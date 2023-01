Een onvoorstelbare strijd tegen mensen die andere mensen helpen

Stel je voor: ze komen je vertellen dat je zoon niet meer leeft, dat hij om het leven is gekomen bij een scooterongeluk. Stel je vervolgens voor hoe vanaf dat moment de glans van de dingen is verdwenen en de tijd stil is blijven staan. Stel je voor hoe je dan, als ouders, in een ander, onherstelbaar beschadigd deel van je leven belandt en hoe je op een ochtend in de krant leest over brakke bootjes en de heimelijke voettochten van grens naar grens, en dat je denkt: we gaan helpen. En stel je dan voor dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen.

Dat je bootjes en drenkelingen de Griekse kust helpt bereiken, dat je ze havens binnenloodst, een reddingsvest geeft, dat je doet wat overheden nalaten, terwijl ze er nota bene door allerhande wetten en verdragen toe verplicht zijn, dat je op je neemt wat Europa in al zijn indolentie niet geregeld krijgt. En hoe je die mensen dan spreekt en je hoort wat ze hebben meegemaakt, moet je je voorstellen, denk je, wat wij hebben meegemaakt is al zo veel en zo groot.

En stel je dan voor dat je dan een paar jaar later wordt aangeklaagd wegens mensensmokkel, spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. En hoe je dan terugkeert, om je in een vier jaar oude zaak te verdedigen voor iets waarvan je je niet kon voorstellen dat je je dáár ooit voor zou moeten verdedigen.

Onmogelijk voor te stellen, maar je moet wel. Want het gebeurt.

Vraag maar aan Pieter Wittenberg.

Pieter Wittenberg meldde zich dinsdag in Griekenland, voor een rechtszaak die een nieuw, ontmoedigend symbool moet vormen in de strijd tegen particuliere hulpverlening aan vluchtelingen, een nieuwe Rackete-zaak. De Duitse Carola Rackete nam het in 2019 op tegen Italiaans vicepremier Matteo Salvini, nadat ze vluchtelingen in veiligheid bracht die dreigden te verdrinken tussen Noord-Afrika en de Italiaanse kust. Salvini probeerde een karikatuur van haar te maken: een zonderling, een communist, iemand wier woorden en overtuigingen het niet waard waren om serieus te nemen. Doe geen moeite, vermoei je voorstellingsvermogen niet onnodig. Tussen de regels van Salvini’s dreiging door viel destijds een bericht te lezen aan eenieder die Rackete steunde, die haar moed en volharding bewonderde: doe je best, stel je maar voor dat jij haar bent, en bedenk dan hoe wij jou dan het leven zuur maken.

Misschien is het mogelijk je moraal tijdelijk op te schorten, en het als land met alle juridische middelen die tot je beschikking staan op te nemen tegen eenlingen die opvangen wat jij laat vallen, omdat dat politiek handiger uitkomt. Volgens mij is het echter niet slechts de moraal die wordt opgeschort, maar vooral het voorstellingsvermogen. Dat kan dus: stoppen met je voor te stellen hoe het is om op de vlucht te zijn, hoe het voelt overal ongewenst te zijn, hoe het moet zijn als je toekomst zich voor je uitstrekt in een evenementenhal ergens in Groningen van waaruit Ana van Es dinsdag in deze krant verslag deed: ‘Deze hal met zwarte wanden, overal muizen, wachtend op een eerste gehoor door de autoriteiten.’

Kennelijk kan het, je vermogen je dingen voor te stellen opschorten. Maar het is heilloos.

Stel je voor, stel het je voor, blijf het je voorstellen.

Pas als je het je voorstelt, bestaat het.