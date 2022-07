Een onderdrukte schrijver in een cel smacht naar ranzige, incoherente epistels

Van de week had ik een poëzievoordracht in Gent.

Maar eerst was er een jonge geëngageerde nobele vrouw van PEN aan de beurt die een Turkse dichter in gevangenschap in de bloemetjes zette. Hij zit in de gevangenis omdat hij in een van zijn gedichten de lof heeft gezongen van Koerdische bouwvakkers. Zoiets. Koerdische bouwvakkers verdienen alle lof, en Turkse dichters in gevangenschap ook.

Maar de PEN-vrouw was zo ontzettend ernstig, verbeten en humorloos. Haar betoog was saai, taai, langdradig en totaal niet begeesterend. Ze riep het publiek op zoveel mogelijk brieven te sturen naar de arme onderdrukte dichter.

Achteraf opperde ik plagerig dat ik ook een brief wilde schrijven, maar geen saaie in de trant van: ‘O wat is het hemeltergend onrechtvaardig dat u opgesloten zit, ik leef met u mee.’ Daar heeft zo’n Turkse dichter in gevangenschap niets aan, zulke brieven ontvangt hij elke dag. Hij is ze kotsbeu.

Hij snakt naar de extreem ranzige epistels van een bipolaire Vlaamse schrijfster die er geen graten in ziet schaamteloos haar demonen en vulgariteiten en seksexploten en mislukkingen uit de doeken te doen. Hij smacht naar absurde, incoherente, prikkelende brieven van mij.

Ik weet het zeker.

Maar toen ik dat opperde tegen de kille PEN-vrouw snoof ze en keerde me de rug toe.

Mijn voordracht was geslaagd en in de trein van Gent naar Brugge begon ik na te denken over mijn brief aan de onderdrukte Turkse dichter. Ik schreef een eerste ruwe versie…

‘Beste veelgeplaagde veerkrachtige (helaas) onderdrukte Turkse dichter in gevangenschap,

Gisteren zat ik in de keuken van de oude kruisboogschutter (mijn muze en plaaggeest) op mijn dooie gemak te masturberen met een zeegroene tombolavliegenmepper toen plots het brandalarm afging. Het geluid was hels. Ik beschermde mijn oren met mijn handen.

Maar toen ik het brandalarm onschadelijk probeerde te maken kon ik mijn oren uiteraard niet beschermen. Mijn masturbatiesessie was om zeep, en de rest van de dag was ik slechtgehumeurd. Niets is vreselijker dan een orgasme dat zo wreed in de kiem wordt gesmoord door een overbodig brandalarm. Er was geen brand, slechts apocalyptische hitte.

Is het in uw cel ook zo warm?

Hebt u een celgenoot?

Is hij joviaal? Of nors? Hij deelt toch wel zijn aftershave en chocoladen zeepaardjes met u, mag ik hopen?

Terug naar mij: na de gefnuikte masturbatiesessie besloot ik een wandeling te maken in Brugge waar ik nu eenmaal woon. Brugge is katholiek, kleinburgerlijk en bekrompen.

Als schrijver te Brugge word ik regelmatig op de vingers getikt, uitgescholden en bespuwd omdat ik in mijn columns (te?) vaak magnifieke teelballen, druipende labia en pedofiele tuinmannen opvoer.

Maar niemand kan mij in de gevangenis stoppen.

Oef!

In zekere zin zit ik al in de gevangenis: die van mijn neurosen, fobieën en dwangrituelen. Of klink ik nu wat puberaal? Ik heb ook een eetstoornis en een obsessie met Beierse poppenkastwolven. Maar daarover meer in mijn tweede brief…

Veel liefs,

Delphine Lecompte

PS Ik vergat nog te zeggen dat ik vorige week aan de dood ben ontsnapt: ik was telescoopvissen aan het observeren in een telescoopvissenwinkel toen ik in mijn broekzak twee zure beertjes aantrof. Ik at ze op, maar één beertje schoot mijn luchtpijp in en ik dreigde te stikken!! Gelukkig zag een ontwapenende boomchirurg alles gebeuren en kende goddank het heimlich-maneuver: hij redde mijn onwaardige leven.

PPS Een hart onder de riem in je cel daar, dat spreekt.

PPPS Je hebt de groeten van mijn moeder.

Zo ongeveer zou mijn brief aan de Turkse dichter in gevangenschap eruit zien.

Mocht ik in een totalitaire gevangeniscel zitten, dan werd ik zeker vrolijker van ongepaste brieven van een woeste herrieschopper dan van die banale steunbetuigingen van hondenkappers uit Turnhout of hypocriete touwslagers uit Gouda.

Delphine Lecompte is dichter en prozaïst, en in de maand juli gastcolumnist op volkskrant.nl.