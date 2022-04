Een onverwachte ontmoeting: ‘Wat doe jij hier mama?’

Zomaar op straat kwamen ze elkaar tegen: moeder en dochter. Eva zag opeens het individu dat ze natuurlijk allang is.

Op een ochtend van gewoontes – de krant, de broodtrommels, het rondje boodschappen – zag ik haar ineens lopen aan de overkant van de straat: de oudste, de eerste. Hand in hand met een klasgenoot in een lange rij klasgenoten, de juf voorop en zij daarachter, druk kletsend, haar staart uitgezakt, de jas nonchalant open. Die ochtend had ik nog staan klooien met de rits. Wat een rotrits hè, had ze gezegd voordat ik het zei, een subtiel moment van saamhorigheid, even later had ik haar met Frida op de heup vanachter het raam uitgezwaaid, dag, tot straks, tot vanmiddag.

En nu zag ik haar ineens hier, zomaar op straat, in het wild, uit de context, als deelnemend mens aan het leven. Geconfronteerd met dit toeval voelde ik hoe mijn hartslag omhoog ging. Zo te zien waren ze op weg naar de dorpsbibliotheek, de katoenen tassen bungelden tegen de benen aan. Ik zag waar ze uit kwamen, het gebouw waar oudere broers en zussen ook op school zaten, net als hun ouders, net als hun leerkrachten, net als iedereen. Daarna de weg naar de dorpskern, het buurthuis, de bakker en de slager en de groenteman ertegenover, ik zag de overzichtelijkheid en de verovering ineen, het uitdijende leven dat zijn gang ging. ‘Juf zegt dat wij óók naar de bibliotheek moeten’, had ze gloeiend van ijver en verwijt gezegd tijdens een van onze ritten op de fiets naar huis, dat was belangrijk om goed te kunnen lezen, sommigen meisjes uit haar klas konden het al en die waren nog maar 5, en ik had geknikt, oké, doen we, geen probleem. Het was er nog steeds niet van gekomen.

Op straat was de groep inmiddels tot stilstand gekomen. Ik zag hoe de juf iets zei, waarna ze allemaal naar links recht links keken, gezagsgetrouw als soldaten. Daarna gingen ze, in ganzenpas, naar de overkant, naar mijn kant.

En toen zag ze me.

Ik zag de schrik, het onverwachte, want zij was dan misschien uit de context getreden, maar ik ook.

Idioot, we werden allebei rood.

Na een moment van twijfel, slechts door kenners waar te nemen, kwam ze op me afgerend, vijfentwintig paar ogen in haar rug negerend. En terwijl we daar zo stonden, wat doe jij nou hier mama, met haar klas op afstand en mijn eigen plannen even volstrekt onbelangrijk, voelde ik hoe ze niet langer alleen mijn kind was, maar steeds meer een wezen met een eigen waarde, volkomen eigen en onherkenbaar tegelijk. Dit was haar leven, kind tussen andere kinderen, met eigen grapjes en een eigen taal, bijna 30 kilo levenslust met een paardenstaart in een jas met een rotrits, een leven waarin ze zich steeds meer zou ontwikkelen tot het mens dat ze allang is, vanbinnen, rudimentair aanwezig maar nog niet zichtbaar voor de buitenwereld, als een stuk steen waar je hier en daar alleen nog maar wat van af hoeft te bikken om het kunstwerk bloot te leggen.

Maar ja, dat bikken, daar ging het nu juist om.

Met vegertjes, met slijptollen, jaren waarin er ineens van alles tevoorschijn komt, en jaren waarin ze er maar amper bij zou kunnen. Tot die tijd zou ik haar tegenkomen, in huis, op straat, steeds vaker in het gezelschap van anderen, mijn heldenrol steeds kleiner.

‘Hup, ga maar snel’, zei ik terwijl ik haar in de richting van de groep duwde, en daar ging ze, rennend met de panden van haar jas fladderend achter haar aan.