidelijke toonbanken.

Alles heeft zijn eigen plek.

De plek voor schoenen is onder de kapstok, zandkastelen horen op het strand, winkelmandjes moeten in de supermarkt opgestapeld naast de entree en herten horen in het bos.

De wereld is een ingewikkelde, onoverzichtelijke planeet, maar door te categoriseren en te structureren maken we de bende toch een minuscuul klein beetje ordelijk en begrijpelijk. Het scheelt zoektijd en daardoor energie en het houdt de boel helder.

Dit alles is gerekend buiten de dameskledingbranche, en dan vooral buiten zaken in het duurdere segment – of die daarbij willen horen.

In de ideale wereld kom je de winkel binnen en ziet in één oogopslag: aan de rekken hangen kleren, op de tafels liggen kleren en dat rechthoekige object daar vlak bij de muur is de toonbank. Wat erachter staat is de verkoper, waar zij staat mag ik niet komen. Alles wat aan haar kant van de toonbank staat en hangt mag ik niet zomaar aanraken, dat hangt en staat daar met een reden. Het is bijvoorbeeld te duur om zomaar in de winkel uit te stallen, gereserveerd voor iemand, of het hoort bij het verkopersgereedschap.

Maar de laatste tijd zie ik steeds vaker dingen die zich niet op de juiste plek bevinden: plastic in ons voedsel in plaats van eromheen, slapende vluchtelingen op een grasveld in plaats van in een bed en voormalig Kamerleden in een lobbyclub in plaats van ergens waar ze geen kwaad kunnen.

En zo zijn er dus ook kledingwinkels die de toonbank niet op zijn plek zetten, parallel aan een muur met een verkoper erachter, maar ergens midden in de zaak.

En waar ik zei toonbank, daar bedoelde ik een onduidelijk meubel dat van alle kanten benaderbaar is door zowel verkoper als klant. De verkoper drentelt ontheemd door de zaak, dus daar zie je ook niet aan welke kant de klantzijde is. Vaak liggen er ook nog stapeltjes kleren op het blok, of nog verwarrender: in vakken ín het blok, op beenhoogte. Mag ik daar aan komen of hangen de betastbare exemplaren elders in de winkel en is dit voorraad? En als dit voorraad is, sta ik dan misschien aan de verkeerde kant van het blok en gaat de verkoper me straks berispen? Is dit wel een toonbank of sta ik nu bij een klerenuitstalmeubel te wachten met mijn begeerde bloesje?

Wat een heel eenvoudige transactie zou moeten zijn leidt zo al snel tot een opeenstapeling van verontrustende middenstandsfilosofische vraagstukken: Wat is precies een toonbank? Aan welke voorwaarden moet een geslaagde transactie voldoen? Welke rol vervul ik als klant, en welke de verkoper, en zijn die rollen soms fluïde?

Misschien is het een psychologisch spelletje van de modeketens, misschien willen ze me in verwarring brengen omdat verwarde mensen minder weerstand kunnen bieden aan afgeprijsde kleren. Alle beslisenergie sijpelt immers weg in twijfels over de toegankelijkheid van bepaalde zones in de winkel en in andere middenstandsfilosofische vraagstukken.

Ik bestel m’n kloffie wel via internet.