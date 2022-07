Eén ommetje door het oorlogsgebied en je ziet: Nederland is te lief voor oorlogsboeven

Mooi zo: de Oekraïense (door de VS geleverde) Himars-raketten jagen de Russen angst aan, berichtte deze krant. Ze vinden met gps hun doel met grote precisie en vernietigen zo Russische commandocentra en opslagplaatsen tot op 70 kilometer afstand.

70 kilometer. Daar lachen wij om, hier in het oorlogsgebied. Rusland ligt hier – in het wonderlijkste wijkje van heel Nederland – nogal letterlijk op een steenworp afstand: zo’n 200 meter van mijn Haagse werkkamer. De drie kolossale villa’s van de Russische ambassade, waar oorlogsmisdadigers in weelde vertoeven bij een privé-tennisbaan, onder de veilige vleugels van permanente politiebewaking, aangeboden door de Nederlandse staat.

Op de daken staan schotelantennes en kabels die van zendamateurs lijken. De luiken gesloten, ramen afgeplakt met folie - de schimmige zaakjes kunnen het daglicht niet verdragen. Het terrein staat vol grauwe BMW’s en een zwarte touringcar met CD-kentekens. Af en toe loopt er een kalende klerenkast op het terrein. Soms zie je er moeders met kleine kinderen; baden ze er in onschuld? Voor het hoofdgebouw stond dinsdagmorgen een verlaten roze kinderfietsje, witte knuffels nog in het mandje aan het stuur.

Eenmaal zag ik mijn overbuurman. Dat was op tv in Buitenhof, waar hij beroerd acteerde dat de foto’s van een bebloede zwangere vrouw uit een gebombardeerd Oekraïens ziekenhuis natuurlijk geënsceneerd waren. Lekker gewerkt, pap?

Eén rondje door mijn wijk in de ‘City of peace and justice’, en je ziet: Nederland is veel te lief voor oorlogstuig. Natuurlijk, er bestaat diplomatieke onschendbaarheid. Het ‘gastland’ kan buitenlandse diplomaten niet vervolgen of aanhouden. Maar waar staat dat boeven bescherming verdienen?

In maart zette Nederland 17 Russische diplomaten uit wegens ‘spionage’. Nooit hoor je daar meer van. Wie waren het, wat hebben ze gedaan, wat doen ze nu? Wie zijn de (naar verluidt 58) achterblijvers?

In plaats van al die boeven met pek en veren het land uit te smijten, biedt Nederland hun permanente bewaking. Een onverteerbare aanblik. Niet alleen hier, ook vijf minuten lopen verderop, waar een treurig pand dienst doet als Russisch consulaat. Er zou eens iemand een blik bloedrode verf tegen de geblindeerde ramen kunnen gooien. (Tip voor ramptoeristen: om de hoek heeft u mooi zicht op de Oekraïense ambassade, waar dranghekken soms honderden oorlogsvluchtelingen in toom moeten houden. Waar elders ziet u een complete oorlog zo lekker op loopafstand?)

Protest tegen de oorlog is er wel: dagelijks spannen demonstranten een 15 meter lange Oekraïense vlag voor de Russische villa’s; keurig achter dranghekken, pal naast de witte politiecabine. Ik bewonder hun vastberadenheid. Ze herinneren aan een oorlog die voor velen al weer ver weg is. Sinds de dreiging van een kernoorlog uit de lucht lijkt en we de winter ook zonder Russisch gas lijken door te komen, is die oorlog weer ‘gewoon’. De voorjaarsstorm waait nu door de nieuwskolommen als een zomerbriesje – hier en daar een wolkje, drijft wel weer over.

Goeie actie. Maar ook te lief. Bij elk ommetje door de oorlogszone denk ik aan Desmond Wisley. De Ierse vrachtwagenchauffeur die in maart beheerst doch beslist met zijn truck de hekken om de Russische ambassade in Dublin ramde. Op Youtube is te zien hoe deze keurige man na zijn daad rustig uitstapt en omstanders folders uitdeelt. Onder applaus van demonstranten loopt hij mee met de agente die hem uiterst beleefd aanhoudt.

Waar zijn onze verzetshelden? Hoe zeer mijn handen ook jeuken: ik moet me gedragen van mijn moeder. Wel hoop ik vurig op iemand voor wie een steenworp geen brug te ver is.