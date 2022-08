Een ongekende Europese oorlog vraagt een eensgezind antwoord van alle Europeanen – voor zolang het duurt

De Russische agressie tegen Oekraïne werd in februari drastisch opgevoerd. Om ziel en toekomst te behouden, moet Europa Poetin doen intomen.

Het is een moment om stil bij te staan: zes maanden geleden besloot president Poetin de Russische agressie tegen Oekraïne, na acht jaar oorlog, dramatisch op te voeren. Hij begon een groot militair offensief, rekenend op de snelle verovering van Kyiv en grote delen van het land, uitschakeling van de democratische regering en ‘russificatie’ en vernietiging van de Oekraïense identiteit in veroverde gebieden (‘denazificatie’).

Dat het Europese continent, driekwart eeuw na Hitler en een kwart eeuw na Srebrenica, opnieuw met een genocidale oorlog te maken heeft, begonnen door Russische machthebbers die frequent genocidale taal uitslaan, gaat het voorstellingsvermogen van veel Europeanen eigenlijk te buiten.

Zeker ook dat van de Oekraïners.

Hetzelfde geldt voor de omvang van de aanval, de brute tactiek die wordt gehanteerd en de grote aantallen gevallen slachtoffers als gevolg hiervan. Officieel stelden de VN de dood van 5,5 duizend Oekraïense burgers vast, maar ze erkennen dat het werkelijke aantal veel hoger is. Schattingen spreken van tienduizenden burgerdoden. In op Rusland heroverde dorpen worden nog steeds slachtoffers begraven. Ruslands mislukte aanval op Kyiv kostte volgens de politiechef ongeveer 1.500 burgers het leven. Op grond van satellietbeelden van massagraven, ander beeldmateriaal en ooggetuigen schatten de autoriteiten het dodental in het van de kaart geveegde Marioepol op 22 duizend. Het zijn in modern Europa ongehoorde aantallen die, gevoegd bij de tienduizenden gesneuvelde militairen, het voorstellingsvermogen van veel Europeanen te buiten gaan.

Europa’s antwoord op deze ongehoorde, onverwachte en volstrekt onnodige oorlog begint en eindigt bij de Oekraïners. Zonder hun moed, hun taaie doorzettingsvermogen en hun wil om te vechten was het land nu deels of geheel overlopen. President Poetin zou dan, gesterkt door deze veroveringsoorlog en de zwakheid van Oekraïne’s westerse vrienden, en met een economisch versterkte basis, rustig plannen kunnen beramen voor de terugkeer van andere ‘historische gebieden’ in Russische schoot.

Gelukkig drong in Europese hoofdsteden en Washington snel het besef door dat alleen een geloofwaardige tegenmacht Rusland kan stoppen. Gelukkig bepleit ook behalve Thierry Baudet en een handvol verwarde experts niemand dat Europa de Oekraïners beter niet kan helpen. Ook nu de economische pijn deze kant op komt. Westerse leiders moeten deze pijn verzachten voor de sociaal zwaksten en hun bevolking uitleggen wat er op het spel staat. Europese landen hebben, met Nordstream en door zich zo afhankelijk te maken van Russisch gas, strategische blunders gemaakt in aanloop naar deze oorlog. Willen ze hun ziel en toekomst behouden, dan moeten ze Poetins Rusland nu eensgezind doen intomen. Voor zolang het duurt.

Voor zichzelf, en voor de Oekraïners.