Een omroepbestel dat desinformatie ruim baan geeft, is zelf ook aan een grondige renovatie toe

Het royement van Ongehoord Nederland komt snel dichterbij. Een mooi moment om ook te bedenken hoe zulke ongelukken voortaan kunnen worden voorkomen.

De omroepstichting NPO werkt voor de tweede keer in korte tijd aan een financiële sanctie tegen Ongehoord Nederland. De NPO stelt dat de omroep niet voldoende bereid is geweest om samen te werken ‘ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst’.

Dat is verhullende taal voor waar het om gaat: sinds negen maanden wordt het publieke net twee keer per week bezet door een omroep die aantoonbaar ruim baan geeft aan onjuiste, onbetrouwbare en zeer gekleurde berichtgeving, soms ontaardend in complottheorieën en onversneden racistisch commentaar op de actualiteit. Alle journalistieke codes worden geschonden.

Ongehoord Nederland is feitelijk gewoon de televisietak van Forum voor Democratie, de partij die openlijk dagdroomt over tribunalen voor andersdenkenden, die kritische journalisten bestempelt tot rioolratten en die de democratische rechtsorde al enige tijd niet meer erkent. Het is al zorgelijk genoeg dat een partij de eigen aanhang via de sociale media ongehinderd met die denkbeelden kan vergiftigen (waar blijft het debat over de verantwoordelijkheid van YouTube, Google en Twitter?), maar daar mogen de zenders van de publieke omroep niet voor worden misbruikt.

De NPO en een groot deel van de Tweede Kamer zitten danig met de situatie in hun maag. De roep om ingrijpen zwelt aan en verantwoordelijk staatssecretaris Gunay Uslu liet dinsdag gretig weten dat een tweede NPO-sanctie gevolgd kan worden door een verzoek aan haar om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Zij zit er klaar voor, was de impliciete boodschap.

Dat moet dan maar zo. Maar dat er zo’n omslachtige procedure voor nodig is, is vooral het zoveelste teken dat het Nederlandse omroepbestel zichzelf allang heeft overleefd. Het is een relict uit de vorige eeuw, een eilandenrijk waarin het ieder voor zich is en waarin het budget inmiddels over zoveel loketten moet worden verspreid dat er voor de kerntaak – hoogwaardige, onafhankelijke informatievoorziening – steeds minder geld is overgebleven. Bovendien is het bestel sinds de verlaging van de toetredingseisen een prooi voor clubs die slechts een megafoon zoeken voor de verspreiding van hun eigen denkbeelden. Zoals het Commissariaat voor de Media eerder dit jaar concludeerde: dit bestel was in 1920 wel logisch, nu allang niet meer.

Uslu kwam in januari als veelbelovend buitenstaander naar Den Haag om met frisse blik de problemen in haar sector te lijf te gaan. Als ze van haar politieke avontuur een succes wil maken, beperkt ze zich binnenkort niet tot het royeren van Ongehoord Nederland maar zet ze ook een stelsel in de steigers waarin zulke ongelukken niet meer kunnen gebeuren.