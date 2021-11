Een ondernemer heeft een zorgplicht, ja, maar niet voor iedereen

Een cafébezoeker moet zijn qr-code laten scannen. Beeld ANP

Het kabinet wil in navolging van het buitenland G2-controle mogelijk maken. De toegang tot niet-essentiële diensten, niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden wordt beperkt tot gevaccineerden en personen die al corona hebben gehad. Men beoogt daarmee met name de ongevaccineerden te beschermen tegen het virus. Paradoxaal maar niet onverwacht wekt dit voornemen nogal wat wrevel op bij ongevaccineerden.

Wat wel onverwacht is, is dat het kabinet de keuze voor G2- of G3-controle wil overlaten aan ondernemers. Dit is ongepast. Ongepast omdat de overheid verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, en niet de ondernemers. Ongepast omdat de ondernemer een afweging moet gaan maken tussen het bedrijfsbelang en het algemeen belang. Ongepast omdat de ondernemer ongewild een positie moet gaan innemen in een steeds feller wordend maatschappelijk debat.

De ondernemer heeft een zorgplicht voor zijn personeel. Hij dient hun een veilige en gezonde werkplek te bieden. Laten we het daarbij houden. Het kabinet dient een duidelijke keuze te maken voor G2 of G3 in andere situaties en dient het probleem niet op het bordje van ondernemers te leggen.

R. de Vreede, Rotterdam

Discriminatie

Artikel 1 van onze grondwet geeft aan: ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Het uitsluiten van ongevaccineerden valt onder ‘welke grond dan ook’. Met een 2G-toegangspas kunnen we spreken van institutionele discriminatie.

Harry de Ridder, (gevaccineerd), Nijmegen

Klimaat

Om een klimaatconferentie te laten slagen moeten zoveel mogelijk landen het met elkaar eens worden, waarbij de steun van grote landen ook nog eens zwaarder telt. Dat leidt tot verwatering en boterzachte afspreken. Maar er is een oplossing: Europa moet de importheffingen koppelen aan klimaatdoelen. Hoe beter de score op deze doelen, hoe lager de heffing. Als meer landen zich aansluiten bij dit systeem wordt het vanzelf rendabel om klimaatmaatregelen in te voeren. Bovendien kunnen machtige vervuilers zoals China en de VS niet langer de conferentie gijzelen en de doelen naar beneden bijstellen.

Marcus van Engelen, Leiden

Patrijs

Onder de kop ‘Vogel van vroeger’ presenteert Onno Kleyn een recept voor gebraden patrijs (Volkskeuken, 15/11). Patrijs, een zogenaamde ‘rode lijst’-vogel, en verboden om bejaagd te worden. Je ziet hem amper.

Is het echt nodig een dergelijk recept voor te schotelen, met een dun journalistiek sausje over een hervonden eetcultuur uit vroeger jaren? Ik ben geen antivlees-type, maar vind dit toch wel onzorgvuldig. Ga overigens door met andere zalige recepten, want ik gebruik ze vaak.

Tom van Schendel, Rosmalen

Domineeszoon

Elma Drayer noemt Freek de Jonge ‘zonder twijfel de beroemdste domineeszoon van Nederland’. Zolang er aan het Amsterdamse Museumplein nog geen museum staat dat gewijd is aan het werk en leven van deze cabaretier, waag ik dat te betwijfelen. Ik denk dat onze Vincent eerder in aanmerking komt voor deze aantrekkelijke kwalificatie.

Hans Koenen, Amsterdam

Minderheid

Jemke Visser steltdat tegenstanders van abortus zich moeten neerleggen bij het feit dat een groot deel van de bevolking er anders over denkt. Het mooie van een democratie is juist dat ook een minderheid haar stem mag laten horen. Ik wens Jemke Visser een goed gesprek toe met iemand met een andere mening over bijvoorbeeld abortus. Waarschijnlijk met als conclusie ‘we agree to disagree’, maar met wat meer begrip voor elkaar.

Esther van Ruijven, Rijswijk

Inkomensverschil

‘Meneer, daar moet staan dat de relatieve verschillen klein zijn’, aldus een leerling naar aanleiding van de column van Frank Kalshoven. Kalshoven schrijft dat Nederland binnen Europa ‘hoort tot de groep landen met de kleinste inkomensverschillen’. Die verschillen zullen in landen als Nederland echter juist veel groter zijn dan in landen met lagere inkomens. Inkomensongelijkheid gaat niet over de absolute verschillen in inkomen, maar over de inkomensverhoudingen.

Er wordt veel gesproken over door corona veroorzaakte leerachterstanden in het onderwijs. Een 15-jarige die een econoom en columnist van de Volkskrant kan verbeteren, dat vind ik wel hoopgevend.

Gijs van den Brekel, docent economie, Tilburg

Van Gaal

Als Louis van Gaal wordt gevraagd waarom hij in Qatar wil voetballen, antwoordt hij meestal dat politiek en sport gescheiden moeten blijven. Nu geeft hij zelf ongevraagd commentaar op de politieke beslissing geen publiek toe te laten bij Nederland-Noorwegen. ‘De Portugese generaal doet het beter’, zei hij. Meneer Van Gaal, ik vind het niet logisch en weinig consequent de ene keer wel politiek en voetbal te verbinden en de andere keer niet.

Jan Lantink, Nijmegen

Jantje

Als co-assistent zorg ik al een maand voor meneer B., die wil dat ik hem Jantje noem. Hij bezit een ras Amsterdamse tongval en een matig stel bloedvaten. Voor dat laatste staat een dubbelzijdige bovenbeen­amputatie gepland. Gedurende de voorbereiding hierop komen we achter onze gezamenlijke liefde voor voetbal.

Zodoende bespreken we iedere ochtend een mooie goal uit eigen keuken. Op de dag van operatie vraagt Jantje of ik er ook bij ben, als zijn benen eraf gaan. ‘Natuurlijk’, zeg ik. ‘Als u dat wilt.’

Ik zie hem bibberend van spanning op de operatietafel liggen. Samen zoeken we een voetbaldroom uit voor de narcose. In het Olympisch Stadion zullen we spelen met Cruijff op 10, Van Basten linksvoor, Jantje rechtsbuiten, en in de spits? ‘Daar moet jij gabber!’

De operatie verloopt goed, maar daarna gaat het bergafwaarts. ­Jantje heeft een longontsteking en op een ochtend zegt een verpleegkundige dat ze bang is dat hij de avond niet zal halen. Ik voel een traan opkomen en verstop me in de wc. Na al die verzonnen goals ben ik toch gehecht geraakt aan deze man.

Aan het eind van mijn dienst loop ik even bij hem langs, voor misschien wel een afscheid. Ik zeg hem nog even vol te houden, laten we in ieder geval afspreken tot morgenochtend. Jantje knikt instemmend en zegt: ‘Ik zet ze voor, jij schiet ze erin.’ ‘Zo is dat.’

Een maand later ontvang ik een kaartje: een voetbal met een hartje en achterop een ‘bedankt’. En of ik nog gescoord had, in de linker­bovenhoek? De enige die goals heeft gemaakt ben jij, Jantje. Cruijff had het mis. Als je niet schiet kun je toch scoren. Ook zonder benen.

Berend van Doorn, co-assistent Amsterdam UMC