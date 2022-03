Een oorlog in je achtertuin raakt je méér dan op een continent verderop

Al vanaf de allereerste oorlogsdag staat de Nederlandse opvang van Oekraïense vluchtelingen in een kwaaie reuk – althans, ter linkerzijde. Het enthousiasme waarmee dit land hen begroet zou volgens menigeen weliswaar ‘hartverwarmend’ zijn maar tegelijkertijd ‘genant’ en ‘pijnlijk’, blijk geven van ‘nationalisme’ en bovenal getuigen van een ‘dubbele standaard’.

Onverschilligheid

Zo las ik in de Volkskrant dat ‘de onverschilligheid’ voor het lot van bijvoorbeeld Oost- Afrikaanse vluchtelingen ‘in schril contrast’ staat met de burgerinitiatieven die Nederlanders op dit moment ontplooien voor Oekraïners. Die solidariteit, sprak de Leidse historicus Leo Lucassen, kun je niet los zien ‘van het xenofobische en islamofobe klimaat van de afgelopen decennia, waarin met name vluchtelingen uit islamitische landen of met een andere huidskleur, ten onrechte, als een grote culturele bedreiging worden afgeschilderd’.

In tegenstelling tot wat je zou denken, zei de Amsterdamse rechtsfilosoof Nanda Oudejans, ‘bestendigt onze omgang met vluchtelingen welbeschouwd de tweedeling tussen het eigene en het vreemde’. Hoe kan het, schreef Trouw-columnist Babah Tarawally, dat het leed van de Oekraïners wél het gesloten hart van Nederlanders weet te openen en dat van vluchtelingen zoals hijzelf niet? ‘Is het omdat ze blauwe ogen en een witte huid hebben?’

Dubieuze motieven

De een formuleert het wat omslachtiger dan de ander, maar de suggestie is duidelijk: Nederlanders die zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen doen dat uit dubieuze motieven. Anders zouden ze zich wel even ijverig hebben gestort op de niet-witte, niet blauwogige, niet-christelijke asielzoekers die zich de afgelopen jaren meldden aan de grens.

Dinsdag wijdde deze krant zelfs een heuse reportage aan de kwestie: waarom reageren Nederlanders hartelijker op gevluchte Oekraïners dan op gevluchte Syriërs of Afghanen? Racisme wilde neurowetenschapper Christian Keysers het niet noemen, de term discriminatie gebruikte hij wel. Discriminatie, wist hij, zit evolutionair ingebakken. ‘In de dierenwereld hebben soorten die vooral op de eigen groep gericht zijn en gierig naar de buitenwereld de beste overlevingskansen.’ Tevens wees hij op de berichtgeving die Syriërs of Afghanen minder vaak zou afschilderen als ‘mensen zoals wij’, waardoor we bij hen minder snel ‘empathisch betrokken’ raken.

Ik geloof het graag. Toch ontgaat mij nog steeds waarom het warme welkom voor de Oekraïense vluchtelingen überhaupt dubieus zou zijn. Want natuurlijk, elk mensenleven hoort even zwaar te tellen. En natuurlijk zijn de mensenrechten universeel en ondeelbaar. Maar gevoelens zijn dat bij mijn weten niet.

Niet harteloos

Volgens mij is het niet harteloos om, ik noem maar wat, verdrietiger te zijn over de terminale ziekte die je moeder treft dan over de terminale ziekte die een vage kennis treft. Het is niet raar om overstuur te zijn van een schietpartij om de hoek, terwijl je berichten over geweld in een andere stad overslaat. Het is niet vreemd om ondersteboven te zijn van een vliegramp in de Bijlmer, terwijl een vliegramp boven de Chinese wateren je onverschillig laat.

Zo is het ook niet dubieus dat een oorlog die zich bij wijze van spreken ontrolt in je achtertuin je méér raakt dan een die zich afspeelt op een continent verderop. Waarom zou je daar nuffig over doen? Misschien zijn er heiligen (m/v/x) die zich alle ellende in dit ondermaanse in gelijke mate aantrekken. Ik ben ze nog nooit tegengekomen.

Shoppen

Het goede nieuws lijkt me dat in een beschaafd land als het onze de wet zulke empathische voorkeuren doorgaans in toom houdt. Toegegeven, dat kan beter. Zo las ik eerst dat gemeenten die uitsluitend Oekraïners wensen te huisvesten dat niet mogen. Zij kregen van opvangorganisatie COA te horen dat ‘shoppen’ in de groep vluchtelingen ‘om principiële en praktische redenen’ niet kan.

Woensdag begreep ik uit een debat in de Tweede Kamer dat zoiets toch mogelijk is. Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid noemde het ‘een foutje in de wet’. Een foutje dat we maar snel moeten repareren dan.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.